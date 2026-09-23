Connect-R, în mijlocul unui scandal de hărțuire în mediul online. Totul ar fi pornit de la un clip despre Părintele Calistrat

Connect-R, în mijlocul unui scandal de hărțuire în mediul online. Totul ar fi pornit de la un clip despre Părintele Calistrat
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Connect-R și Florinel Nan sunt acuzați de hărțuire online și instigare la ură, după ce un conflict izbucnit în mediul virtual a escaladat serios. O femeie susține că ar fi fost ținta ironiilor și răutăților celor doi, iar CANCAN.RO are, în exclusivitate, motivul care stă la baza speței.
Scandalul ar fi început în 2023, în urma unui schimb de reacții într-un caz controversat al cărui subiect a fost Părintele Calistrat. Potrivit femeii intervievate, aceasta a publicat un videoclip în care și-a exprimat punctul de vedere, iar Connect-R ar fi reacționat la materialul ei. De aici, susține ea, ar fi urmat o serie de conflicte și interacțiuni pe TikTok, care ulterior au escaladat.

„Ești cumva sub influența unor substanțe interzise?”

În înregistrările trimise pe adresa redacției, publice de altfel, se aude cum Connect-R îi adresează o serie de injurii femeii în cauză. Artistul face referiri la aspectul fizic al interlocutoarei și recurge la diverse comparații și expresii greu de reprodus. Pe numele lui Nan Florinel este emis un ordin de protecție, după ce acesta i-ar fi adresat injurii inclusiv fiicei femeii. În cazul lui Connect-R, sunt înregistrate deja plângeri la Parchet, aspect confirmat, potrivit sursei citate, de poliție. Se pare că acest conflict este departe de a se încheia, întrucât fiecare dintre cei implicați ar mai avea lucruri de spus, iar povestea pare să fie abia la început.
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Plângeri pentru hărțuire online la adresa lui Connect-R.

A.G: Da, de trei ani de zile am dovezi pe care le-am depus la poliție. În mai multe rânduri, în fiecare an, am tot depus câte o plângere penală. Acum doi ani de zile, în urma plângerii penale pe care am făcut-o la adresa lui Nan Florinel, s-a început urmărirea penală. Ulterior, am făcut greșeala să-mi retrag plângerea, după ce acesta a început să plângă, să se jure pe copiii lui că nu mai face și că nu se mai leagă de mine. Eu l-am crezut și mi-am retras plângerea la vremea respectivă. Însă polițiștii mi-au spus că, dacă cumva el revine cu același comportament, dosarul se va relua de acolo de unde a fost retrasă plângerea. De aceea vă spun că cele trei dosare care există s-au unit.

CANCAN: Care este motivul pentru care ați făcut dosarul?

A.G: Este vorba despre hărțuire online, intimidare online și instigare la ură online.
Iar împotriva lui Nan Florinel, pe lângă toate acestea trei, este și o acuzație privind amenințarea cu moartea și amenințarea cu violul împotriva unui copil minor.

CANCAN: Acestea sunt puse la dosar?

A.G: Da, da, da.

CANCAN: Când a început?

A.G: Aproximativ din 2023.

CANCAN: De unde îl știați pe Relu (n.r. Connect-R)?

A.G: A fost atunci, dacă vă aduceți aminte, scandalul acela cu Părintele Calistrat, care a lovit o femeie. Connect-R, în perioada aceea, a făcut un clip în care l-a judecat foarte aspru și a fost împotriva a ceea ce a făcut Părintele Calistrat. Iar eu am făcut un clip în care am spus, eu fiind din Iași și mergând foarte des la Mănăstirea Blădiceni, exact cum stau lucrurile. Practic, el a văzut clipul meu și a făcut un clip ca reacție la clipul meu. Și de atunci m-a luat în vizor pe Tik-Tok. Intra foarte des pe live-urile pe care intram și eu, pentru că eu vorbesc pe Tik-Tok, în special, despre credință. După care au început tot felul de discuții contradictorii pe baza credinței. După aceea, a trecut la lucruri mult mai personale.

CANCAN: În clipurile pe care mi le-ați trimis… Dumneavoastră sunteți în grupurile acelea?

A.G: Da, este live-ul meu. El a intrat pe live-ul meu, începând să mă jignească. Iar la un moment dat îl întreb: „Connect-R, ești ok?”. Adică, știind că are un antecedent despre care el a povestit în presă, legat de consumul unor substanțe interzise, l-am întrebat: „Ești cumva sub influența unor substanțe interzise?”. După care, în al doilea clip, o să vedeți că încearcă să disimuleze și să se dea drept șoferul sau o altă persoană, deși vocea îl trădează și tot așa mai departe. Vreau doar ca nimeni să nu-și mai permită, de azi înainte, să se lege de aspectul fizic al unor persoane, să le hărțuiască online, pentru că legea chiar își face treaba și poliția chiar a fost foarte implicată în dosarul acesta.

Contactat de redacția CANCAN.RO, Connect-R a spus că o cunoaște din mediul online pe femeia care i-a făcut plângere și că exista un grup pe TikTok în care intrau mai multe persoane live, inclusiv el. Artistul a precizat însă că nu își dorește să comenteze mai mult pe marginea acestui subiect.

NU RATA: Tatăl lui Connect-R l-a dat de gol pe artist, chiar de ziua lui. Ce îi reproșa la începutul carierei: „I-am spus să o lase mai ușor”
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