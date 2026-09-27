Emre Munir, fostul Andreei BLD, pune „tunurile” pe Meko și gașca bogaților de pe TikTok: „Ce mai căutați la cerșeală?”

Emre Munir, fostul Andreei BLD, a pus tunurile pe „milionarii” de pe TikTok care se plimbă în mașini de sute de mii de euro, își etalează afacerile și, cu toate astea, întind mâna după bani și cadouri de la urmăritori!

Emre a spus că nu înțelege cum cineva poate coborî dintr-un bolid de sute de mii de euro și, câteva secunde mai târziu, să aștepte donații pe live. Fostul Andreei BLD n-a mai ținut cont de politețuri și a întrebat, cât se poate de direct: dacă ai Urus, afaceri și bani, pentru ce naiba mai ceri bani pe TikTok?

Emre Munir, în scandal cu Meko?!

Fostul Andreei BLD a declarat că îi este greu să accepte situația în care unii se laudă cu mașini de jumătate de milion și cu business-uri, în timp ce alții muncesc zi de zi pentru un venit modest și ajung să-i susțină financiar tot pe cei care au deja.

„Mă, frații mei, vă cer și eu următoarea părere. Poate sunt eu nebun, poate nu-mi dau seama, poate încă nu-mi dau seama cât de bine au ajuns să o ducă unii, încât să înțeleg situația asta. Mă, frații mei, când îi vedeți pe oamenii ăștia aici, pe TikTok, pe care îi vedeți în mașini de jumătate de milion, în Urus, în nu știu ce mașini, cu case, afaceri și așa mai departe, cum puteți voi să mai băgați mâna în buzunar? Chiar vă spun, recent se apucase cineva, nu vreau să-i dau numele, să facă iar meciuri pe TikTok. Nu mai vreau să-i dau niciunuia numele.

Băi, frații mei, e jumătate de milion pe stradă, pe patru roți, aveți de toate. Ce mai căutați la cerșeală pe TikTok? Băi, lăsați-ne și pe noi. Eu am Logan, ies la Uber ziua. Lăsați-ne pe noi, n-ai să ceri și tu, deși ești bine. Ți-a fiert oala, ceaunul, cazanul, de fapt, că la tine-i mare. Tu n-ai oala fiartă, tu ai cazanul ăla mare de 100 de litri, să mor eu! Lasă să-mi fiarbă și mie 5 litri acolo, în oală. Pe bune, băi, frații mei, cum puteți să mai băgați voi oameni normali ca mine? Oameni normali, care muncim. Zi de zi avem un venit normal, modest, suntem oameni simpli.

Cum putem noi să susținem omenia când tot noi, din puținul nostru, băgăm la milionarii României, mânca-v-aș gura voastră, să-și mai ia ei case, apartamente, să-și mai facă afaceri, să-și mai ia încă o mașină de jumătate de milion? Oameni, băi, băi… Eu nu vă înțeleg, mă, să mor eu. Intru și văd că susțineți încă o dată și ești pe live-uri. Oricum, e prostie asta. Omulețul ăsta… l-am văzut recent că a intrat, dar pe lângă el sunt N cazuri de oameni care deja ar putea să se pensioneze, atenție, cu 50 de ani mai devreme. Și tot nimeni nu s-a trezit. Oare înțelege cineva vreodată prostia asta?”, a spus fostul Andreei BLD într-un clip pe TikTok.

Meko n-a stat la discuții și i-a dat replica

Și, cum era de așteptat, atacul n-a rămas fără răspuns. Meko, luptătorul RXF, a reacționat după declarațiile lui Emre și i-a transmis că ar trebui să se uite mai puțin în curtea altora și mai mult la propriul drum.

„M-am trezit și eu să-mi beau cafeaua liniștit și îl văd pe un individ care face Uber, pe internetul ăsta, că e supărat pe unii care au mașini scumpe: că de ce primesc cadouri, că de ce sunt susținuți de oameni. Eu vin și spun așa: frățioare, muncește pentru visul tău. Nu te mai uita în grădina altcuiva. Eu respect pe toată lumea, respect oamenii care muncesc și noi muncim, da? Și lasă-i pe ăștia care au, că și tu ai susținătorii tăi și eu pe ai mei, da? Cam așa vine”, a spus Meko tot pe TikTok.

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