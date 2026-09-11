Prințul Marco, prins cu minciuna! Cu ce ispită a vrut să iasă la date, de fapt

Prințul Marco, prins cu minciuna! Cu ce ispită a vrut să iasă la date, de fapt
Ispitel feminie de la Insula iubirii 2026/ sursă foto: captură video
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Primele ore petrecute pe Insula Iubirii au început să scoată la iveală primele preferințe, apropieri și strategii ale concurenților. După ce cuplurile și ispitele au făcut cunoștință, a venit momentul primei alegeri pentru un date, iar deciziile luate de băieți au atras rapid atenția partenerelor lor.

Atmosfera a devenit și mai tensionată după ce Radu Vîlcan i-a anunțat pe concurenți că urmează prima rundă de întâlniri. Fiecare dintre ei a trebuit să aleagă persoana alături de care își dorește să petreacă timp, iar unele opțiuni au fost primite cu zâmbete, în timp ce altele au ridicat imediat semne de întrebare.

Prințul a făcut alegerea care a pus-o pe jar pe Bianca

Unul dintre cele mai urmărite momente a fost alegerea făcută de Prinț. Înainte ca decizia să fie anunțată, acesta lăsase impresia că ar putea opta pentru Andrușca, mai ales că ispita îi oferise în seara precedentă ghirlanda. Situația s-a schimbat însă atunci când concurenții au aflat că două dintre întâlniri vor avea un statut special.

„Am spus o minciună, ca să nu i se pară Biancăi că am vrut să o iau pe Gabriella din prima”, a spus Prințul.

Prințul și Armina fuseseră desemnați pentru un astfel de date, însă acest lucru nu l-a împiedicat pe Prinț să își schimbe planul pentru alegerea sa. În cele din urmă, el a decis să o invite pe Gabriella, alegere care nu a trecut neobservată de Bianca.

Nici Gabriella nu a ignorat tensiunea dintre cei doi. Ispita a remarcat imediat felul în care Bianca a privit-o după ce a fost aleasă și a înțeles că întâlnirea urma să fie urmărită cu mult interes de partenera concurentului.

„Privirea ei mă lovea efectiv. Îi venea să mă înjunghie”, a spus și Gabriella.

Bianca a încercat, totuși, să păstreze aparențele și să privească lucrurile cu detașare. Ea s-a arătat curioasă să vadă cum se va desfășura întâlnirea și ce fel de conexiune va exista între Prinț și Gabriella. În același timp, comentariul ei de final a lăsat să se înțeleagă că nu era tocmai încântată de perspectiva ca cei doi să se simtă prea bine împreună.

„Mă bucur că a ales-o pe Gabriella. Sunt curioasă și eu dacă e Gabriella din Spania sau e o nouă Gabriella și sunt curioasă cum va fi date-ul special și cum vor fi împreună”, a transmis Bianca.

Ce ispite au ales ceilalți băieți

Primele alegeri au continuat apoi cu Ionuț, care a optat pentru Frankie. Alegerea lui a stârnit imediat reacția Claudiei. Partenera concurentului a urmărit decizia și a recunoscut că, dacă ar fi fost pusă în aceeași situație, ar fi făcut o alegere diferită și ar fi preferat ca Ionuț să meargă la întâlnire cu Florina.

Și Lorenzo a avut parte de un moment interesant în momentul alegerii. Concurentul a decis să o invite pe Andrușca, iar unul dintre argumentele care au stat la baza opțiunii sale a fost faptul că cei doi împărtășesc aceeași zodie. Motivul nu a fost însă primit cu prea multă seriozitate de celelalte persoane prezente, iar Frankie a pus sub semnul întrebării legătura dintre compatibilitatea astrologică și alegerea unei ispite.

Un alt moment care a atras atenția a fost cel al lui Remi. Acesta a ales să introducă puțin umor în procesul de selecție și a făcut referire la Narcis, spunând că acesta ar fi o alegere potrivită pentru a evita ca Bianca să meargă la întâlnire cu el. Gluma l-a luat prin surprindere inclusiv pe Prinț, care nu și-a dat seama imediat dacă Remi vorbește serios.

„Eu îl aleg pe Narcis, dacă se poate. Nu de alta, dar să nu meargă Bianca cu el. Eu vreau să o protejez”, a spus Remi.

Ulterior, Remi a trecut la alegerea propriu-zisă și a optat pentru Andreea Homescu, supranumită de el într-un mod amuzant „cobra”. Alegerea a schimbat rapid tonul momentului și a readus discuția la scopul întâlnirilor.

„Acum, serios vorbind, aleg șarpele, cobra: Andreea Homescu”, a mai spus el.

Marcel a avut, la rândul său, o strategie proprie. El a ales-o pe Daniela, decizia fiind legată de interacțiunea pe care cei doi o avuseseră în seara precedentă. Concurentul a prezentat alegerea ca pe o modalitate de a încheia într-un mod elegant situația creată în jurul ghirlandei primite de la aceasta.

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