BANCUL ZILEI | Iuda și interviul de angajare

BANCUL ZILEI | Iuda și interviul de angajare
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc savuros, perfect pentru a-ncheia săptămâna cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Iuda la un interviu de angajare.

– Ce te recomandă pentru acest job?

– Experiența in vânzări.

Alte bancuri amuzante

Bulă absentează o zi de la şcoală

A doua zi când vine:

– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara

– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!

-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?

– Ba da, dar taurul o face mai bine!

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?

– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.

– Dar dreptul, întreabă profa.

– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

Soțul și soția la doctor

Un bărbat merge împreună cu soția lui la medic, pentru că femeia se plângea de mai multe zile că este foarte obosită.

Doctorul o consultă, îi face câteva analize și, după câteva minute, îl cheamă pe soț deoparte.

– Domnule, situația soției dumneavoastră nu este foarte gravă, dar are nevoie de odihnă. Trebuie să evitați stresul, să nu o lăsați să facă treburi prin casă și, mai ales, să o ajutați cât mai mult.

Soțul dă serios din cap.

– Sigur, domnule doctor. Am înțeles.

Doctorul continuă:

– Și ar fi bine să îi pregătiți micul dejun, să faceți cumpărăturile, să gătiți, să faceți curățenie și să vă ocupați de copii.

– Bineînțeles.

– Iar seara, încercați să o răsfățați. O cină liniștită, poate un film…

– Absolut.

Soțul intră înapoi în cabinet.

Soția, curioasă:

– Ei, ce a zis doctorul?

Soțul o privește serios și spune:

– A zis că ești bine.

– Păi și atunci de ce ai stat atât de mult de vorbă cu el?

– Pentru că doctorul voia să știe dacă există cineva în familie care să poată face toate lucrurile astea.

– Și?

– I-am spus că nu.

Bulă la interviul de angajare

Bulă își caută un loc de muncă și ajunge la un interviu pentru un post foarte bine plătit.

Directorul îl întreabă:

– Bulă, văd în CV că ai trecut că ești o persoană foarte organizată.

– Da, domnule director.

– Foarte bine. Dă-mi un exemplu.

Bulă se gândește puțin:

– Păi, eu îmi organizez foarte bine timpul.

– Excelent. Și cum faci asta?

– Simplu. Dimineața mă trezesc la șase.

– Foarte bine.

– La șase și cinci mă ridic din pat.

– Și apoi?

– La șase și zece merg la baie.

– Perfect. Și la șase și jumătate?

– La șase și jumătate mă întorc în pat.

Directorul începe să fie puțin confuz.

– Dar când ajungi la serviciu?

– Păi, depinde.

– De ce?

– Dacă am serviciu, ajung la opt. Dacă nu am, dorm până la prânz.

Directorul oftează și îl întreabă:

– Bulă, de ce crezi că ești potrivit pentru acest post?

Bulă zâmbește încrezător:

– Pentru că am foarte multă experiență.

– În ce domeniu?

– În a convinge oamenii că merit o șansă.

– Și ce te face să crezi că te voi angaja?

Bulă se ridică, întinde mâna și spune:

– Pentru că deja am început să vă conving.

Directorul îl privește câteva secunde și spune:

– Bine. Ești angajat.

Bulă, fericit:

– Serios?!

– Da. Începând de mâine.

Bulă se albește la față:

– Aaa… atunci retrag tot ce am spus.

CITEŞTE ŞI: BANC | Bulă, Bubulina și hoțul de la 2:00 noaptea

BANCUL ZILEI | La școală, ora de gramatică: „Cum se conjugă mamaia?”

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