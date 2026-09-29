Ultima dorință a lui Gheorghe Moldovan! Arbitrul a lăsat un „testament” înainte să își pună capăt zilelor: „Tare vreau”

„Testamentul” lui Gherorghe Moldovan
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Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Bărbatul în vârstă de 30 de ani a ales să se sinucidă din cauza problemelor pe care le avea cu soția sa. Cei doi se aflau în proces de divorț, iar acesta nu a putut accepta sfârșitul relației. Înainte să recurgă la gestul necugetat, arbitrul a făcut o postare video pe Facebook în care își motivează decizia și a lăsat și un „testament”. Care au fost ultimele dorințe ale lui Gheorghe Moldovan?

Luni dimineață, în data de 28 septembrie, Gheorghe Moldovan s-a sinucis, împușcându-se cu o armă pe care o deținea în mod legal. Bărbatul și-a dat ultima suflare chiar în casa soției sale, ea fiind și cea care a descoperit tragedia și a anunțat autoritățile.

„Din informațiile preliminare, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, iar ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare. Acesta era deținător legal de armă. Totodată, din datele preliminare, între cei doi existau neînțelegeri familiale, fiind în proces de divorț”, au transmis oamenii legii.

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Ultimele dorințe ale lui Gheorghe Moldovan

Înainte să recurgă la gestul extrem, Gheorghe Moldovan a postat în mediul online un clip în care a anunțat că urmează să se sinucidă. Bărbatul și-a motivat decizia spunând că Irina, cea alături de care are trei fetițe, este cea care l-a împins până în acest punct. (Vezi mai multe detalii AICI).

Arbitrul Gheorghe Moldovan /Foto: Facebook

De asemenea, după ce și-a luat rămas-bun de la cei dragi, arbitrul și-a prezentat și ultimele dorințe. Acesta i-a cerut soției să aibă grijă de cele trei fetițe ale lor, pe care le iubește foarte mult. În plus, a cerut să fie înmormântat în curtea casei din satul Step-Soci, raionul Orhei, pentru ca soţia şi fetele sale să-şi amintească mereu de cel care le-a iubit.

„Dar tare vreau, tare vreau ca la Step-Soci să mă îngroape, în ogradă acolo. Ca acolo să fiu lângă copiii mei, să vadă că totuși au avut un tată care i-a iubit și mămica lor l-a omorât. A vrut să scape de el. De asta am să mor în ogradă la Step-Soci și în ogradă la Step-Soci să mă îngroape. Și doar de ei îmi pare cel mai tare rău, de rudele mele, de mama, de toți. Mamă, mă iertați, dar v-am iubit mereu. (…)

Cumătrul Tudor, dacă ați ascultat videoclipul ăsta, veniți cu motocicletele, măcar pe ultimul drum să le arătați că toată viața m-a cicălit, cu motocicleta, cu tot felul de fățărnicii și minciuni. Sper că Eli Vasilcan, cei 2000 de euro, să nu faci nimic cu ei decât să îi pui pe piept mie când o să fiți acolo. 2.000 de euro o să-i pui și să te poți bucura de familia ta mai departe. Și cei care ați investit în mine și ați stat până în ultimul moment pe genunchi, Domnul a văzut și inima voastră și o să vă răsplătească însutit. Nu știu dacă am din partea voastră iertare, dar să spuneți la fetele mele că le-am iubit tare”, a spus Gheorghe Moldovan.

 

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Foto: Facebook

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