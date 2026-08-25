Timbaland ajunge pentru prima dată în România. RETROGRADE Festival începe în 4 zile 

Timbaland ajunge pentru prima dată în România. RETROGRADE Festival începe în 4 zile 
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NIBIRU încheie luna august cu RETROGRADE Festival, un weekend dedicat hiturilor anilor 2000.

Mai sunt doar patru zile până când Timbaland urcă pentru prima dată pe scena NIBIRU Arena, în cadrul RETROGRADE Festival. Între 28 și 30 august, Costineștiul devine pentru un weekend locul de întâlnire al unei generații care a crescut cu MTV, videoclipuri iconice și hiturile care au definit muzica anilor 2000.

RETROGRADE aduce la NIBIRU trei zile de nostalgie și energie, cu un line-up internațional care îi reunește pe Timbaland, EVE, Fat Joe, Keri Hilson și Busta Rhymes, alături de La Familia. Sunt artiști și piese care au rămas în cultura pop și care, la mai bine de 20 de ani de la apariție, sunt încă recunoscute din primele secunde.

RETROGRADE începe pe 28 august cu Timbaland și EVE

Prima zi de festival îi aduce pe scena NIBIRU Arena pe EVE și Timbaland, două nume esențiale pentru sound-ul anilor 2000.

EVE vine cu hituri precum „Let Me Blow Ya Mind”, în timp ce Timbaland, unul dintre cei mai influenți producători ai generației, promite un show construit în jurul unor piese precum „The Way I Are” și „Give It to Me”.

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Sâmbătă, 29 august, RETROGRADE continuă cu Fat Joe și Keri Hilson, iar duminică, 30 august, Busta Rhymes încheie festivalul.

Timp de trei zile, RETROGRADE recreează atmosfera unei perioade în care MTV-ul, cluburile și playlisturile personale aveau aceeași coloană sonoră. Este un festival construit în jurul hiturilor pe care publicul le știe și astăzi, dar și al artiștilor care au contribuit decisiv la sound-ul unei generații.

Înainte de RETROGRADE, NIBIRU celebrează muzica Popcorn

Până la startul RETROGRADE, NIBIRU dedică două zile unui alt fenomen muzical al anilor 2000. Pe 25 și 26 august are loc Popcorn Days, un capitol dedicat perioadei în care România a devenit un adevărat exportator de hituri dance.

INNA, Edward Maya, David Deejay, DJ Sava, Fly Project, Morris, Alex Mica, Deepside Deejays, Dony x Christian D x Emil Lassaria și Adriana & MC Raul Riviere fac parte din line-up.

Pe 25 august, programul îi include pe Morris, David Deejay și Fly Project, iar pe 26 august Popcorn Days continuă cu restul artiștilor din line-up. „Stereo Love”, „Sun Is Up” și alte hituri ale perioadei au dus sound-ul românesc în playlisturi din întreaga lume, iar Popcorn Days readuce această perioadă la NIBIRU.

Steve Aoki ajunge pe scena NIBIRU Arena pe 27 august

Steve Aoki ajunge pe scena NIBIRU Arena, pe 27 august, în cadrul Astral Night, pentru un show plin de energie și surprize, care va transforma noaptea într-o experiență de neuitat. 

Artistului american i se vor alătura pe scenă Dirty Nano, Irina Rimes, PADO & BELU și alți DJ care vor menține atmosfera la maximum până dimineața.

După RETROGRADE, vara continuă la NIBIRU

RETROGRADE nu marchează finalul sezonului NIBIRU. Universul NIBIRU rămâne deschis până pe 6 septembrie, când sezonul se va încheia cu Christmas in September, un concept care aduce atmosfera sărbătorilor de iarnă pe litoral, chiar la început de toamnă.

Programul include concerte și experiențe speciale, cu Smiley pe 4 septembrie, Carla’s Dreams pe 5 septembrie și Puya pe 6 septembrie.

Până atunci, însă, toate privirile sunt pe RETROGRADE. Din 28 până în 30 august, NIBIRU Arena devine locul în care hiturile anilor 2000 revin la viață, iar Timbaland, EVE, Fat Joe, Keri Hilson, Busta Rhymes și La Familia aduc pe litoral soundtrack-ul unei generații.



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