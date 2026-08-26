Avea iubit, dar Shelley Fabares a urcat cu Mike Farrell în tramvai! Așa a început iubirea care a rezistat peste 40 de ani

Mike Farrell, actorul cunoscut în întreaga lume pentru rolul căpitanului B.J. Hunnicutt din „M*A*S*H”, serial îndrăgit și de generații întregi de români, și-a pierdut soția, actrița Shelley Fabares, pe 22 august, la vârsta de 82 de ani. Cu numai patru luni înainte de moartea ei, actorul povestise cu tandrețe cum începuse povestea lor de dragoste în urmă cu peste patru decenii. Totul a pornit la o cină profesională, într-un moment în care Shelley era implicată într-o altă relație, și a continuat cu o plimbare neașteptată prin San Francisco.

Mike Farrell, despre povestea de iubire cu Shelley Fabares

Starul din „M*A*S*H” Mike Farrell și-a amintit cum a cunoscut-o și cum s-a îndrăgostit de Shelley Fabares cu doar patru luni înainte ca actrița să moară.

Farrell, în vârstă de 87 de ani, a vorbit despre povestea lor de dragoste într-un episod din aprilie al podcastului „Still Here Hollywood”, realizat de Steve Kmetko. Shelley Fabares a murit pe 22 august, la vârsta de 82 de ani.

Înainte ca cei doi să formeze un cuplu, Farrell devenise deja celebru datorită rolului căpitanului B.J. Hunnicutt din „M*A*S*H”, în timp ce Fabares fusese o vedetă adolescentă în „The Donna Reed Show” și devenise cunoscută și pentru rolul său din „One Day at a Time”.

Farrell și-a amintit că, înainte să se apropie cu adevărat, cei doi actori se întâlneau din când în când la diferite evenimente.

„Eu spuneam salut, ea spunea salut și cam asta era tot”, a povestit actorul.

Totul s-a schimbat la o cină CBS

Mike Farrell, care de-a lungul vieții s-a implicat ca activist în numeroase cauze politice, a povestit că, în 1980, a vizitat El Salvador și a discutat cu oameni aflați în tabere de refugiați. Când s-a întors în Statele Unite, a plecat „direct la San Francisco”, unde trebuia să participe la o cină organizată de CBS. Atât „M*A*S*H”, cât și „One Day at a Time” erau difuzate de această televiziune.

Trecerea bruscă de la experiențele dure trăite în El Salvador la o cină elegantă de la Hollywood l-a făcut pe Farrell să se simtă copleșit. Atunci a văzut-o pe Shelley. Actorul și-a amintit că, din cauza numelor lor de familie, cei doi erau adesea prezentați unul după celălalt la evenimente. De data aceasta însă, Farrell s-a apropiat de ea și i-a spus ceva mult mai personal.

„M-am dus la ea și i-am spus: «Scuză-mă. Aș vrea doar să știi că, de fiecare dată când te văd, mă simt foarte bine și mă simt puțin mai calm decât eram înainte.» Iar ea mi-a spus: «Mike, este foarte drăguț, foarte frumos din partea ta.»”

Era începutul unei povești care avea să dureze peste patru decenii.

A invitat-o la o plimbare, dar Shelley avea pe altcineva

După cină, cei doi au început din nou să vorbească. La un moment dat, un tramvai specific orașului San Francisco a oprit în apropiere. Farrell a profitat de moment.

„Am întrebat-o: «Ai vrea să facem o plimbare cu tramvaiul?»”, și-a amintit el.

Shelley Fabares a ezitat și i-a spus că era implicată într-o relație. Pentru câteva clipe, părea că aventura lor se va termina înainte să înceapă.

„S-a întors să plece, apoi s-a întors din nou și a spus: «Sigur, de ce nu?»”, și-a amintit Farrell râzând.

Cei doi au plecat spre Fisherman’s Wharf. Acolo, departe de cina elegantă și de lumea televiziunii, relația dintre ei a început să capete o altă dimensiune.

Mike Farrell i-a povestit tot ce trăise în America Centrală

Cei doi s-au plimbat de-a lungul coastei, iar Farrell a început să-i vorbească despre experiența care îl marcase în El Salvador.

„Ne-am plimbat de-a lungul coastei și pur și simplu mi-am vărsat sufletul în legătură cu experiența pe care tocmai o trăisem în America Centrală”, a povestit actorul.

Reacția ei i-a rămas în memorie.

„A fost foarte răbdătoare, foarte dulce și m-a susținut foarte mult.”

În dimineața următoare, cei doi au fost repartizați în aceeași mașină care îi ducea la aeroport, pentru întoarcerea la Los Angeles. Farrell a invitat-o atunci pe Fabares, împreună cu iubitul ei, să vină la o prezentare în care urma să vorbească despre experiențele sale din El Salvador. Actrița i-a spus că nu putea participa, dar l-a rugat să o anunțe când avea să mai susțină o astfel de prezentare.

A sunat-o din nou după câteva luni

Ocazia a venit după o lună, două sau poate chiar trei, după cum și-a amintit Farrell.

„Probabil o lună, două luni sau poate chiar trei luni mai târziu, am fost rugat să fac o altă prezentare despre El Salvador”, a povestit el.

Așa că a sunat-o pe Shelley și a invitat-o din nou, pe ea și pe iubitul ei. Răspunsul primit a fost însă puțin diferit.

„Am primit un telefon înapoi și mi-a lăsat un mesaj în care spunea: «Este în regulă dacă o aduc pe sora mea?»”, și-a amintit Farrell.

Shelley avea să vină fără iubitul ei.

Confuzia care i-a dezvăluit că Shelley era din nou singură

După prezentare, Farrell și Fabares au mers să bea o cafea. La întâlnirea precedentă, Shelley îi povestise despre o problemă pe care o avea cu scenariștii serialului „One Day at a Time”. Farrell și-a amintit conversația și a vrut să afle dacă situația fusese rezolvată.

„Am întrebat-o: «Ai reușit până la urmă să rezolvi problema aceea?»”, a povestit el.

Mike intenționa să adauge „cu scenariștii”. Shelley însă a crezut că vorbește despre relația ei sentimentală și l-a întrerupt:

„Oh, nu ne mai vedem.”

Farrell a izbucnit în râs când și-a amintit momentul. Răspunsul lui a fost cât se poate de simplu:

„Oh. Ei bine, asta e bine.”

Din acel moment, drumul pentru povestea lor de dragoste era deschis.

S-au căsătorit în ultima zi a anului 1984

Relația începută aproape întâmplător la San Francisco s-a transformat într-o căsnicie de peste patru decenii. Mike Farrell și Shelley Fabares s-au căsătorit pe 31 decembrie 1984, în curtea casei mătușii actriței, Nanette Fabray, la rândul ei o cunoscută actriță.

Shelley a devenit mama vitregă a celor doi copii ai lui Farrell, Michael și Erin, proveniți dintr-o căsătorie anterioară. Ani mai târziu, actorul avea să descrie într-un mod aparte ceea ce găsise în femeia alături de care își construise viața.

„Există o lumină în interiorul ei care este pur și simplu magică”, declara Farrell pentru PEOPLE în 1991. „Pentru mine, ea este o sursă permanentă de întinerire.”

Shelley descria relația dintre ei ca pe un echilibru.

„Mike mă ține cu picioarele pe pământ, iar eu cred că uneori îl fac să iasă din carapace. Este un amestec frumos.”

O poveste de dragoste de peste patru decenii

Privite după moartea lui Shelley Fabares, cuvintele rostite de Mike Farrell în aprilie capătă o încărcătură aparte. Actorul nu povestea despre o dragoste spectaculoasă începută după un scenariu hollywoodian, ci despre câteva momente aparent banale: o cină, o conversație, un tramvai oprit în stradă, o plimbare pe malul apei și o cafea băută câteva luni mai târziu.

În urmă cu 42 de ani, un simplu „Sigur, de ce nu?” a fost suficient pentru ca Shelley Fabares să urce alături de Mike Farrell într-un tramvai din San Francisco. Câteva decenii mai târziu, el încă își amintea momentul râzând.

Shelley Fabares a murit pe 22 august, la 82 de ani, lăsând în urmă o carieră de zeci de ani și o poveste de dragoste care a început aproape din întâmplare și a rezistat mai bine de patru decenii.

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