Meko, provocare în RXF pentru Iancu Sterp! Luptătorul și-a ales și premiul: „Dacă îl bat, vreau ca el să îmi dea 10 oi”

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Meko îi dă replica lui iancu Sterp, după ce acesta din urmă l-a acuzat că face blaturi la RXF. Invitat în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, Meko i-a transmis că, dacă fratele lui Culiță Sterp își dorește să lămurească lucrurile, poate face acest lucru în cușcă. Iar în cazul în care va câștiga, vrea ca Iancu să îi dea 10 oi. În plus, luptătorul a povestit și cum au stat lucrurile în legătură cu hoții care i-au spart mașina. 

Până la un eventual duel, Meko ne-a spus care este motivul pentru care vrea să primească 10 oi de la Iancu Sterp. Nu este doar o glumă aruncată în treacăt. Meko spune că își dorește să își facă o stână, considerând că ar putea fi o afacere bună, iar primele animale din noua sa „afacere” ar trebui să vină chiar de la oponentul lui. A ținut însă să precizeze că nu intenționează să le transforme în materie primă pentru shaorma, ci vrea să le păstreze pentru viitoarea stână. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 21.30, pe canalul de YouTube CANCAN.

Meko: „Dacă îl bat pe Iancu, vreau să-mi dea 10 oi”

CANCAN.RO: Știu că a existat un schimb de replici între tine și Iancu Sterp. El a spus că tu făceai blaturi la RXF. De unde afirmațiile astea?

Meko: El știe. Eu spun așa, Iancu Sterp, dacă vrea ceva cu mine, o rezolvăm în RXF. Să termine treaba cu Neveu, dacă va fi cazul. Apoi vedem. El făcea pe Spiderman, că se bate și lovit. Ca să o lungesc, eu îl provoc sau îi accept provocarea. Cum va decide Sebi Vieru. Care pe care. Dar eu, dacă îl bat, vreau ca el să îmi dea 10 oi.

CANCAN.RO: Vrei să îți faci stână?

Meko l-a provocat pe Iancu Sterp în RXF

Meko: Da, chiar vreau să îmi stână, este o afacere frumoasă și vreau ca primele oi să fie de la Iancu Sterp.

CANCAN.RO: Eu cred că altceva vrei. Tu vrei să faci shaorma din oile alea.

Meko: Nu le-aș tăia. Business-ul merge bine, Dumnezeu ne iubește, pe mine și pe familia mea, pentru că și noi avem suflet frumos.

CANCAN.RO: Dar legat de incidentul cu mașina? Știu că ți-a fost spartă.

Meko: Am fost la niște discuții de afaceri, eram la Unirii, pe Splai. Când să ies, am văzut toată mașina răvășită. Cine face asta în 2026? Mi-au furat ochelarii de soare, un parfum, telefonul și niște bani. Le-am recuperat, banii i-am lăsat să-i cheltuie ei. M-au sunat, mi-au spus că au greși, iar eu n-am avut nicio pretenție.

CANCAN.RO: Dar în cazuri de genul acesta, dacă acțiunile lor rămân fără repercusiuni, nu le dă mai mult curaj? Trebuiau iertați?

Meko: Nu vreau să fac rău nimănui, nu am vorbit direct cu ei. Le-am explicat că nu e bine ceea ce fac, le-am dat o lecție, să înțeleagă și să nu mai facă. Sper să fiu un exemplu și să nu mai facă.

 

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Meko, după ce și-a recuperat bunurile furate: „Banii să-i cheltuiască ei”

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