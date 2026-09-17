Valerie Lungu concurează la „Mall Express”. „Barbie de România”, de nerecunoscut fără machiaj! E altă persoană!

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O știți cu părul buclat, cu un volum impresionant, ca o mică Barbie de România, cu buzele lucioase de la gloss și poate și de la altceva… sst… n-am vrut să insinuăm nimic… Valerie Lungu e fata cu tupeu de la Asia Express, care „s-a luat în gură” inclusiv cu Cheloo, durul hip-hop-ului românesc. Dar, stai… A răpit-o cineva pe Valerie Lungu de la televizor și a înlocuit-o cu această fată obișnuită care a ieșit cu „iubi” la mall să-și ia ceva de la Calzedonia? CANCAN.RO are imagini cu Valerie așa cum probabil nu vă imaginați că poate să arate!

Unde e fata rea de gură, dar bună de… măritat? S-a ascuns într-un costumaș complet roz, l-a luat pe „iubi” Alex Gîlcă de mânuță, i-a întors șepcuța cu cozorocul la spate, să nu cumva să se ciocnească cu altă fată prin mall și s-a dus la Băneasa Shopping City. Era nevoie urgentă de ceva special, poate pentru vreo aniversare, pentru că au intrat într-un magazin de lenjerie, de unde evident Valerie n-a plecat cu mâna goală. În tot acest timp Alex Gîlcă asista impasibil, pe telefon. Bun băiat, ăsta e secretul când ieși cu femeia la shopping. Nu deranjezi!

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Dar haideți să comentăm situația dispariției lui Valerie Lungu. Acea Valerie sexy, cu ochi care te bagă instantaneu în boală, cu gene lungi, sprâncene scurte, păr bogat cu bucle multe. Sexy s-a zis? Pentru că ăsta e primul lucru care îți vine în minte când o vezi pe Valerie. Mă rog, mai puțin dacă ești Cheloo, pentru că la el primul lucru care îi vine în minte când o vede este „Fugi!”. Despre ce vorbim? Despre faimosul incident de la Asia Express, mai multe detalii AICI.

Pentru că da, deși pare greu de crezut, fata în colanți roz din imagini este chiar ea, nu a ieșit subit Alex Gîlcă cu altă fată prin mall. Chiar atât de nonșalant nu ai cum să fii când îți înșeli iubita! 😛 N-avea cum. E ea.

Nici machiaj, nici păr aranjat, nici haine wow. E un adevărat fashion statement, dar pe invers. Un fel de așa nu. Zici că Valerie s-a înscris într-o mișcare feministă și luptă pe baricadele naturaleții. Probabil a avut o zi în care efectiv era prea obosită să mai stea o oră-două în fața oglinzii și să se aranjeze doar pentru o ieșire la mall. Cât noroc pe CANCAN.RO că a reușit s-o surprindă chiar azi pe Valerie! 😛

Valerie Lungu, greu de recunoscut fără machiaj

După ce își face un update la arsenalul de lenjerie și sutiene, Valerie îl ia pe Alex Gîlcă, probabil recunoscător că acest calvar s-a terminat (bărbații știu despre ce vorbim 😀) și iese mulțumită din magazin.

Evident, petrecerea nu s-a terminat, pentru că Valerie are poftă de ceva bun, așa că se merge direct la o gelaterie de pe holul central al mallului. Pentru că era păcat să-și păteze pe-acolo frumosul costumaș roz (dacă și-ar lipi o codiță outfitul ar avea într-adevăr sens), Valerie ia niște înghețată la pachet. Hmm, lenjerie nouă, înghețată… vă gândiți și voi la ce NU ne gândim noi (sub nicio formă! 😀).

Da, e posibil ca „suferințele” prin care a trecut Alex Gîlcă la mall să dea totuși roade mai târziu, mai pe seară.

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