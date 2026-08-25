Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după ani în care problemele grave de sănătate au ținut-o departe de concerte. Artista a dezvăluit însă că simptomele sindromului persoanei rigide au început cu aproximativ 17 ani înainte să primească diagnosticul, perioadă în care nu a știut ce îi provoacă durerile și spasmele.

Cântăreața canadiană, în vârstă de 58 de ani, a vorbit despre lupta sa cu boala într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar, citat de ABC News, înaintea revenirii sale pe scenă, la Paris.

Celine Dion a suferit ani întregi fără să știe ce boală are

Dion a fost diagnosticată oficial cu sindromul persoanei rigide în 2022, însă spune că primele simptome apăruseră cu aproximativ 17 ani mai devreme.

Afecțiunea este o boală neurologică rară, despre care se crede că are o componentă autoimună și care poate provoca rigiditate musculară, dureri și spasme severe. În cazul lui Dion, simptomele au ajuns uneori atât de grave încât artista abia mai putea merge.

În perioada de dinaintea diagnosticului, cântăreața a încercat să își explice problemele prin afecțiuni mai obișnuite și a continuat să muncească, în ciuda deteriorării stării sale de sănătate.

„Este o afecțiune progresivă. Nu-mi place să spun «boală»”, a declarat Dion pentru Harper’s Bazaar.

În cele mai dificile momente, artista a povestit că avea nevoie de doze mari de medicamente pentru a putea să își desfășoare activitățile de zi cu zi.

„Cel puțin pot să le spun că sunt în viață”

Celine Dion a vorbit și despre motivul pentru care a ales să își documenteze public lupta cu boala. În 2024, documentarul I Am: Céline Dion le-a oferit fanilor o imagine mult mai intimă asupra perioadei în care afecțiunea i-a afectat inclusiv capacitatea de a merge și de a cânta.

Artista spune că a simțit că le datorează fanilor sinceritate, după anii în care aceștia au cumpărat biletele la concertele sale și i-au susținut cariera.

„Ei au plătit pentru bilete. Mi-au cumpărat discurile. Mi-au oferit acest lux. Așa că cel puțin pot să le spun că sunt în viață”, a explicat Dion.

Cum se pregătește pentru revenirea pe scenă

După o pauză de mai mulți ani, Celine Dion se pregătește acum intens pentru revenirea la concerte. Artista va începe pe 12 septembrie o serie de spectacole la Paris, iar programul său de pregătire este unul extrem de solicitant. Dion face ședințe de pilates de câte 90 de minute, de trei ori pe săptămână, și participă la cursuri de balet în alte două zile ale săptămânii.

Pe lângă exercițiile fizice, recuperarea sa include fizioterapie, terapie vocală, imunoterapie și tratament medicamentos.

Dion a susținut până acum foarte puține apariții live după diagnostic. Una dintre cele mai importante a fost momentul în care a cântat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, în 2024. Acum, artista spune că se simte pregătită să își întâlnească din nou publicul.

„Sunt atât de fericită. Sunt atât de pregătită să fac asta. Mă simt bine, sunt puternică, mă simt entuziasmată”, a transmis Dion în momentul în care a anunțat revenirea la Paris.

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