Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit în secret, după Asia Express. Maurice Munteanu nu a fost invitat

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit în mare secret! Cei doi concurenți de la Asia Express – Drumul Mătăsii au ales să își unească destinele departe de agitație și de ochii curioșilor. Nunta a avut loc aseară, după cum a dezvăluit Mara Bănică, în direct la Spynews TV, iar evenimentul a fost unul discret.

Cei doi și-au dorit ca momentul să fie cât mai intim și să se bucure de clipele importante alături de oamenii apropiați. Valerie Lungu vorbise anterior despre planurile lor și precizase că nu își dorește o nuntă fastuoasă, ci un eveniment restrâns, ale cărui detalii să fie dezvăluite chiar de ea și Alex.

Povestea lor a ajuns la acest pas după aproximativ trei ani de relație. În urmă cu doar câteva luni, Alex Gîlcă a cerut-o în căsătorie pe Valerie într-un cadru spectaculos din Toscana. Influencerița a fost surprinsă de partenerul ei, care a pus la punct fiecare detaliu al momentului. Cererea a avut loc într-o zonă retrasă din Italia, fiind urmată de o cină în doi și de muzică de harpă.

„O să fie un eveniment destul de privat, iar oamenii o să afle doar de la noi despre evenimentul nostru”, spunea Valerie Lungu la potrivit Spynews.

Maurice Munteanu nu s-a numărat printre invitații celor doi. În timpul participării la Asia Express au existat mai multe momente tensionate între el și Valerie Lungu, iar relația dintre aceștia nu a fost una lipsită de conflicte.

Cum a fost invitată mama Valeriei Lungu la nuntă

Și mama Valeriei, Victoria Lungu, a vorbit despre invitația primită la nuntă. Aceasta a povestit că a fost anunțată printr-un mesaj pe WhatsApp, lucru care a luat-o prin surprindere.

„A venit mesajul acela ca un boom pe mine. Eu prezentând nunți, știu că cununia civilă se programează cu trei, patru luni înainte. Când am dat start publicității, seara primesc mesajul pe Whastapp, scris cu ChatGPT: «dragă… te invităm… mulțumim». Fără să mă sune cineva, fără să mă invite ca mamă. Tu ți-ai invita părinții printr-un mesaj pe Whatsapp? Am scris că nu știu dacă pot să vin, că am concertul pe 24”, a declarat Victoria Lungu, la Radio Noroc.

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Detaliul care nu s-a văzut azi-noapte la TV. Cum au reacționat Valerie Lungu și „raket”-ul Alex Gâlcă, după ce Maurice Munteanu a fost salvat de la eliminarea de la Asia Express