Connect-R, în mijlocul unui scandal de hărțuire în mediul online. Totul ar fi pornit de la un clip despre Părintele Calistrat

A.G: Da, de trei ani de zile am dovezi pe care le-am depus la poliție. În mai multe rânduri, în fiecare an, am tot depus câte o plângere penală. Acum doi ani de zile, în urma plângerii penale pe care am făcut-o la adresa lui Nan Florinel, s-a început urmărirea penală. Ulterior, am făcut greșeala să-mi retrag plângerea, după ce acesta a început să plângă, să se jure pe copiii lui că nu mai face și că nu se mai leagă de mine. Eu l-am crezut și mi-am retras plângerea la vremea respectivă. Însă polițiștii mi-au spus că, dacă cumva el revine cu același comportament, dosarul se va relua de acolo de unde a fost retrasă plângerea. De aceea vă spun că cele trei dosare care există s-au unit.

CANCAN: Care este motivul pentru care ați făcut dosarul?

A.G: Este vorba despre hărțuire online, intimidare online și instigare la ură online.

Iar împotriva lui Nan Florinel, pe lângă toate acestea trei, este și o acuzație privind amenințarea cu moartea și amenințarea cu violul împotriva unui copil minor.

CANCAN: Acestea sunt puse la dosar?

A.G: Da, da, da.

CANCAN: Când a început?

A.G: Aproximativ din 2023.

CANCAN: De unde îl știați pe Relu (n.r. Connect-R)?

A.G: A fost atunci, dacă vă aduceți aminte, scandalul acela cu Părintele Calistrat, care a lovit o femeie. Connect-R, în perioada aceea, a făcut un clip în care l-a judecat foarte aspru și a fost împotriva a ceea ce a făcut Părintele Calistrat. Iar eu am făcut un clip în care am spus, eu fiind din Iași și mergând foarte des la Mănăstirea Blădiceni, exact cum stau lucrurile. Practic, el a văzut clipul meu și a făcut un clip ca reacție la clipul meu. Și de atunci m-a luat în vizor pe Tik-Tok. Intra foarte des pe live-urile pe care intram și eu, pentru că eu vorbesc pe Tik-Tok, în special, despre credință. După care au început tot felul de discuții contradictorii pe baza credinței. După aceea, a trecut la lucruri mult mai personale.

CANCAN: În clipurile pe care mi le-ați trimis… Dumneavoastră sunteți în grupurile acelea?

A.G: Da, este live-ul meu. El a intrat pe live-ul meu, începând să mă jignească. Iar la un moment dat îl întreb: „Connect-R, ești ok?”. Adică, știind că are un antecedent despre care el a povestit în presă, legat de consumul unor substanțe interzise, l-am întrebat: „Ești cumva sub influența unor substanțe interzise?”. După care, în al doilea clip, o să vedeți că încearcă să disimuleze și să se dea drept șoferul sau o altă persoană, deși vocea îl trădează și tot așa mai departe. Vreau doar ca nimeni să nu-și mai permită, de azi înainte, să se lege de aspectul fizic al unor persoane, să le hărțuiască online, pentru că legea chiar își face treaba și poliția chiar a fost foarte implicată în dosarul acesta.

Contactat de redacția CANCAN.RO, Connect-R a spus că o cunoaște din mediul online pe femeia care i-a făcut plângere și că exista un grup pe TikTok în care intrau mai multe persoane live, inclusiv el. Artistul a precizat însă că nu își dorește să comenteze mai mult pe marginea acestui subiect.