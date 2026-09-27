Răsturnare de situație în scandalul în care sunt implicați Connect-R și Florinel Nan: „Sunt înjurat și bălăcărit”

Scandalul din mediul online în care sunt implicați Connect-R și Florinel Nan capătă noi dimensiuni. După ce o femeie a vorbit pentru CANCAN.RO despre plângeri penale, acuzații de hărțuire și instigare la ură online, Florinel Nan vine cu propria versiune asupra întregii povești. Bărbatul a prezentat o serie de documente și înregistrări și respinge acuzațiile care îi sunt aduse. Mai mult, acesta face o serie de afirmații grave la adresa familiei implicate în scandal și susține că întregul conflict ar avea legătură cu dezvăluirile sale din mediul online.

Povestea ar fi început în urmă cu aproximativ trei ani, după scandalul în care a fost implicat Părintele Calistrat, iar conflictul s-ar fi mutat ulterior în mediul online. În materialul publicat anterior de CANCAN.RO, femeia a susținut că a depus mai multe plângeri și că, în cazul lui Florinel Nan, ar exista inclusiv un ordin de protecție. Aceasta a afirmat că totul ar fi pornit de la un videoclip despre Părintele Calistrat și că interacțiunile din mediul online au degenerat ulterior în atacuri personale. (VEZI AICI) Bărbatul are însă, o cu totul altă perspectivă și spune că el ar fi ajuns să vorbească public despre această situație după ce ar fi descoperit o serie de materiale pe care le consideră relevante.

Florinel Nan: „ Această familie au înșelat sute sau mii de persoane.”

Florinel Nan are însă o cu totul altă perspectivă și spune că el ar fi ajuns să vorbească public despre această situație după ce ar fi descoperit o serie de materiale pe care le consideră relevante. Unul dintre punctele importante invocate de Nan este reprezentat de procedurile judiciare dintre el și femeia despre care vorbește.

Acesta afirmă că, inițial, o instanță ar fi respins cererea pentru un ordin de restricție, iar ulterior ar fi fost emis un ordin în apel. Florinel Nan spune că așteaptă motivarea pentru a afla considerentele care au stat la baza deciziei.

„Această familie, folosindu-se de Părintele Calistrat Chifan de la Iași, au păcălit sau au înșelat sute sau mii de persoane, inventând tot felul de cazuri. În momentul în care eu am făcut cunoscut pe platforma TikTok oamenilor cu ce se ocupă, această familie a început să devină ofensivă. Sunt filmulețe în care sunt înjurat, sunt bălăcărit. Am fost expus în fel și fel de forme doar pentru că am spus adevărul. Că această familie, apărată și susținută de Părintele Calistrat Chifan, fără nicio jenă și fără nicio frică, sunt filmulețe în care doamna ne spune cu subiect și predicat că unchiul ei este prim-procuror general la Parchetul Militar de la Iași și că nimeni acolo nu-i poate face nimic, nu se poate atinge de ea. Și asta am văzut cu ochii noștri, pentru că au fost depuse reclamații pe numele ei. Deci nu au avut niciun efect. Chiar dacă probele sunt destul de clare, nu au avut niciun efect. Mai mult de atât, doamna m-a dat în judecată… a cerut un ordin de restricție. Uitați-vă că v-am trimis pronunțarea din prima instanță. Acolo unde instanța spune clar că nu există vreo dovadă de genul acesta și respinge cererea de restricție, în apel se întâmplă ceva ciudat. Încă nu s-a dat pronunțarea detaliată, în care inclusiv procurorul de caz… respingerea cererii, pentru că nu există probe ca să se facă asta, și totuși judecătorii dau un ordin de restricție de contact direct. Adică eu n-am cum să mă întâlnesc cu ea, oricum n-aveam cum, pentru că eu sunt la Roma, doamna e la Iași. Niciodată nu am folosit chestii de amenințare asupra doamnei, ci doar, fiind urmărit pe toate live-urile, a tăiat bucățele, nu știu, scoase din context, și le-a adăugat, ca și cum eu aș fi făcut o amenințare direct asupra lor. Și uitați ce a făcut, totul scos din context. Adică un fragment de 10 secunde, ca să înțelegeți. Un fragment de 10 secunde, adică nu e nici de un minut, nici de 50 de secunde, nu știu pe unde, ce am spus eu posibil pe vreun live, dar fără să fac vreo adresă directă la această familie, a luat un context, l-a tăiat și pe această bază. Așteptăm, eu aștept pronunțarea directă, detaliată, să spun așa, ca să vedem pe ce considerente s-a dat această restricție, pentru că inclusiv procurorul de caz, nu avocatul meu ales, ea, doamna, a venit tot cu avocat din oficiu, au rămas mirați toți când s-a dat această decizie. Adică,nu există nicio dovadă. Ultima înregistrare pe care o depune doamna la dosar este de anul trecut, de prin 2025, și de atunci absolut nimic. Doar pentru că doamna a auzit că eu vreau să deschid o acțiune legală în instanță, pe motiv de înșelătorie, cu toate dovezile pe care le dețin. Urmăriți toate dovezile pentru că sunt foarte importante, iar părintele Calistrat Chifan este foarte implicat, este unul din pionii principali ai acestui subiect. Eu cred că nu se ia nicio măsură pentru că în spatele acestui canal de YouTube, canalul Calea Spre Mântuire, se află Calistrat Chifan. În momentul în care eu am descoperit un cont de TikTok cu 107.000 de urmăritori, 107.000 de urmăritori, pe numele părintelui Calistrat Chifan, care vindea rugăciuni pe TikTok, deci, atenție, vindea rugăciuni pe TikTok, în momentul în care am început să fac vâlvă că părintele Calistrat face asta, în trei zile, acel cont devine contul doamnei Grațila Agache. Spunând, și am înregistrare, filmare, totul explicat, spunând cum doamna l-a primit cadou de la părintele Calistrat Chifan, acest cont care s-a transformat în Grațila Agache peste noapte.” a mărturisit Florinel Nan pentru CANCAN.RO

Florinel Nan: „Cred cu tărie că părintele Calistrat Chifan stă în spatele tuturor acestor atacuri.”

Florinel Nan își continuă declarațiile cu acuzații legate de activitatea online a familiei Agache și de modul în care, spune el, ar fi fost strânși bani pentru diferite cazuri. În acest context, aduce din nou în discuție numele Părintelui Calistrat Chifan și vorbește despre un cont de TikTok despre care susține că ar fi fost preluat de Grațila Agache.

„Totuși, părintele Calistrat dă un interviu în care spune că el nu a avut niciodată cont de TikTok, doar un cont de Facebook, și tot acolo menționează că primii oameni care îi sună în momentul în care aude despre acest cont sunt Grațila Agache și Alex Agache, spunându-le: „Dacă știți ceva că ați făcut pe numele meu, ștergeți și închideți acum, ca să nu avem probleme”. Este în înregistrare. El primește un răspuns că l-au închis. Noi avem dovadă că acel cont nu s-a închis și că doamna l-a preluat ca un cadou. Minciună totală. Și cred cu tărie că părintele Calistrat Chifan stă în spatele tuturor acestor atacuri. Această doamnă, cred că a trecut de la înșelătoriile, de la aceste înșelătorii în spațiul online, la aceste chestii de dare în judecată și cerând sume exorbitante. Cel puțin mie mi-a cerut 100.000 de euro. I-a fost refuzată această cerere. 100.000 de euro mi-a cerut mie pentru denigrare, dar nu știu ce urmează pentru Connect-R, cât să-i ceară lui Connect-R,cu toate că noi avem dovezi în care suntem provocați. Poate am spus ceva, dar nu de amenințare. Am înjurat, da, recunosc că am înjurat, dar mi-a fost… S-au ascultat pe înregistrare. Mi-a fost înjurată fata, soția jignită de această doamnă, la modul ăla. Adică nu, în momentul în care o femeie care se consideră doamnă, vorbește în felul ăla, nu știu de ce te victimizezi când primești răspunsul pe măsură. Noi nu suntem oameni care, nu știu, m-a înjurat cineva aici, mă înjură cineva pe TikTok, doamnă, și mâine mă duc să-l dau în judecată, să cer daune morale, că am leșinat eu, că mi-a zis unul… Adică suntem oameni care gândim, nu poți să faci așa ceva. Doamna acum caută niște câștiguri de-astea, pentru că nu mai merg aceste anunțuri în care, dacă o să le citiți și o să fiți atenți, o să vedeți. Doamna anunță o operație de stomac între viață și moarte, când, de fapt, era o operație de gastric slim, pe care ea nu o menționează absolut nicăieri. Pentru o singură operație de gastric slim, cu dovezi pe care le am, din ceea ce știm noi, sunt strânși 12.000 de euro, doamnă. 12.000 de euro pentru o operație de gastric slim. Adică toți știm ce înseamnă o operație de gastric slim. Am dovezi cu casa în care minte că o familie se află în prag de iarnă. Nu spun de ei că ei, de fapt, erau familia. Spune suma de 30-40.000 de euro, care vor să-i strângă pentru a-și achiziționa o casă, o casă în care doamna stă acum, la vreo 250.000 de euro. Am o înregistrare tot la fel, cum propunea unei doamne, care vă poate da declarație în secunda doi, să facă în numele ei anunțuri prin toate grupurile din diaspora, să-i dea numele, numerele de cont și așa mai departe, inclusiv la un grup infracțional. Nu știm exact câți bani s-au strâns pentru casă, pentru că, cu siguranță, s-au strâns foarte mulți, în momentul în care și-a permis să ia o casă de peste 200.000 de euro. Dar, venind cu o minciună, după patru luni de zile, când a văzut că oamenii au început să-și pună întrebări, am trimis filmare cum ei, pe canalul lor de YouTube, ei și spun: „Da, știți că, de fapt, ne-a fost rușine, după patru luni de zile, după ce au strâns banii, de fapt, tinerii din anunț eram noi. Dar ne-a fost rușine, știți, să spunem că suntem noi și am vrut să strângem banii …” Anunțuri cu pomelnice, cu conturi în care lumea să trimită bani pentru pomelnice, că le duc ei până la Sfânta Parascheva. Anunțuri pentru aparatură, să trimită lumea bani să-i ajute să-și achiziționeze aparatură. Adică fel și fel de invenții peste noapte. Eu sunt unul din personajele de pe TikTok care niciodată nu am tăcut și întotdeauna am spus oamenilor să se ferească de asemenea personaje. Să nu mai pună botul, gen, în ghilimele, la astfel de anunțuri care încearcă, într-un fel sau altul, să sensibilizeze persoanele cu tot felul de invenții, boli și nu mai știu ce fel de anunțuri. În momentul în care i-am umblat la buget, să spun așa… Pentru că i-am stricat afacerea, doamna a început să mă ducă prin instanță, că eu o hărțuiesc, că eu nu știu ce am făcut, că aveți pronunțarea din prima instanță, toată, detaliată, în care instanța spune că nu există dovadă pentru un ordin de restricție. Nu există!„ a mai spus bărbatul pentru CANCAN.RO

În galeria Foto găsiți decizia din prima instanță. Toate celelalte dovezi susținute de Florinel Nan, le găsiți pe contul său.

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