BANC | „Bulă, ai mai văzut vreodată o bancnotă de 10 euro foarte mototolită?”

Weekendul se apropie de final, iar duminica este momentul perfect pentru puțină relaxare și, de ce nu, pentru o porție zdravănă de râs. Dacă ai rămas fără idei pentru a-ți face ziua mai frumoasă, CANCAN.RO vine cu o sugestie simplă: un banc numai bun de savurat.

De această dată, în centrul atenției se află celebrul Bulă, care ajunge într-o situație cât se poate de neașteptată. Întrebarea pe care o primește are legătură cu o bancnotă de 10 euro, însă nu una oarecare, ci una mototolită.

– Bulă, ai mai văzut vreodată o bancnotă de 10 euro foarte mototolită?

– Da, Bubulino.

– Dar o bancnotă de 100 de euro foarte mototolită, ai mai văzut?

– Da, Bubulino

– Hmm, dar 30.000 de euro extrem de mototoliți, ai mai văzut?

– Asta n-am mai văzut, Bubulino. Dar vreau neapărat să văd.

– Atunci, dragule… du-te în garaj.

Alte bancuri amuzante

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:

– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!

Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.

Profesorul o corectează și spune surprins:

– Extraordinar! Ai luat 9,50!

Bulă răspunde mândru:

– V-am zis eu că pot!

Profesorul, curios, îl întreabă:

– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.

– Simplu. Am învățat toată noaptea.

– Foarte bine! Și de unde ai învățat?

– Din caietul colegului.

– Dar asta înseamnă că ai copiat!

– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!

Profesorul oftează:

– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Bulă merge la doctor

Bulă ajunge la medic pentru un control.

Doctorul îl întreabă:

– Ce problemă aveți?

– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.

– De când?

– De când ce?

Doctorul zâmbește și continuă:

– Bine… Aveți și alte simptome?

– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.

– Și ce răspundeți?

– La ce?

Doctorul notează ceva în fișă.

– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.

– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?

– Sigur.

Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:

– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?

Bulă sună la o agenție de turism

– Bună ziua! Organizați ceva excursii în Egipt?

– Da, desigur!…

– Spuneți-mi, vă rog, ce stațiuni balneare sunt acolo?

– Sharm-Eli, Hurgada, Taba, Nuveiba.

– Stop! Nuveiba! Nuveiba sună foarte bine!

– Când ați dori să plecați?

– A, nu! Nu plec nicăieri! V-am sunat pentru că rezolv integrame!

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