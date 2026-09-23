Cine este și cum arată iubita lui Cheloo. Pentru ea a divorțat concurentul de la Asia Express

Cine este și cum arată iubita lui Cheloo. Pentru ea a divorțat concurentul de la Asia Express
Cheloo și iubita lui. Sursa foto Colaj CANCAN
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Cheloo a avut grijă să își țină iubita cât mai departe de lumina reflectoarelor. Daniela Moraru, femeia pentru care artistul a divorțat și cu care are doi copii, este o prezență discretă și nu are nicio legătură cu viața mondenă.

Daniela este femeia alături de care Cheloo și-a construit o nouă familie, iar cei doi au împreună doi copii. Povestea lor se desfășoară însă departe de blitzurile paparazzilor și de agitația din Capitală.

Cine este iubita lui Cheloo

Dacă despre Cheloo s-au spus și s-au scris destule de-a lungul anilor, despre Daniela Moraru informațiile sunt puține și bine ascunse.

Femeia care îi este parteneră de viață nu s-a aruncat în lumina reflectoarelor și nici nu a încercat să profite de notorietatea rapperului. Nu o vezi făcând turul televiziunilor, nu își expune familia la fiecare pas și nu pare să aibă vreo problemă cu faptul că publicul știe foarte puține despre ea.

Daniela este, în schimb, mama celor doi copii ai lui Cheloo, o fată și un băiat.

Cheloo și iubita lui

Cheloo și iubita lui. Sursa foto Social media

Cheloo a fost căsătorit cu Daniela Niculescu, iar divorțul celor doi a fost finalizat în 2012. Separarea a ajuns atunci în atenția presei și a venit după o perioadă în care relația lor devenise subiect public.

Cheloo ar fi divorțat de soție pentru Daniela Moraru

După divorț, artistul și-a refăcut viața alături de Daniela Moraru. Multă vreme s-a zvonit că rapper-ul s-a îndrăgostit nebunește de Daniela și că a divorțat de soția lui pentru ea. În prezent, cei doi locuiesc la Breaza, în județul Prahova.

Într-o lume în care partenerele vedetelor ajung rapid în centrul atenției, Daniela Moraru a făcut exact invers. A rămas departe de evenimentele mondene, de interviuri și de expunerea continuă pe internet. Nici copiii nu au fost transformați în personaje de tabloid.

Cheloo și iubita lui

Cheloo și iubita lui. Sursa foto Social media

Rapperul nu a avut niciodată reputația unui om care să înghită în sec. A spus lucrurilor pe nume, a intrat în controverse și nu s-a ferit să provoace reacții. Când vine vorba despre Daniela și copii, însă, schimbă complet registrul. Familia rămâne ascunsă de ochii publicului, iar viața de la Breaza se desfășoară departe de zgomotul showbizului.

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