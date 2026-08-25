Mirabela Grădinaru, ținută impecabilă la Kiev. Cum și-a făcut apariția în fața Olenei, soția lui Volodimir Zelenski

Mirabela Grădinaru a ajuns la Kiev, unde a participat la un eveniment internațional dedicat partenerilor liderilor lumii. Prima Doamnă a României a fost prezentă la invitația Olenei Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul în care Ucraina a marcat 35 de ani de la proclamarea independenței.

Apariția Mirabelei Grădinaru la Kiev a atras atenția încă de la primele imagini surprinse în cadrul evenimentelor oficiale. Prima Doamnă a României a ales o ținută elegantă, potrivită unei reuniuni diplomatice de asemenea amploare, și a participat alături de reprezentanți ai mai multor state la cea de-a șasea ediție a Summitului Primelor Doamne și Primilor Domni.

Mirabela Grădinaru, ținută impecabilă la Kiev

Evenimentul, inițiat în urmă cu șase ani de Olena Zelenska, a reunit partenerii șefilor de stat și de guvern pentru discuții despre problemele cu care se confruntă societățile moderne. Ediția din acest an a avut o încărcătură aparte, fiind organizată chiar în perioada în care Ucraina și-a sărbătorit Ziua Independenței.

Tema aleasă pentru summit a fost „Lumea în 2026: stabilitate în vremuri incerte”. Discuțiile s-au concentrat asupra modului în care oamenii, instituțiile și comunitățile pot trece peste perioade dificile, păstrându-și unitatea și capacitatea de a se adapta.

Mirabela a opta pentru o ținută corectă, simplă și adecvată contextului. Croială cuminte, paletă neutră, părul purtat foarte natural.

Și a doua rochie rămâne într-o zonă cuminte, cu o croială simplă, vaporoasă, cu mâneci transparente și talia marcată fiind feminină și potrivită pentru context. Rochia pare foarte delicată.

România a fost reprezentată prin termenul „dârzenie”, un cuvânt asociat cu perseverența, puterea de a merge mai departe și capacitatea de a rămâne demn în fața unor situații dificile. Alegerea acestuia a fost legată de felul în care comunitățile românești au reacționat în ultimii ani în fața diferitelor situații de criză și de sprijinul oferit celor aflați în dificultate.

Prezența Mirabelei Grădinaru la Kiev a avut însă și o importantă componentă umană. În cadrul vizitei, Prima Doamnă a României a luat parte la momentele dedicate comemorării victimelor războiului și a întâlnit familii afectate de conflict.

Foto: X și Administrația Prezidențială a României

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