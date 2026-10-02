Derapaj la petrecerea Antenei 1! Rivalii de la PRO TV, jigniți în fața tuturor

Derapaj la petrecerea Antenei 1! Rivalii de la PRO TV, jigniți în fața tuturor
PRO TV Vs. Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Antena 1 și PRO TV se bat de ani buni pentru supremația televiziunii, dar de data aceasta rivalitatea a ajuns și la petrecere! La cheful anual al trustului Antena, organizat la Domeniul Știrbey, la Buftea, invitații au avut parte de un moment care a schimbat instantaneu registrul de la distracție la „hopaaa, ce-i asta?”.

Pe unul dintre ecrane a apărut o imagine care i-a avut în prim-plan pe rivalii de la PRO TV și pe Sorin Alexandrescu, directorul general al Antena Group. Evenimentul a avut loc joi, 1 octombrie, la Domeniul Știrbey din Buftea, unde s-au adunat sute de angajați, parteneri de business și oameni din industria publicității. Până aici, nimic ieșit din comun: petrecere de trust, lume bună, socializare și toate cele.

Moment istoric la petrecerea Antena 1!

Numai că, la un moment dat, pe ecran a apărut fotografia directorului Sorin Alexandrescu, alături de un mesaj extrem de vulgar adresat rivalilor de la PRO TV. Momentul a fost filmat de participanți și a ajuns ulterior în spațiul public.

„ProTV să ne belească ….”, a fost mesajul care a apărut pe ecran în timpul petrecerii.

Petrecerea Antenei 1

Petrecerea Antenei 1. Sursa foto Captură video

Cum era de așteptat, explicația a venit după ce imaginile au început să circule. Antena Group a recunoscut că mesajul a apărut pe ecran, însă a precizat că nu a fost vorba despre o poziție oficială a companiei. Liana Sanda, PR manager al Antena TV Group, a descris episodul drept o glumă a unui angajat din zona tehnică.

„Din păcate, a fost o glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic. Aseară, în timpul petrecerii noastre. Într-adevăr, ne-a luat pe toți prin surprindere momentul respectiv”, a declarat pentru HotNews Liana Sanda, PR manager al Antena TV Group.

Și aici lucrurile devin și mai interesante. Potrivit reprezentantei Antena Group, imaginea folosită pentru moment fusese generată cu ajutorul inteligenței artificiale, iar angajatul responsabil a fost sancționat. Mesajul ar fi rămas pe ecran doar câteva secunde.

„E o imagine făcută folosind inteligența artificială. Colegul a fost sancționat, din păcate ne aflăm în situația asta. Mesajul a stat preț de câteva secunde. Puțin, oricum. A fost o decizie de moment (n.r. a colegului), dacă anunța pe cineva, nu se întâmpla lucrul ăsta”, a mai spus reprezentanta postului Antenei Group pentru HotNews.

Antena susține că făptașul a fost sancționat

Cu alte cuvinte, omul ar fi vrut să facă o glumă. Doar că gluma a ajuns pe ecran, în fața unui întreg batalion de angajați, parteneri și invitați, și mai apoi pe internet. Un mic „ups” de câteva secunde, cu o viață mult mai lungă în online.

Evident, momentul a atras atenția tocmai pentru că vorbim despre două dintre cele mai mari branduri de televiziune din România, aflate de ani de zile într-o competiție acerbă pentru telespectatori.

Iar asta face scena de la petrecere și mai savuroasă. În loc de clasica fotografie de grup, un discurs pompos despre performanțe sau o urare corporatistă, pe ecran a apărut o înțepătură directă către concurență. Practic, competiția pentru public a făcut pentru câteva secunde pasul din prime-time direct în sala de petrecere.

Oficial, Antena Group a spus că a fost decizia de moment a unui coleg din zona tehnică și că acesta a fost sancționat. Compania s-a delimitat astfel de mesajul afișat la eveniment.

Totuși, pentru invitații care au văzut momentul în direct, explicația n-a șters cu buretele imaginea apărută pe ecran. Mai ales că mesajul a fost asociat vizual cu Sorin Alexandrescu, directorul general al grupului. Și uite așa, o petrecere care trebuia să fie despre colegialitate, realizări și planurile trustului a primit, pentru câteva secunde, un condiment ceva mai picant.

VEZI ȘI: Ce audiențe a făcut Cătălin Măruță la debutul la Antena 1. Ce s-a întâmplat cu show-ul „Furnicuțele”

După MasterChef, PRO TV a mai dat 2 lovituri! Antena 1 nu prea mai are noroc

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Andreea Bostănică a împlinit 22 de ani. Influenceriţa a primit cadouri încă de la primele ore ale dimineţii
Andreea Bostănică a împlinit 22 de ani. Influenceriţa a primit cadouri încă de la primele ore ale dimineţii
Andreea Spătaru și Sorin Marica s-au căsătorit după aproape 20 de ani de relație. Ce rochie de mireasă a ales blonda
Andreea Spătaru și Sorin Marica s-au căsătorit după aproape 20 de ani de relație. Ce rochie de mireasă a ales blonda
Roxana Dobre a scos din conturi o avere pentru Florin Salam! Ce cadou i-a făcut la aniversare
Roxana Dobre a scos din conturi o avere pentru Florin Salam! Ce cadou i-a făcut la aniversare
Vali Vijelie a dat vestea momentului! Artistul se pregătește pentru cel mai emoționant rol din viața sa: va deveni bunic
Vali Vijelie a dat vestea momentului! Artistul se pregătește pentru cel mai emoționant rol din viața sa: va deveni bunic
Gabi Torje, cu lacrimi în ochi. Care este cel mai mare regret al său: „Aș fi fost împlinit”
Gabi Torje, cu lacrimi în ochi. Care este cel mai mare regret al său: „Aș fi fost împlinit”
Fostul iubit al unor vedete celebre s-a ÎNSURAT. Și-a ASCUNS noua soție 4 ani
Mediafax
Fostul iubit al unor vedete celebre s-a ÎNSURAT. Și-a ASCUNS noua soție 4 ani
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Hărțile detaliate cu temperaturi și precipitații, de la ANM
Gandul.ro
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Hărțile detaliate cu temperaturi și precipitații, de la ANM
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Adevarul
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Preşedintele sud-coreean amenință că va lua măsuri dacă Ucraina nu îşi cere scuze: „Problema nu poate fi ignorată”
Digi24
Preşedintele sud-coreean amenință că va lua măsuri dacă Ucraina nu îşi cere scuze: „Problema nu poate fi ignorată”
DRAMĂ în familia unui campion mondial
Mediafax
DRAMĂ în familia unui campion mondial
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America și în Cehia: „Elegantă, dar n-a nimerit mărimea!”
Click.ro
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America și în Cehia: „Elegantă, dar n-a nimerit mărimea!”
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Digi 24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie în războiul cu Iranul. Gestul de disperare al regimului iranian
Digi24
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie în războiul cu Iranul. Gestul de disperare al regimului iranian
Noul Hyundai Tucson a fost prezentat oficial și pentru piața europeană. Motoare hibride de până la 292 CP
Promotor.ro
Noul Hyundai Tucson a fost prezentat oficial și pentru piața europeană. Motoare hibride de până la 292 CP
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Dedeman are la reducere un espressor de cafea. Costă 229 de lei și poate prepara inclusiv băuturi cu lapte
go4it.ro
Dedeman are la reducere un espressor de cafea. Costă 229 de lei și poate prepara inclusiv băuturi cu lapte
Apa dură poate afecta aspectul părului?
Descopera.ro
Apa dură poate afecta aspectul părului?
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Hărțile detaliate cu temperaturi și precipitații, de la ANM
Gandul.ro
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Hărțile detaliate cu temperaturi și precipitații, de la ANM
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.