BANC | „Bulă, ai mai văzut vreodată o bancnotă de 10 euro foarte mototolită?”

Weekendul se apropie de final, iar duminica este momentul perfect pentru puțină relaxare și, de ce nu, pentru o porție zdravănă de râs. Dacă ai rămas fără idei pentru a-ți face ziua mai frumoasă, CANCAN.RO vine cu o sugestie simplă: un banc numai bun de savurat.
De această dată, în centrul atenției se află celebrul Bulă, care ajunge într-o situație cât se poate de neașteptată. Întrebarea pe care o primește are legătură cu o bancnotă de 10 euro, însă nu una oarecare, ci una mototolită.
– Bulă, ai mai văzut vreodată o bancnotă de 10 euro foarte mototolită?
– Da, Bubulino.
– Dar o bancnotă de 100 de euro foarte mototolită, ai mai văzut?
– Da, Bubulino
– Hmm, dar 30.000 de euro extrem de mototoliți, ai mai văzut?
– Asta n-am mai văzut, Bubulino. Dar vreau neapărat să văd.
– Atunci, dragule… du-te în garaj.
Alte bancuri amuzante
Bulă la examenul de matematică
Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:
– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!
Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.
Profesorul o corectează și spune surprins:
– Extraordinar! Ai luat 9,50!
Bulă răspunde mândru:
– V-am zis eu că pot!
Profesorul, curios, îl întreabă:
– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.
– Simplu. Am învățat toată noaptea.
– Foarte bine! Și de unde ai învățat?
– Din caietul colegului.
– Dar asta înseamnă că ai copiat!
– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!
Profesorul oftează:
– Bulă, tot Bulă ai rămas…
Bulă merge la doctor
Bulă ajunge la medic pentru un control.
Doctorul îl întreabă:
– Ce problemă aveți?
– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.
– De când?
– De când ce?
Doctorul zâmbește și continuă:
– Bine… Aveți și alte simptome?
– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.
– Și ce răspundeți?
– La ce?
Doctorul notează ceva în fișă.
– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.
– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?
– Sigur.
Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:
– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?
Bulă sună la o agenție de turism
– Bună ziua! Organizați ceva excursii în Egipt?
– Da, desigur!…
– Spuneți-mi, vă rog, ce stațiuni balneare sunt acolo?
– Sharm-Eli, Hurgada, Taba, Nuveiba.
– Stop! Nuveiba! Nuveiba sună foarte bine!
– Când ați dori să plecați?
– A, nu! Nu plec nicăieri! V-am sunat pentru că rezolv integrame!
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