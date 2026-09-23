Controverse după nunta lui Robert Lele cu Andra Voloș! De ce a lipsit Antonia, fiica cea mare a manelistului, de la marele eveniment

Nici bine nu s-a încheiat nunta lui Robert Lele cu Andra Voloș, că deja au început să apară controversele! Fanii și invitații au observat imediat că Antonia, fiica cea mare a manelistului, a lipsit de la marele eveniment. Iar cum între mama ei, Lorena, și noua soție a lui Lele au existat numeroase scandaluri, mulți s-au întrebat dacă nu cumva fosta parteneră a manelistului nu a lăsat-o pe fată să vină la nuntă.

Robert Lele și Andra Voloș și-au unit destinele pe 22 septembrie, după câțiva ani de relație în care și-au construit propria familie. A fost o zi importantă pentru manelist, cu multă agitație, invitați și momente pregătite pentru marele eveniment.

De ce a lipsit fiica cea mare a lui Lele de la nuntă

Numai că, printre toate imaginile de la nuntă, un chip a lipsit. Și nu unul oarecare! Fiica cea mare a lui Robert Lele, Antonia, nu a participat la nunta acestuia cu Andra Voloș. Iar absența ei nu a putut trece neobservată, mai ales că, în trecut, tatăl și fiica apăreau împreună în numeroase imagini postate pe rețelele de socializare.

O perioadă, Antonia era prezentă în viața publică a lui Lele și apărea inclusiv în clipuri alături de tatăl ei. Numai că, după ce a izbucnit scandalul dintre Andra Volos și Lorena, lucrurile s-ar fi răcit considerabil.

De aici au început și speculațiile. Oare Lorena nu și-ar fi dorit ca fiica ei să ajungă la nunta lui Robert Lele și a Andrei Voloș? Nu există o confirmare publică în acest sens, însă contextul dintre fosta manelistului și noua miresică îi face pe mulți să se întrebe dacă nu cumva conflictul dintre adulți a ajuns să aibă consecințe și asupra relației Antoniei cu noua familie a tatălui ei.

Andra Voloș, scandal cu fosta soție a lui Lele

Conflictul dintre Andra și Lorena nu este deloc nou. Fosta parteneră a lui Robert Lele a avut mai multe reacții acide la adresa actualei soții a manelistului, iar una dintre ele a venit după ce a publicat un videoclip cu Lele din perioada în care era sărac.

„Ia vezi, domnișoara Andra Voloș, erai fana lui aici când nu avea apă și lumină? Dacă tot aici îl găseai, îl mai iubeai? Tu ai iubit doar banii iubiților tăi!”, a scris Lorena în dreptul videoclipului.

După postarea respectivă, Andra s-ar fi trezit și cu alte comentarii răutăcioase la adresa ei, venite din partea unor persoane care îi luau apărarea Lorenei. Iar de aici, răbdarea Andrei ar fi ajuns la final.

Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” nu a mai stat deoparte și a răspuns public. Andra a spus că s-a săturat de situație și că, dacă atacurile vor continua, este pregătită să scoată la iveală dovezi.

„Am ajuns la saturație, spun asta cu lacrimi în ochi pentru că știu ce suflet am, eu știu cât de mult am tras pentru familia asta, câte lucruri frumoase am făcut, în rest, Dumnezeu să dea după suflet fiecăruia. E normal să mă agit pentru că este vorba de familia mea și de imaginea pe care vrei să ne-o construiești de ani de zile. E vorba de soțul meu, spui că vreau să fac nuntă pentru bani. Dacă vor mai exista astfel de lucruri, vin și eu cu dovezi. Am tăcut cinci ani, dar nu mai am de ce să tac. Am vorbit cu avocatul și mai departe se vor rezolva legal lucrurile”, a spus Andra.

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