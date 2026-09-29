Ultima dorință a lui Gheorghe Moldovan! Arbitrul a lăsat un „testament” înainte să își pună capăt zilelor: „Tare vreau”

Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Bărbatul în vârstă de 30 de ani a ales să se sinucidă din cauza problemelor pe care le avea cu soția sa. Cei doi se aflau în proces de divorț, iar acesta nu a putut accepta sfârșitul relației. Înainte să recurgă la gestul necugetat, arbitrul a făcut o postare video pe Facebook în care își motivează decizia și a lăsat și un „testament”. Care au fost ultimele dorințe ale lui Gheorghe Moldovan?

Luni dimineață, în data de 28 septembrie, Gheorghe Moldovan s-a sinucis, împușcându-se cu o armă pe care o deținea în mod legal. Bărbatul și-a dat ultima suflare chiar în casa soției sale, ea fiind și cea care a descoperit tragedia și a anunțat autoritățile.

„Din informațiile preliminare, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, iar ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare. Acesta era deținător legal de armă. Totodată, din datele preliminare, între cei doi existau neînțelegeri familiale, fiind în proces de divorț”, au transmis oamenii legii.

Ultimele dorințe ale lui Gheorghe Moldovan

Înainte să recurgă la gestul extrem, Gheorghe Moldovan a postat în mediul online un clip în care a anunțat că urmează să se sinucidă. Bărbatul și-a motivat decizia spunând că Irina, cea alături de care are trei fetițe, este cea care l-a împins până în acest punct. (Vezi mai multe detalii AICI).

De asemenea, după ce și-a luat rămas-bun de la cei dragi, arbitrul și-a prezentat și ultimele dorințe. Acesta i-a cerut soției să aibă grijă de cele trei fetițe ale lor, pe care le iubește foarte mult. În plus, a cerut să fie înmormântat în curtea casei din satul Step-Soci, raionul Orhei, pentru ca soţia şi fetele sale să-şi amintească mereu de cel care le-a iubit.

„Dar tare vreau, tare vreau ca la Step-Soci să mă îngroape, în ogradă acolo. Ca acolo să fiu lângă copiii mei, să vadă că totuși au avut un tată care i-a iubit și mămica lor l-a omorât. A vrut să scape de el. De asta am să mor în ogradă la Step-Soci și în ogradă la Step-Soci să mă îngroape. Și doar de ei îmi pare cel mai tare rău, de rudele mele, de mama, de toți. Mamă, mă iertați, dar v-am iubit mereu. (…) Cumătrul Tudor, dacă ați ascultat videoclipul ăsta, veniți cu motocicletele, măcar pe ultimul drum să le arătați că toată viața m-a cicălit, cu motocicleta, cu tot felul de fățărnicii și minciuni. Sper că Eli Vasilcan, cei 2000 de euro, să nu faci nimic cu ei decât să îi pui pe piept mie când o să fiți acolo. 2.000 de euro o să-i pui și să te poți bucura de familia ta mai departe. Și cei care ați investit în mine și ați stat până în ultimul moment pe genunchi, Domnul a văzut și inima voastră și o să vă răsplătească însutit. Nu știu dacă am din partea voastră iertare, dar să spuneți la fetele mele că le-am iubit tare”, a spus Gheorghe Moldovan.

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Foto: Facebook