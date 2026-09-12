EBA, „fashion icon” la pompă! Cât a scos din buzunar fiica fostului președinte pentru un plin

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Elena Băsescu, mamă de trei copii, la rândul ei fiica fostului președinte Traian Băsescu și fost europarlamentar, duce o viață lipsită de griji semnificative în Capitală. Mai nou afișează o personalitate total nonconformistă. De exemplu, în imaginile din galerie CANCAN.RO a surprins-o în crocși roz, cu ditamai șosetele negre, plus un top negru de fitness și niște pantaloni scurți de alergare montană. Desigur, n-au lipsit ochelarii de soare supradimensionați, pentru că totuși EBA face parte din aristocrația mondenă a României, nu are voie să iasă fără așa ceva 😀

Cu același BMW de culoarea nisipului dunelor, toamna, Elena Băsescu nu pare prea afectată de nivelul de-a dreptul scandalos al prețurilor la benzină. Mașina e destul de veche pentru o persoană cu asemenea posibilități financiare. Am mai văzut-o pe EBA cu ea de-a lungul timpului, încă din pandemie, dar mai recent și AICI. Probabil îi place la nebunie și nici nu se strică, așa că n-are niciun pretext să o înlocuiască. Dezavantajele mărcii! 😀

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7 poze

Elena Băsescu este o împătimită a călăritului. Acum ceva timp o CANCAN.RO a surprins-o ducând copiii la școală cu o uniformă a unui club de echitație. Și în imaginile de față EBA poartă șosete din uniforma clubului de echitație respectiv. Asta înseamnă fidelizarea clienților! Sigur, nu e doar în șosete, are și o pereche de papuci roz, stil crocși. Poate i-a luat chiar din Carrefour, când s-a dus să-și împrospăteze garderoba! – imaginile sunt AICI.

Elena Băsescu alimentează singură la pompă

Ca orice femeie care se respectă, EBA poartă și o borsetă cu cataramă tip click, un alt detaliu ultra-sportiv la ținuta sa nonconformistă. Deși are picioarele goale ca și cum ar dori să-și completeze bronzul din vara asta, ea poartă totuși șosete negre. Poate vrea să mascheze vreun tatuaj? N-are sens să speculăm.

În orice caz, EBA are tot dreptul să o lase mai moale cu ținutele și fițele. Elena Băsescu are trei copii, din două relații. Sofia Anais și Traian sunt copiii pe care îi are cu Bogdan Ionescu, cunoscut drept „Syda”, fostul său soț. Cei doi au divorțat în 2016, prin procedură notarială, și au ales să încheie mariajul pe cale amiabilă, chiar dacă aveau deja copii împreună.
Relația dintre Elena Băsescu și Bogdan Ionescu nu a durat foarte mult, iar cei doi au decis să meargă pe drumuri separate fără să prelungească o situație care devenise dificil de gestionat. Divorțul s-a produs relativ devreme, într-un moment în care copiii erau încă mici, lucru despre care specialiștii spun adesea că poate face mai ușor de gestionat, pentru cei mici, despărțirea părinților.

Ulterior, Elena Băsescu și-a refăcut viața sentimentală alături de Cătălin Gheorghe, cunoscut în lumea mondenă drept „Cătălin Tomată”. Cei doi nu au fost căsătoriți, însă relația lor a dus la apariția celui de-al treilea copil al Elenei, o fetiță pe nume Anastasia.

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