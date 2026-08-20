Imagini dureroase cu Alina Pușcău, după diagnosticul crunt! Andreea Antonescu îi este alături în America

Alina Pușcău traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Modelul, cunoscut atât în România, cât și peste hotare, a primit un diagnostic extrem de dificil și se află în prezent în Statele Unite ale Americii, acolo unde urmează tratamentul pentru cancerul de sân metastazic. În această perioadă complicată, vedeta are parte de sprijinul oamenilor apropiați, dar și de numeroase mesaje venite din partea celor care o urmăresc.

Anunțul privind problemele sale de sănătate a venit în urmă cu puțin timp și a stârnit numeroase reacții. Alina Pușcău a ales să vorbească public despre situația prin care trece, iar aparițiile sale recente au arătat cât de dificil este momentul pe care îl traversează. Deși se confruntă cu o încercare majoră, modelul continuă să lupte și să urmeze indicațiile medicilor.

Andreea Antonescu o susține pe Alina Pușcău

Alina Pușcău a decis să facă tratamentul în America, unde beneficiază de îngrijire medicală și încearcă să își păstreze speranța într-o perioadă în care fiecare etapă a luptei cu boala este una extrem de solicitantă. În mediul online, vedeta a împărtășit în ultimele zile mai multe momente care reflectă starea sa emoțională.

Recent, Alina a apărut în mediul online alături de Andreea Antonescu. Cele două sunt apropiate, iar cântăreața a mers să o vadă pe vedetă în această perioadă dificilă. Întâlnirea dintre ele a fost una încărcată de emoție, iar imaginile publicate ulterior au atras atenția urmăritorilor.

Andreea Antonescu a dorit să îi fie alături Alinei și să îi transmită energie pozitivă. Artista a făcut, de asemenea, un apel către cei care o urmăresc, îndemnându-i să îi fie alături modelului prin mesaje de încurajare și prin gânduri bune.

„Iubita noastră dragă are nevoie de energia noastră pozitivă și de toate gândurile noastre bune. E o melodie pe care a vrut ea să o asculte acum și am vrut să împărtășim momentul ăsta cu voi. Ești minunată și noi te iubim. Știm că îți este greu, dar îți dăm putere prin rugăciunile noastre. Toată lumea se roagă pentru tine. Vă rog să puneți astăzi un gând bun și o rugăciune pentru Alina. Uneori, rugăciunile spuse împreună pot face minuni”, a spus Andreea Antonescu.

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