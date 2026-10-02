Derapaj la petrecerea Antenei 1! Rivalii de la PRO TV, jigniți în fața tuturor

Antena 1 și PRO TV se bat de ani buni pentru supremația televiziunii, dar de data aceasta rivalitatea a ajuns și la petrecere! La cheful anual al trustului Antena, organizat la Domeniul Știrbey, la Buftea, invitații au avut parte de un moment care a schimbat instantaneu registrul de la distracție la „hopaaa, ce-i asta?”.

Pe unul dintre ecrane a apărut o imagine care i-a avut în prim-plan pe rivalii de la PRO TV și pe Sorin Alexandrescu, directorul general al Antena Group. Evenimentul a avut loc joi, 1 octombrie, la Domeniul Știrbey din Buftea, unde s-au adunat sute de angajați, parteneri de business și oameni din industria publicității. Până aici, nimic ieșit din comun: petrecere de trust, lume bună, socializare și toate cele.

Moment istoric la petrecerea Antena 1!

Numai că, la un moment dat, pe ecran a apărut fotografia directorului Sorin Alexandrescu, alături de un mesaj extrem de vulgar adresat rivalilor de la PRO TV. Momentul a fost filmat de participanți și a ajuns ulterior în spațiul public.

„ProTV să ne belească ….”, a fost mesajul care a apărut pe ecran în timpul petrecerii.

Cum era de așteptat, explicația a venit după ce imaginile au început să circule. Antena Group a recunoscut că mesajul a apărut pe ecran, însă a precizat că nu a fost vorba despre o poziție oficială a companiei. Liana Sanda, PR manager al Antena TV Group, a descris episodul drept o glumă a unui angajat din zona tehnică.

„Din păcate, a fost o glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic. Aseară, în timpul petrecerii noastre. Într-adevăr, ne-a luat pe toți prin surprindere momentul respectiv”, a declarat pentru HotNews Liana Sanda, PR manager al Antena TV Group.

Și aici lucrurile devin și mai interesante. Potrivit reprezentantei Antena Group, imaginea folosită pentru moment fusese generată cu ajutorul inteligenței artificiale, iar angajatul responsabil a fost sancționat. Mesajul ar fi rămas pe ecran doar câteva secunde.

„E o imagine făcută folosind inteligența artificială. Colegul a fost sancționat, din păcate ne aflăm în situația asta. Mesajul a stat preț de câteva secunde. Puțin, oricum. A fost o decizie de moment (n.r. a colegului), dacă anunța pe cineva, nu se întâmpla lucrul ăsta”, a mai spus reprezentanta postului Antenei Group pentru HotNews.

Antena susține că făptașul a fost sancționat

Cu alte cuvinte, omul ar fi vrut să facă o glumă. Doar că gluma a ajuns pe ecran, în fața unui întreg batalion de angajați, parteneri și invitați, și mai apoi pe internet. Un mic „ups” de câteva secunde, cu o viață mult mai lungă în online.

Evident, momentul a atras atenția tocmai pentru că vorbim despre două dintre cele mai mari branduri de televiziune din România, aflate de ani de zile într-o competiție acerbă pentru telespectatori.

Iar asta face scena de la petrecere și mai savuroasă. În loc de clasica fotografie de grup, un discurs pompos despre performanțe sau o urare corporatistă, pe ecran a apărut o înțepătură directă către concurență. Practic, competiția pentru public a făcut pentru câteva secunde pasul din prime-time direct în sala de petrecere.

Oficial, Antena Group a spus că a fost decizia de moment a unui coleg din zona tehnică și că acesta a fost sancționat. Compania s-a delimitat astfel de mesajul afișat la eveniment.

Totuși, pentru invitații care au văzut momentul în direct, explicația n-a șters cu buretele imaginea apărută pe ecran. Mai ales că mesajul a fost asociat vizual cu Sorin Alexandrescu, directorul general al grupului. Și uite așa, o petrecere care trebuia să fie despre colegialitate, realizări și planurile trustului a primit, pentru câteva secunde, un condiment ceva mai picant.

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