Marcel de la Insula Iubirii a răbufnit după valul de hate primit: „Pentru ce, ce am făcut? Am dat în cap?”

Insula Iubirii sezonul 10 a debutat pe micile ecrane, iar surpriza sezonului a fost reîntoarcerea lui Marcel, însă de această dată în postura de concurent. Inițial, fanii show-ului de la Antena 1 au fost încântați să îl vadă, dar după primele două episoade mulți s-au răzgândit. Aceștia au descoperit un altfel de Marcel și nu au ezitat să îl critice intens. După valul de hate, „Maluma de România” a reacționat și a avut un mesaj pentru cârcotași.

În sezonul 8 Insula Iubirii, Marcel a cucerit inimile fanilor în rolul de ispită. Energia lui „Maluma de România” și replicile caracteristice l-au propulsat rapid în atenția publicului, iar acesta a fost îndrăgit imediat. Însă, în sezonul 10, Marcel a venit cu o atitudine schimbată, iar asta l-a costat destul de mult.

Marcel, răspunde valului de hate

Deși fanii Insula Iubirii se așteptau să îl vadă pe același Marcel, cu aceeași energie și cu mai multe replici de senzație, au avut parte de o surpriză neplăcută. Concurentul Marcel nu are nicio legătură cu ispita Marcel, fapt ce i-a adus multe critici.

În primele episoade ale emisiunii de la Antena 1, „Maluma de România” a afișat o atitudine de superioritate, potrivit fanilor. Mai mult, acesta s-a arătat nepoliticos cu ispitele feminine și nu a fost dornic nici să participe la distracție.

Ei bine, toate acestea i-au făcut pe fanii Insula Iubirii să îl critice destul de mult. După ce a văzut valul de hate, concurentul de la Insula Iubirii a reacționat. Acesta i-a mustrat pe cârcotași și a spus că lucrurile merg mult prea departe, căci primește numeroase comentarii negative și la postările ce nu au legătură cu emisiunea.

„Îmi lăsați comentarii și hate, nu e frumos. (…) Așa că, schimbați-vă, fraților, că suntem în 2026 și mentalitatea e zero. Mă dezamăgiți (…) Voi judecați prost. Nu pot să postez o poză că am 7.000 de comentarii proaste, pentru ce, ce am făcut? Am dat în cap? E un reality show, sunteți fantastici”, a spus Marcel Andrei, în timpul unui live, pe TikTok.

Marcel nu este singurul care se confruntă cu un val puternic de hate, ci același lucru se întâmplă și cu partenera acestuia, Armina. La rândul ei, bruneta a fost judecată aspru pentru comportamentul din emisiune.

„Eu nu sunt o persoană arogantă sau rea. Ceea ce s-a văzut a fost un moment și un context anume în care eram foarte mult sub presiune. În realitate, sunt cu totul altfel decât am fost percepută din acele câteva minute”, a declarat Armina, pe TikTok.

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