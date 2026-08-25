Ce spune Cristina Petre despre partaj după divorțul de Andrei Rotaru: „Au strigat după mine că sunt materialistă”

Ce spune Cristina Petre despre partaj după divorțul de Andrei Rotaru: „Au strigat după mine că sunt materialistă”
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Cristina Petre a făcut dezvăluiri despre perioada de după divorțul de Andrei Rotaru, bărbatul alături de care a avut o căsnicie de 10 ani. Invitată în podcastul „Face to Face”, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a dezvăluit cum au procedat cei doi în privința bunurilor materiale după despărțire și a explicat ce a făcut pentru ca lucrurile să fie împărțite.

Cristina Petre a povestit că a rămas în locuința construită în curtea mamei sale. În ceea ce îl privește pe fostul soț, aceasta susține că i-a cumpărat o mașină și i-a achitat inclusiv o datorie mai veche.

„Eu am rămas în casa mea. Lui i-am cumpărat o mașină și i-am dat-o, i-am plătit și o datorie pe care o avea de pe timpul când stătea în chirie, după divorț. Deci m-am achitat.”

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Întrebată dacă Andrei Rotaru consideră că lucrurile au fost împărțite corect sau dacă își mai dorește ceva din punct de vedere financiar, Cristina Petre a vorbit despre situația locuinței în care au trăit împreună. Potrivit acesteia, casa a fost construită în curtea mamei sale, iar ea susține că a muncit cot la cot cu fostul soț pentru ridicarea locuinței.

Cristina Petre: „Păi cine a fost materialist?”

„Părinții lui nu i-au pus la dispoziție nici măcar un teren… Au strigat după mine că sunt materialistă. Păi cine a fost materialist? Că el a venit în casa, în curtea mamei mele, acolo s-a construit. Eu am muncit cot la cot cu el.”

Ce relație mai are Cristina Petre cu tatăl său

În cadrul aceleiași discuții, Cristina Petre a fost întrebată și despre reacția familiei sale la decizia de a divorța. Fosta concurentă a recunoscut că nu vorbește foarte mult cu tatăl ei și că relația dintre ei este una mai rece. Aceasta a povestit însă că, în perioada în care se afla la „Insula Iubirii”, tatăl său a intervenit și i-a oferit sprijin moral.

„N-am vorbit foarte mult, am vorbit în perioada Insulei. Atunci chiar a intervenit și m-a susținut moral. Îi mulțumesc pe această cale. Noi avem o relație un pic mai rece.”

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