Absență surprinzătoare de la înmormântarea lui Gheorghe Moldovan. Soția nu l-a condus pe ultimul drum

Gheorghe Moldovan a fost condus pe ultimul drum, iar de la înmormântare a lipsit una dintre cele mai improtante persoane din viața sa: Irina Moldovan, soția și mama copiilor săi. Arbitrul și-a pus capăt zilelor în urmă cu doar câteva zile după ce soția sa i-a spus că vrea să divorțeze.

Arbitrul și antrenorul de fotbal Gheorghe Moldovan din Republica Moldova a fost condus pe ultimul drum joi, 1 octombrie. Se pare că bărbatul nu a putut accepta despărțirea de soția sa, Irina, care își exprimase dorința de a divorța. Arbitrul și-a pus capăt zilelor împușcându-se cu o armă din dotare, gestul necugetat având loc chiar în casa soției sale.

La înmormântare au participat zeci de persoane – rude, prieteni, colegi și oameni care i-au apreciat întreaga activitate sportivă. De asemene, la căpătâiul arbitrului a participat un grup impresionant de motocicliști, în memoria pasiunii sale pe care el o avea pentru motociclete. Spre mirarea celor prezenți, singura absentă a fost Irina Moldovan. Pe rețelele de socializare, unul dintre prietenii apropiați ai arbitrului a publicat mai multe imagini de la ceremonie, subliniind faptul că soția bărbatului nu a fost de găsit la funeralii.

„Ai luptat pentru soția ta, dar într-un final nici nu a venit la ultimul tău drum”, se arată în descrierea imaginilor de pe TikTok.

Ce mesaj de adio a lăsat Gheorghe Moldovan

Gheorghe Moldovan a fost înmormântat în Țânțăreni, satul său natal – din raionul Telenești, Republica Moldova. Arbitrul în vârstă de 30 de ani și-a pus capăt zilelor luni, 28 septembrie. Antrenorul de fotbal și Irina treceau printr-o perioadă dificilă, după ce ultimele luni de relație au fost marcate de numeroase certuri și neînțelegeri. Cei doi au ajuns în pragul divorțului, dar se pare că bărbatul nu accepta separarea.

Înainte de a recurge la gestul extrem, arbitrul a lăsat un mesaj de adio – pe care ulterior l-a încărcat pe o rețea de socializare. De asemenea, în ultimele sale clipe de viață, acesta a ales să poarte un tricou cu un mesaj sfâșietor, manifest al durerii provocate de despărțirea de soția sa: „Divorțul distruge, femeia ucide”.

„Cu tristețe vin și cu un ultim videoclip și cu cireașa de pe tort. Asta este. Sper ca acest videoclip să ajungă la cât mai mulți. Iată, a venit și momentul unde spun că din cauza soției mele, Irina Vasilcan, fost Moldovan, am ajuns la etapa unde să îmi pun capăt zilelor. Vreau să vă spun că în tot acest timp, deja de un an de zile, lucrurile care mi s-au spus: «vreau să mori, vreau să scap de tine, vreau să dispari din viața mea, dacă aș putea te-aș băga la pușcărie, dacă ai muri m-aș simți mai bine». Lucrurile acestea au fost menționate foarte des. Și eu le-am spus și părinților mei și socrilor. Iată lucrurile acestea au ajuns la limită. Eu iau decizia, am închis și m-am dus, eu mi-am făcut viața. Dar pentru că ea a spus că «fericirea mea ține de lipsa ta. Dacă tu ai dispărea, dacă ai muri, eu aș fi foarte fericită». De asta, pentru că eu am iubit-o totuși, eu am ținut la fata asta, eu vreau să o fac fericită. Pentru că nu am fost în stare, cum a spus ea, ca să o fac fericită cu prezența, cu ceea ce am încercat mereu, o să o fac fericită cu lipsa mea. De asta, eu nu o să mai fiu cred că în viață. Asta este ultimul meu mesaj”, spune Gheorghe Moldovan, în clipul postat în mediul online.

Ce tricou purta arbitrul Gheorghe Moldovan când a fost găsit fără viață. Ireal ce mesaj avea inscripționat pe el

Ultima dorință a lui Gheorghe Moldovan! Arbitrul a lăsat un „testament” înainte să își pună capăt zilelor: „Tare vreau”