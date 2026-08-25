O pereche de sandale Chanel a devenit virală după ce actrița Margaret Qualley a apărut cu ele pe covorul roșu, la premiera filmului „The Dog Stars”.

Încălțămintea, care pare la prima vedere să nu aibă deloc talpă, a stârnit reacții împărțite pe internet, de la glume și parodii până la aprecieri din partea iubitorilor de modă experimentală, potrivit PEOPLE.

Cum arată sandalele Chanel

Modelul este extrem de minimalist: are doar un toc bloc și câteva barete care se prind în jurul gleznei, fără talpa propriu-zisă.

Sandalele au fost create de Matthieu Blazy, directorul artistic al Chanel, și au fost prezentate pentru prima dată pe 28 aprilie, în cadrul colecției Cruise 2027 a casei franceze, prezentată la Biarritz.

Designul a atras imediat atenția, tocmai pentru că seamănă mai degrabă cu o structură de susținere pentru picior decât cu o pereche obișnuită de sandale.

Margaret Qualley le-a purtat pe covorul roșu

Sandalele au revenit în atenția publicului după ce Margaret Qualley le-a purtat la premiera londoneză a filmului The Dog Stars, pe 20 august.

Actrița, care este ambasadoare Chanel, le-a asortat cu o rochie neagră cu franjuri, într-un look inspirat de stilul boem. A fost prima apariție a unei vedete cu acest model pe un covor roșu.

Apariția a readus în discuție încălțămintea controversată, iar internetul nu a întârziat să reacționeze.

Internetul, împărțit de sandalele Chanel

Unii utilizatori au considerat designul absurd și au transformat sandalele într-o sursă de glume.

Creatoarea de conținut Angelica Hicks a realizat chiar o versiune improvizată a încălțămintei folosind măști de protecție medicală.

„Mergeam pe Ventura Boulevard și am văzut o mască medicală aruncată pe trotuar. Mi-am amintit imediat de o fotografie de pe covorul roșu pe care o văzusem în acea dimineață: Margaret Qualley în Chanel. Atunci mi-am dat seama că toți avem acasă sandalele Chanel barefoot, dacă avem măști medicale pe undeva”, a scris Hicks în descrierea unui videoclip publicat pe Instagram, în care apare purtând propria versiune a ținutei actriței.

View this post on Instagram A post shared by Angelica Hicks (@angelicahicks)

Creatoarea de conținut de modă Mandy Lee a avut o reacție complet diferită. Lee a apărat designul și l-a descris drept o alegere îndrăzneață pentru persoanele pasionate de încălțămintea neconvențională.

Nu este prima dată când sandalele devin subiect de parodii. În aprilie, creatoarea de conținut Remi Bader realizase la rândul ei o versiune din carton și sfoară, în timp ce modelul Chanel devenea viral pe rețelele sociale.

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