Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași

Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași
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Tatăl Valentinei. Sursa foto Social media
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S-a aflat cine este și cu ce se ocupă tatăl Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-o valiză! Bărbatul trece acum printr-o perioadă cumplită, după ce și-a pierdut fiica pe care o iubea enorm. Durerea lui este cu atât mai mare cu cât, până în ultimele clipe, a încercat să afle ce s-a întâmplat cu fata lui.

În imaginile publicate de-a lungul timpului pe rețelele de socializare se vede cât de apropiat era de Valentina. Tatăl ei apare alături de tânără și de cealaltă fiică a sa, Eliza, iar fotografiile spun multe despre legătura strânsă dintre ei. Dincolo de drama care a lovit familia, acum ies la iveală și detalii despre viața și ocupația tatălui Valentinei.

Cu ce se ocupă tatăl Valentinei

Petre Tănăsie este lăutar și cântă la diverse evenimente, de la nunți până la botezuri. Muzica este meseria prin care își câștigă existența, iar pe rețelele de socializare apar imagini de la evenimentele la care a fost prezent.

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Pentru cei care îl cunosc, însă, tatăl Valentinei nu este doar omul care urcă pe scenă și cântă pentru oameni. Este, înainte de toate, un părinte care și-a iubit enorm copiii. Iar după dispariția Valentinei, viața lui s-a schimbat radical.

Cu puțin timp înainte ca trupul Valentinei să fie descoperit, tatăl ei a încercat să o contacteze. Pentru că nu a reușit să vorbească direct cu ea, l-a sunat pe iubitul tinerei, Vlad.

Potrivit declarațiilor sale, acesta i-ar fi spus că Valentina nu are semnal la telefon din cauza unor lucrări din zonă. Tatăl a insistat să vorbească cu fata lui, iar Vlad i-ar fi promis că o va da la telefon după ce ajunge acasă.

Seara, părintele a sunat din nou. A primit aceeași promisiune, însă telefonul Valentinei nu a mai venit. Din acel moment, ceva i-a dat de gândit.

Momentul în care și-a dat seama că s-a întâmplat ceva cu fiica lui

Tatăl Valentinei

Tatăl Valentinei. Sursa foto Social Media

Îngrijorat că nu mai reușește să ia legătura cu fiica lui, bărbatul a pornit spre Vâlcea. Când a ajuns, Valentina nu era acasă, iar iubitul ei nu mai răspundea. Atunci a apelat la 112 și a anunțat dispariția fiicei sale.

„Am vorbit cu el luni, pe zi, şi l-am sunat şi mi-a răspuns. Zicea că Valentina nu are semnal, că sunt unii care lucrează la nişte stâlpi. I-am zis că vreau să vorbesc cu fata mea, a zis că mi-o dă la telefon când ajunge de la serviciu. Probabil că deja o omorâse. L-am sunat la 9 seara şi mi-a zis că mai are 10 minute până ajunge acasă şi că mi-o dă la telefon şi de atunci nu mi-a mai răspuns. M-am gândit că s-a întâmplat ceva şi am plecat spre Vâlcea.

La Tomşani am aflat că mama lui nu ştie nimic de el de ieri. Şi nici de fată. Nenorocitul ăsta i-a făcut ceva fetei mele. Cum nu ştiţi de ei? Nu-i acasă? Am sunat la 112 şi am zis că fata mea nu e de găsit, fata mea a fost la omul ăsta acasă şi nu vor să răspundă la telefon şi nu mai e activă nici pe telefon, nici pe nimic. Nu ştiu unde a omorât-o”, a declarat tatăl Valentinei pentru Observatornews.ro.

Pe 22 septembrie, un pescar a făcut descoperirea care a cutremurat întreaga familie. O valiză plutea pe râul Olt, iar bărbatul a alertat autoritățile. În interior se afla trupul neînsuflețit al Valentinei.

Anchetatorii au constatat că tânăra prezenta urme de violență, iar cazul a intrat rapid în atenția oamenilor legii. Iubitul ei, Vlad, a devenit principalul suspect în anchetă.

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