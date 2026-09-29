Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Avem videoclipul de adio în care își motivează gestul macabru: ”Soția mi-a spus că vrea să mor”

Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor, împins de soție
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Sfârșit tragic pentru arbitrul Gheorghe Moldovan! Bărbatul în vârstă de 30 de ani și-a pus capăt zilelor, împușcându-se cu o armă pe care o deținea în mod legal. Înainte să recurgă la gestul necugetat, arbitrul a făcut o postare video pe Facebook în care își motivează decizia. Acesta spune că soția l-a împins la suicid. Cei doi se aflau în proces de divorț, iar Gheorghe Moldovan se pare că nu putea să accepte despărțirea.

Gheorghe Moldovan, tată a trei fetiţe, era aflat în proces de divorţ și nu a mai suportat necazurile. S-a împuşcat luni dimineaţă, 28 septembrie, chiar în casa soției sale. Bărbatul a fost găsit fără suflare de către mama fetițelor lui, care a anunțat imediat autoritățile.

„Din informațiile preliminare, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, iar ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare. Acesta era deținător legal de armă. Totodată, din datele preliminare, între cei doi existau neînțelegeri familiale, fiind în proces de divorț”, au transmis oamenii legii.

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Gheorghe Moldovan s-a sinucis

Gheorghe Moldovan avea 30 de ani, activa în arbitrajul de fotbal și a deservit meciuri din Liga 1 și Liga 2, atât în calitate de arbitru principal, cât și de arbitru asistent. Adept al cultului creştin-baptist, declarându-se profund credincios, bărbatul se confrunta în ultima perioadă cu probleme în familie.

Cei doi nu se mai înțelegeau, iar femeia a dorit să rupă căsnicia. Însă, Gheorghe Moldovan nu a putut accepta acest lucru. Ba mai mult, bărbatul vorbea deschis în mediul online despre problemele din familia sa.

Printre altele, arbitrul a recunoscut că i-a greșit soției sale, dar spunea și că și-a cerut iertare în repetate rânduri. Femeia l-a iertat până nu a mai putut și a cerut divorțul. Cu doar o zi înainte să își pună capăt zilelor, Gheorghe Moldovan a publicat pe rețelele sociale mai multe clipuri în care vorbește despre problemele personale. De asemenea, acesta a anunțat gestul pe care urmează să îl facă, luându-și rămas-bun de la cei apropiați.

Arbitrul Gheorghe Moldovan /Foto: Facebook

Ultimul mesaj transmis de Gheorghe Moldovan

Înainte de a-și pune capăt zilelor, Gheorghe Moldovan vorbea despre drama pe care o trăia, învinuindu-și soția pentru tot. Mai mult, a mărturisit că va recurge la gestul extrem doar pentru a o face pe soția lui fericită, pentru că, spunea el, i-ar fi zis de multe ori că vrea să îl vadă mort.

„Cu tristețe vin și cu un ultim videoclip și cu cireașa de pe tort. Asta este. Sper ca acest videoclip să ajungă la cât mai mulți. Iată, a venit și momentul unde spun că din cauza soției mele, Irina Vasilcan, fost Moldovan, am ajuns la etapa unde să îmi pun capăt zilelor. Vreau să vă spun că în tot acest timp, deja de un an de zile, lucrurile care mi s-au spus: «vreau să mori, vreau să scap de tine, vreau să dispari din viața mea, dacă aș putea te-aș băga la pușcărie, dacă ai muri m-aș simți mai bine». Lucrurile acestea au fost menționate foarte des.

Și eu le-am spus și părinților mei și socrilor. Iată lucrurile acestea au ajuns la limită. Eu iau decizia, am închis și m-am dus, eu mi-am făcut viața. Dar pentru că ea a spus că «fericirea mea ține de lipsa ta. Dacă tu ai dispărea, dacă ai muri, eu aș fi foarte fericită». De asta, pentru că eu am iubit-o totuși, eu am ținut la fata asta, eu vreau să o fac fericită. Pentru că nu am fost în stare, cum a spus ea, ca să o fac fericită cu prezența, cu ceea ce am încercat mereu, o să o fac fericită cu lipsa mea. De asta, eu nu o să mai fiu cred că în viață. Asta este ultimul meu mesaj”, spune Gheorghe Moldovan, în clipul postat în mediul online.

Gheorghe Moldovan și soția sa /Foto: Facebook

„Testamentul” lui Gheorghe Moldovan

Tot în clipul de adio, Gheorghe Moldovan a lăsat și un „testament”. Acesta i-a cerut soției să aibă grijă de cele trei fetițe ale lor, pe care le iubește foarte mult. De asemenea, arbitrul și-a exprimat și o ultimă dorință, legată de locul în care vrea să fie înmormântat.

Mai exact, Gheorghe Moldovan a spus că își dorește să fie înmormântat în curtea casei din satul Step-Soci, raionul Orhei, pentru ca soţia şi fetele sale să-şi amintească mereu de cel care le-a iubit.

 

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Foto: Facebook

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