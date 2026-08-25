România, în alertă. Ținte aeriene detectate lângă Insula Șerpilor, F‑18 spaniole trimise la interceptare

România, în alertă. Ținte aeriene detectate lângă Insula Șerpilor, F‑18 spaniole trimise la interceptare
Foto: Pixabay
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Două obiecte aeriene care se îndreptau spre granița României au fost observate luni seara, 24 august, în zona Insulei Șerpilor.

Forțele Aeriene și Spațiale ale Spaniei au trimis două avioane F‑18 de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO‑Alert. Situația a continuat și marți dimineață, când MApN a ridicat din nou aeronave pentru verificări.

Ținte aeriene detectate lângă Insula Șerpilor, F‑18 spaniole trimise la interceptare

Marți, 25 august, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat o nouă țintă aeriană la aproximativ 4 kilometri est de Vâlcove, în apropierea frontierei cu Ucraina.

„În dimineaţa zilei de marţi, 25 august, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu Ucraina”, a transmis MapN.

Două F‑18 spaniole au fost ridicate pentru monitorizarea evoluției obiectului. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO‑Alert la ora 07.31, fiind avertizată cu privire la riscul căderii unor obiecte și necesitatea adăpostirii.

Primele două ținte au fost detectate luni la ora 22.37, la circa 25 de kilometri nord‑vest de Insula Șerpilor, deplasându-se spre spațiul aerian românesc. Două avioane F‑18 spaniole au fost ridicate imediat pentru supraveghere. La ora 22.55, autoritățile au transmis un mesaj RO‑Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

La trei minute după avertizare, cele două contacte au dispărut de pe radare, iar în același interval au fost raportate explozii pe teritoriul Ucrainei.

„Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național”, afirmă MapN.

România, în alertă

Instituția nu a comunicat până acum tipul exact al celor două ținte aeriene. Incidentul a urmat unei alerte matinale din 24 august, când radarele MApN au identificat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul, unul dintre semnale fiind detectat ulterior în zona Târgu Bujor, județul Galați.

Două F‑16 românești și un elicopter IAR‑330 SOCAT au fost ridicate atunci de la sol, iar populația a primit un mesaj RO‑Alert la ora 6.12. Drona căutată în urma acestor semnale a fost găsită ulterior în județul Vrancea, aproape de granița cu Galați, iar localnicii au fost evacuați.

Numărul incidentelor aeriene din apropierea graniței României a crescut pe fondul conflictului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al atacurilor asupra obiectivelor ucrainene din zonele de frontieră.

Conform datelor MApN actualizate la 24 august, de la începutul războiului au fost gestionate 123 de atacuri în proximitatea graniței, iar în 80 de situații au fost ridicate aeronave militare.

De asemenea, au fost consemnate 43 de pătrunderi neautorizate și 67 de cazuri în care au fost identificate drone sau fragmente de drone pe teritoriul României. În anul 2026, MApN a raportat 57 de atacuri în apropierea frontierei și 45 de situații în care au fost ridicate aeronave pentru monitorizarea spațiului aerian.

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Dronă de origine necunoscută, reperată la Galaţi. Autorităţile au emis Ro-Alert

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