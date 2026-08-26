Avea lumea la picioare, acum visează la libertate! Starul lui Ajax condamnat după o poveste cu substanțe interzise și violență

Quincy Promes avea totul pentru a rămâne în istoria fotbalului olandez: viteză, talent, goluri, 50 de selecții pentru naționala Țărilor de Jos și statut de vedetă la Ajax și Spartak Moscova. În numai câțiva ani, povestea sa s-a transformat însă într-una dintre cele mai spectaculoase prăbușiri din fotbalul european. Condamnat pentru înjunghierea unui văr și pentru implicarea în traficul a peste 1.300 de kilograme de cocaină, fostul internațional olandez se află acum într-o închisoare din Țările de Jos și încearcă să răstoarne ambele condamnări.

De la copilul-problemă al lui Ajax, la o mașinărie de goluri

Primele semne că Promes avea un temperament dificil au apărut devreme. A intrat în academia lui Ajax la zece ani și s-a apropiat de un contract profesionist, dar la 16 ani a fost dat afară.

„Aveam gura mare. Spuneam întotdeauna ceea ce gândeam, dar nu întotdeauna la momentul potrivit. În același timp, eram egoist pe teren, convins că sunt cel mai bun fotbalist din lume”, avea să recunoască el.

Momentul l-a devastat.

„Am plâns zile întregi. M-am gândit chiar să renunț la fotbal. A fost un moment foarte periculos pentru mine – un pas greșit și ajungi pe stradă. Dar am început să lupt pentru visul meu. Îmi doream prea mult să joc fotbal.”

Șansa salvatoare a venit de la Twente. A fost împrumutat apoi la Go Ahead Eagles, echipa pregătită de Erik ten Hag, iar evoluțiile sale i-au relansat cariera. În 2014, Spartak Moscova a plătit aproximativ 15 milioane de euro pentru el.

A devenit idol la Spartak Moscova

În Rusia, Promes a explodat. A fost desemnat jucătorul anului la Spartak în primele sale două sezoane, iar în stagiunea 2016-2017 a contribuit decisiv la primul titlu de campioană câștigat de club după 16 ani.

A marcat 12 goluri și a oferit nouă pase decisive, iar 279 de jurnaliști l-au votat Jucătorul Anului în Rusia în 2017.

„Am vrut să scriu istorie cu acest club și acum suntem campioni. Cred că mulți oameni își vor aminti de mine”, declara atunci Promes.

După patru ani extraordinari la Moscova, Sevilla a plătit aproximativ 20 de milioane de euro pentru el în 2018. Experiența din Spania nu a mers însă conform planului, iar după numai un sezon Promes a acceptat oferta de a reveni acasă, la Ajax.

Visul de la Ajax s-a transformat într-un coșmar

La Amsterdam, Promes părea să fi ajuns în sfârșit acolo unde își dorise încă din copilărie. Marca în Champions League și Eredivisie și devenise unul dintre oamenii importanți ai lui Ajax.

„Joc în orașul meu natal. Nu există nimic mai frumos decât atât”, spunea el în noiembrie 2019.

Un an mai târziu, totul avea să se schimbe. În decembrie 2020, a apărut vestea șocantă că Promes fusese arestat în legătură cu înjunghierea unui văr, incident petrecut la o reuniune de familie în vara acelui an.

Conflictul ar fi izbucnit la aniversarea fratelui fotbalistului. Potrivit relatărilor din dosar, Promes îl acuza pe vărul său că furase cu ani înainte bijuterii de la o mătușă. După ce disputa a escaladat, fotbalistul l-a înjunghiat pe bărbat în picior cu un briceag.

Promes a negat acuzația de tentativă de omor. Problema lui era însă că poliția îi interceptase deja telefonul în cadrul unei alte anchete, legată de trafic de droguri.

Conversațiile telefonice care l-au îngropat

În interceptările prezentate ulterior au apărut declarații extrem de incriminatoare. Într-o conversație cu tatăl său, Promes ar fi întrebat:

„De ce ai sărit în fața vărului tău? I-ai salvat viața.”

Tatăl său i-a răspuns că nu voia ca el să intre în necazuri. Promes ar fi continuat:

„Altfel îl înjunghiam mortal, înțelegi, nu?”

Când mama sa i-a spus că vărul ajunsese la spital cu piciorul rănit, Promes ar fi răspuns:

„Atunci a avut noroc.”

În martie 2026, Promes a recunoscut în cele din urmă că l-a înjunghiat, însă a susținut că a acționat în legitimă apărare. Avocatul său a afirmat că incidentul s-a produs „în focul momentului”.

Procesul a început în 2023, când Promes locuia deja din nou în Rusia. Fotbalistul a refuzat să se întoarcă în Țările de Jos și a fost judecat în lipsă. A fost găsit vinovat de agresiune gravă și condamnat la 18 luni de închisoare.

Ancheta uriașă: peste 1.300 de kilograme de cocaină

Problemele erau însă abia la început. Procurorii olandezi îl acuzau și de finanțarea unui transport de aproximativ 1.300 de kilograme de cocaină, ascunsă într-un transport de saci cu sare de mare venit cu vaporul din Brazilia, în ianuarie 2020.

Poliția îl avea în atenție încă din 2018, după primirea unei informații de către serviciile de informații criminale. Anchetatorii au instalat dispozitive de ascultare în mașina fotbalistului și i-au monitorizat apelurile și mesajele. Potrivit procurorilor, Promes făcea parte dintr-o „rețea criminală” în care se aflau traficanți de droguri condamnați.

Anchetatorii susțin că ar fi câștigat aproximativ 8 milioane de euro din activități infracționale, concluzie bazată inclusiv pe mesaje criptate trimise sub pseudonimul „Fantasma”.

Cocaină în valoare de aproximativ 75 de milioane de euro

În instanță s-a susținut că Promes investise 75.000 de euro în transport și îi coordona pe cei care trebuiau să recupereze cocaina, folosindu-se de un văr ca om de încredere. Un transport de peste 700 de kilograme a fost interceptat în port, însă traficanții ar fi reușit să plece cu celălalt, de aproximativ 650 de kilograme. Valoarea totală a drogurilor a fost estimată la aproximativ 75 de milioane de euro.

Unul dintre mesajele atribuite lui Promes spunea:

„Au venit cu două containere; unul a căzut, iar celălalt a rămas blocat. Și așa tot profitul meu s-a înjumătățit.”

Promes a negat, prin intermediul avocaților săi, orice implicare.

Pe 14 februarie 2024, el și vărul său au fost găsiți vinovați, iar Promes a primit șase ani de închisoare.

Rusia l-a ținut departe de închisoare

Pentru că Promes refuza să se întoarcă din Rusia, pe numele său a fost emis un mandat internațional de arestare. Relațiile tensionate dintre Rusia și Țările de Jos după invadarea Ucrainei făceau ca extrădarea lui să fie improbabilă. Atât timp cât rămânea în Rusia, Promes părea practic ferit de executarea pedepselor. Apoi a făcut o greșeală care avea să schimbe totul.

În februarie 2024, Spartak Moscova a mers într-un cantonament în Emiratele Arabe Unite, iar Promes a decis să călătorească alături de echipă. În Dubai, a fost implicat într-un accident rutier și, potrivit relatărilor, a părăsit locul accidentului.

Accidentul din Dubai care a dus la capturarea sa

Promes a fost oprit pe aeroport în timp ce încerca să se întoarcă în Rusia și ulterior a ajuns în arest la domiciliu în Dubai, în timp ce procurorii olandezi cereau extrădarea. Chiar și atunci, fostul star de la Ajax și-a continuat viața extravagantă. A început o relație cu rapperița americană DreamDoll, a lansat o piesă rap și și-a găsit o nouă echipă, United FC.

Într-una dintre piesele sale, „100 Stones”, făcea chiar referire la situația juridică:

„Oamenii spun că mă susțin. Nu-i mai văd, pentru că judecătorul mi-a dat nouă ani. Nu voi plânge pentru asta, pentru că îmi trăiesc viața fără frică.”

În iunie 2025, Promes spunea că vrea să revină în Țările de Jos pentru a se prezenta în fața instanței, dar fără să fie arestat.

„Nu voi minți: îmi este foarte dor de Țările de Jos și mi-ar plăcea să mă întorc”, declara el.

În aceeași lună însă, Promes a fost arestat și extrădat.

Unde se află acum Quincy Promes

Fostul internațional olandez se află în detenție în Țările de Jos și contestă ambele condamnări. Promes susține că sistemul judiciar l-a prezentat drept un infractor periculos și afirmă că experiența arestării sale din Dubai a fost traumatizantă. El susține că i-ar fi fost pus un sac pe cap în timpul interogatoriului și că, după revenirea în țară, i s-ar fi spus că se află pe o listă de persoane vizate pentru a fi ucise.

Avocații săi au solicitat și o evaluare psihologică, invocând „probleme semnificative de personalitate”. Cererile sale de eliberare pentru a-și putea relua cariera și pentru a-și întreține cei cinci copii au fost respinse.

„Nici măcar nu mai este vorba despre cariera mea de fotbalist. Este vorba doar despre mijloacele financiare necesare pentru a-mi ajuta copiii. Dacă voi avea șansa să fiu eliberat, voi respecta condițiile”, a declarat Promes.

De la 50 de meciuri pentru națională la ani de închisoare

Între timp, procurorii încearcă să confiște aproximativ 8 milioane de euro despre care susțin că provin din activități infracționale. Promes deține mai multe proprietăți, însă avocatul său afirmă că acestea nu îi produc venituri și că situația financiară a fostului fotbalist este „dezastruoasă”.

În prezent, Quincy Promes execută o pedeapsă totală de șapte ani și jumătate de închisoare, în timp ce contestă cele două condamnări.

Este o prăbușire greu de imaginat privind în urmă la fotbalistul care strălucea pentru Ajax, devenise idol la Spartak Moscova și strânsese 50 de selecții pentru naționala Țărilor de Jos. Cândva era unul dintre cei mai periculoși atacanți de bandă de pe teren și o posibilă țintă pentru Premier League. Astăzi, la 34 de ani, lupta lui nu se mai dă pentru trofee sau transferuri, ci pentru libertate.

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