Prima piesă a lui Dolly Parton lansată postum. Artista a înregistrat „Bound to Ride” cu patru ani înainte să moară

Prima piesă a lui Dolly Parton lansată postum. Artista a înregistrat „Bound to Ride” cu patru ani înainte să moară
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Sursa foto: Profimedia
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Prima piesă postumă a lui Dolly Parton a fost lansată la puțin peste două săptămâni după moartea acesteia. „Bound to Ride” a fost înregistrată în 2022, cu patru ani înainte de moartea cântăreței, și va face parte dintr-un album-omagiu dedicat The Stanley Brothers.

„Bound to Ride”, prima piesă apărută după moartea artistei, face parte din proiectul „Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers”, care va fi lansat integral pe 16 octombrie.

Cântăreața a înregistrat melodia în 2022, cu patru ani înainte să moară, relatează PEOPLE. Dolly Parton s-a stins din viață pe 25 august, la vârsta de 80 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul.

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„Bound to Ride” este o melodie tradițională, devenită cunoscută inclusiv datorită unei versiuni înregistrate de The Stanley Brothers în 1964. Ralph și Carter Stanley au devenit unele dintre figurile importante ale muzicii bluegrass, iar anul acesta au fost incluși postum în Country Music Hall of Fame.

Sursa foto: Profimedia

Dolly Parton a înregistrat separat partea sa

Majoritatea melodiilor pregătite pentru album au fost interpretate live în studio. În cazul lui Dolly Parton, lucrurile s-au desfășurat însă diferit.

În 2022, o creștere a numărului cazurilor de COVID a determinat-o pe artistă să-și înregistreze vocea separat, pentru a nu-și pune sănătatea în pericol.

„Bound to Ride” îi reunește pe Dolly Parton și pe First Ladies of Bluegrass, un grup feminin alcătuit din Alison Brown, Becky Buller, Sierra Hull, Missy Raines și Molly Tuttle.

Pentru ca artista să poată lucra de la distanță, Becky Buller a înregistrat mai întâi un demo în care a interpretat partea destinată lui Dolly. Astfel, cântăreața a putut auzi tonalitatea și modul în care urma să se integreze vocea sa în piesă.

Rezultatul final i-a luat prin surprindere pe cei implicați în proiect.

„Nu știam ce vom primi înapoi, iar ea ne-a oferit mult mai mult decât ne așteptam. Am fost uluiți. Nu cred că am fi putut primi ceva mai bun”, a povestit Garry West, basist și proprietar al Compass Records.

Sursa foto: Profimedia

Gestul lui Dolly Parton care le-a emoționat pe celelalte artiste

Înregistrarea a avut parte și de un moment neașteptat pentru membrele First Ladies of Bluegrass. Dolly Parton le-a menționat individual pe fiecare dintre cele cinci artiste în timpul piesei, gest care le-a emoționat atunci când au ascultat versiunea sa.

Albumul „Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers” urmează să apară pe piață pe 16 octombrie, la aproape două luni după moartea lui Dolly Parton.

Proiectul a fost conceput pentru a celebra moștenirea muzicală a fraților Stanley, iar contribuția lui Dolly a fost realizată cu mult înainte ca publicul să afle despre problemele grave de sănătate cu care artista avea să se confrunte.

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