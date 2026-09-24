Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit în secret, după Asia Express. Maurice Munteanu nu a fost invitat

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit în secret, după Asia Express. Maurice Munteanu nu a fost invitat
Galerie Foto 9
Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit / Sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit în mare secret! Cei doi concurenți de la Asia Express – Drumul Mătăsii au ales să își unească destinele departe de agitație și de ochii curioșilor. Nunta a avut loc aseară, după cum a dezvăluit Mara Bănică, în direct la Spynews TV, iar evenimentul a fost unul discret.

Cei doi și-au dorit ca momentul să fie cât mai intim și să se bucure de clipele importante alături de oamenii apropiați. Valerie Lungu vorbise anterior despre planurile lor și precizase că nu își dorește o nuntă fastuoasă, ci un eveniment restrâns, ale cărui detalii să fie dezvăluite chiar de ea și Alex.

Povestea lor a ajuns la acest pas după aproximativ trei ani de relație. În urmă cu doar câteva luni, Alex Gîlcă a cerut-o în căsătorie pe Valerie într-un cadru spectaculos din Toscana. Influencerița a fost surprinsă de partenerul ei, care a pus la punct fiecare detaliu al momentului. Cererea a avut loc într-o zonă retrasă din Italia, fiind urmată de o cină în doi și de muzică de harpă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

„O să fie un eveniment destul de privat, iar oamenii o să afle doar de la noi despre evenimentul nostru”, spunea Valerie Lungu la potrivit Spynews.

Maurice Munteanu nu s-a numărat printre invitații celor doi. În timpul participării la Asia Express au existat mai multe momente tensionate între el și Valerie Lungu, iar relația dintre aceștia nu a fost una lipsită de conflicte.

Sursa foto: social media

Cum a fost invitată mama Valeriei Lungu la nuntă

Și mama Valeriei, Victoria Lungu, a vorbit despre invitația primită la nuntă. Aceasta a povestit că a fost anunțată printr-un mesaj pe WhatsApp, lucru care a luat-o prin surprindere.

„A venit mesajul acela ca un boom pe mine. Eu prezentând nunți, știu că cununia civilă se programează cu trei, patru luni înainte. Când am dat start publicității, seara primesc mesajul pe Whastapp, scris cu ChatGPT: «dragă… te invităm… mulțumim». Fără să mă sune cineva, fără să mă invite ca mamă. Tu ți-ai invita părinții printr-un mesaj pe Whatsapp? Am scris că nu știu dacă pot să vin, că am concertul pe 24”, a declarat Victoria Lungu, la Radio Noroc.

CITEȘTE ȘI: Valerie Lungu concurează la „Mall Express”. „Barbie de România”, de nerecunoscut fără machiaj! E altă persoană!

Detaliul care nu s-a văzut azi-noapte la TV. Cum au reacționat Valerie Lungu și „raket”-ul Alex Gâlcă, după ce Maurice Munteanu a fost salvat de la eliminarea de la Asia Express

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Bucurie mare în familia lui Albert NBN. Sora trapperului a devenit mamă și a dezvăluit numele bebelușului
Bucurie mare în familia lui Albert NBN. Sora trapperului a devenit mamă și a dezvăluit numele bebelușului
Gabi Torje, mesaj emoționant în ziua în care tatăl său ar fi fost sărbătorit. Ce a postat concurentul de la Asia Express
Gabi Torje, mesaj emoționant în ziua în care tatăl său ar fi fost sărbătorit. Ce a postat concurentul de la Asia Express
„Trăiește pe banii Gabrielei Cristea”. Tavi Clonda nu a mai suportat și a răspuns acuzațiilor
„Trăiește pe banii Gabrielei Cristea”. Tavi Clonda nu a mai suportat și a răspuns acuzațiilor
Meko, după ce și-a recuperat bunurile furate: „Banii să-i cheltuiască ei”
Meko, după ce și-a recuperat bunurile furate: „Banii să-i cheltuiască ei”
Detaliul care nu s-a văzut azi-noapte la TV. Cum au reacționat Valerie Lungu și „raket”-ul Alex Gâlcă, după ce Maurice Munteanu a fost salvat de la eliminarea de la Asia Express
Detaliul care nu s-a văzut azi-noapte la TV. Cum au reacționat Valerie Lungu și „raket”-ul Alex Gâlcă, după ce Maurice Munteanu a fost salvat de la eliminarea de la Asia Express
INCREDIBIL ce i-a pregătit Trump lui Xi Jinping la Washington. Mesajul neașteptat al liderului chinez
Mediafax
INCREDIBIL ce i-a pregătit Trump lui Xi Jinping la Washington. Mesajul neașteptat al liderului chinez
AMR-ul lui Dominic Fritz în fotoliul de primar al Timișoarei ajunge la final. Gândul prezintă controversele în care a fost implicat liderul USR, pe ultima sută de metri în care mai ținea frâiele municipiului
Gandul.ro
AMR-ul lui Dominic Fritz în fotoliul de primar al Timișoarei ajunge la final. Gândul prezintă controversele în care a fost implicat liderul USR, pe ultima sută de metri în care mai ținea frâiele municipiului
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
840 de metri parcurși în 35 de minute, în Pipera. Cum descriu șoferii aglomerația din București: „Traficul se plânge de trafic”
Adevarul
840 de metri parcurși în 35 de minute, în Pipera. Cum descriu șoferii aglomerația din București: „Traficul se plânge de trafic”
„Pe rachetă”. Zelenski, răspuns viral la întrebările insistente ale jurnaliștilor ruși aflați la New York
Digi24
„Pe rachetă”. Zelenski, răspuns viral la întrebările insistente ale jurnaliștilor ruși aflați la New York
LOVITURĂ pentru Trump în instanță! CNN, Politico și MS NOW trebuie să primească din nou acces la Casa Albă
Mediafax
LOVITURĂ pentru Trump în instanță! CNN, Politico și MS NOW trebuie să primească din nou acces la Casa Albă
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport.ro
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Secretul Vioricăi Dăncilă la 62 de ani. Lecția primită de la mama ei și ce i-a transmis mai departe fiului său
Click.ro
Secretul Vioricăi Dăncilă la 62 de ani. Lecția primită de la mama ei și ce i-a transmis mai departe fiului său
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Digi 24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
La cât ar putea ajunge euro dacă România va fi retrogradată la „junk”. Avertismentul profesorului Cristian Păun
Digi24
La cât ar putea ajunge euro dacă România va fi retrogradată la „junk”. Avertismentul profesorului Cristian Păun
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Cum faci ca telefonul tău să redea cel mai bun sunet pe o boxă Bluetooth
go4it.ro
Cum faci ca telefonul tău să redea cel mai bun sunet pe o boxă Bluetooth
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Go4Games
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
AMR-ul lui Dominic Fritz în fotoliul de primar al Timișoarei ajunge la final. Gândul prezintă controversele în care a fost implicat liderul USR, pe ultima sută de metri în care mai ținea frâiele municipiului
Gandul.ro
AMR-ul lui Dominic Fritz în fotoliul de primar al Timișoarei ajunge la final. Gândul prezintă controversele în care a fost implicat liderul USR, pe ultima sută de metri în care mai ținea frâiele municipiului
A câștigat O AVERE la loto și refuză să împartă cu... soția! E SCANDAL URIAȘ
Mediafax Italia
A câștigat O AVERE la loto și refuză să împartă cu... soția! E SCANDAL URIAȘ
ȘOCANT. Mărturii din lumea de dincolo. Ce se întâmplă, de fapt, după ce mori?!
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mărturii din lumea de dincolo. Ce se întâmplă, de fapt, după ce mori?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.