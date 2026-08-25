Alina Pușcău s-a tuns, după ce boala a lăsat urme. Cum arată acum

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Alina Pușcău trece printr-o perioadă dificilă din cauza tratamentului împotriva cancerului la sân, iar efectele secundare au început să îi afecteze vizibil podoaba capilară.

Pentru că părul i s-a subțiat considerabil, vedeta a decis să își schimbe look-ul și să opteze pentru o tunsoare care să îi ofere un aspect mai sănătos. Ea a împărtășit rezultatul cu urmăritorii ei, prezentând noua coafură realizată cu ajutorul unei prietene apropiate.

Alina Pușcău s-a tuns, după ce boala a lăsat urme

Modelul a observat în ultimele săptămâni că părul îi cade tot mai mult, motiv pentru care a ales să își tundă vârfurile și să își ajusteze stilul.

Alina Puşcău s-a tuns. Foto: Instagram

Prietena care a ajutat-o, designer de interior și de bijuterii, a povestit că momentul a fost încărcat de emoție, având în vedere lupta pe care Alina o duce cu boala.

„Suflet curajos! Continuăm să luptăm împreună! Să îți tund părul a fost extrem de emoționant, dar va crește la loc în scurt timp”, a transmis aceasta pe Instagram.

Cum arată acum

Chiar dacă tratamentul este intens, Alina Pușcău continuă să își păstreze optimismul și apare în fața fanilor cu zâmbetul pe buze. Noua coafură îi pune în valoare trăsăturile, iar vedeta spune că schimbarea o ajută să se simtă mai bine în această etapă complicată.

Alina urmează tratamentul într-o clinică din California și are programate încă două sesiuni în perioada următoare. Ea a explicat că va reveni la medic la finalul lunii august, iar apoi în septembrie, pentru a continua terapia.

„Pe 28 fac a doua sesiune, iar pe 18 septembrie o fac pe a treia. Le fac din trei în trei săptămâni, iar după aceea voi face un PET-scan, ca să vedem dacă metastazele s-au oprit din evoluție și dacă tumorile s-au micșorat”, a declarat Alina Pușcău.

Vedeta rămâne încrezătoare și spune că fiecare pas făcut în această perioadă este parte din procesul de vindecare, iar schimbarea de look a venit ca o decizie practică, dar și ca un gest de curaj.

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