BANCUL ZILEI | Infidelitate feminină

BANCUL ZILEI | Infidelitate feminină
BANCUL ZILEI | Infidelitate feminină
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Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

-Iubito, toți colegii mei și-au prins soțiile că îi înșală…deci, logic vorbind, am o soție fidelă!

-Iubitule, practic vorbind, ai o soție neprinsă!

BANCUL ZILEI | Infidelitate feminină

BANCUL ZILEI | Infidelitate feminină

Alte bancuri haioase

„Bună, frumoaso”

-Bună frumoaso, ți-o spun direct ca să nu ne lungim, îmi place de tine ți vreau să fim împreună. Eu sunt un băiat simplu și sărac deocamdată, n-am nevoie, dar am 4 ouă și o găină. După calculele mele din ouăle alea ies 4 găini care se vor oua și tot așa, deci în 3 ani fac 1 milion de euro. Ce zici, ne combinăm?

-Bună, îmi pare rău, dar nu ești genul meu.

-Dacă nu m-ai vrut când am avut o găină și 4 ouă acum să nu mă cauți că le-am mâncat atunci.

Nevasta s-a întors din service

Nevastă-mea a venit cu maşina de la service şi mi-a zis:
– Când m-am dus acolo, mi-a fost frică să nu mă jecmănească, dar până la urmă totul a fost ok. Mecanicii au fost de treabă, mi-au schimbat doar lichidul de la semnalizare.

Bulă și Bubulina la Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

Bulă, femeile și cafeaua

– Bulă, știi care e asemănarea dintre femei și cafea?
– Foarte simplu: Una buna te ține treaz toată noaptea.

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Cu ce ce ocupi?

BANC | „Bulă, ai mai văzut vreodată o bancnotă de 10 euro foarte mototolită?”

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