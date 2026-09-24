Emoții mari pentru Anca Serea! Fiica ei, Sarah, a început astăzi facultatea la Milano

Emoții mari pentru Anca Serea! Fiica ei, Sarah, a început astăzi facultatea la Milano
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Anca Serea a mers cu fiica ei în Milano / Sursa foto: Instagram
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Astăzi a fost prima zi de facultate pentru Sarah, fiica Ancăi Serea și a lui Adi Sînă, iar emoțiile au fost pe măsură. Vedeta a plecat la Milano cu câteva zile înainte de începerea cursurilor pentru a-i fi alături fiicei sale și pentru a o ajuta să își pregătească noua locuință. În ziua cea mare, a mers la Istituto Marangoni Milano, pentru a o susține la începutul acestui nou capitol.

Anca Serea nu a fost singură în această zi importantă. Alături de ea și de Sarah s-au aflat Adi Sînă și una dintre fiicele lor, astfel că familia a fost prezentă în momentul în care tânăra a făcut primii pași în noul ei mediu academic.

Pentru Sarah, începutul facultății reprezintă împlinirea unui vis pe care îl are de mai mult timp. Tânăra va studia la Istituto Marangoni din Milano, una dintre instituțiile cunoscute pentru programele sale din domeniul modei și designului, și va începe o perioadă plină de experiențe noi.

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„Sarah a început un nou capitol. Și eu am avut privilegiul să fiu acolo în prima zi de facultate. Astăzi am pășit împreună în Istituto Marangoni Milano, visul Sarei de când era mică. Pentru câteva secunde am uitat unde mă aflu și m-am bucurat pentru ea: Fetița mea!”, a transmis Anca Serea.

Sursa foto: Instagram

În zilele petrecute la Milano înainte de începerea cursurilor, Anca Serea s-a ocupat împreună cu fiica sa de ultimele pregătiri pentru mutare. Au pus la punct locuința în care Sarah va sta și au încercat să facă tranziția către viața departe de casă cât mai ușoară.

Pentru Anca, prima zi de facultate a fiicei sale a venit cu emoții puternice. Dacă până acum Sarah era fetița pe care o însoțea la diferite etape ale vieții, acum ea își construiască propriul drum, într-un oraș nou și departe de familie. Tânăra a ales specializarea Fashion Business, unde va studia management, marketing, strategie și antreprenoriat în domeniul modei.

„Fetița timidă pe care o țineam de mână când era mică și care astăzi pășește singură în sălile în care va învăța, va visa, va crește și își va construi propriul drum! Pentru Sarah este prima zi de facultate dar pentru mine este încă un moment în care realizez cât de repede cresc copiii noștri”, a scris vedeta.

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