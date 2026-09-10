Producătorii „South Park”, ironie la adresa lui Donald Trump. Cum au decis să redenumească celebrul serial

Producătorii „South Park”, ironie la adresa lui Donald Trump. Cum au decis să redenumească celebrul serial
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Foto: Colaj CANCAN
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Creatorii „South Park”, Trey Parker și Matt Stone, îl ironizează din nou pe Donald Trump, de această dată după recentele sale inițiative de schimbare a unor denumiri geografice din Statele Unite. Cei doi au anunțat că schimbă, cel puțin temporar, numele celebrului serial în „South America”, cu numai câteva zile înainte de premiera unui nou sezon.

Trey Parker și Matt Stone au anunțat schimbarea printr-un mesaj publicat pe contul oficial de Instagram al „South Park”. Decizia vine după ce Donald Trump a declarat că Lacul Ontario va fi numit „Lacul America” în Statele Unite, pe fondul tensiunilor dintre Washington și Canada.

Apple și Google au adoptat noua denumire pentru utilizatorii americani ai aplicațiilor lor de hărți, iar creatorii serialului au profitat de situație pentru o nouă ironie, relatează Associated Press.

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„Inspirați de curajul și patriotismul Apple și Google, schimbăm numele South Park în South America”, au transmis Trey Parker și Matt Stone.

 

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În postarea originală, cei doi au scris «SOUTH AMERICA» integral cu majuscule, într-un stil care amintește de mesajele publicate frecvent de Trump pe Truth Social.”

Schimbarea nu pare să fie una permanentă, AP precizând că serialul a fost redenumit astfel, cel puțin pentru moment.

Sursa foto: Profimedia

Creatorii „South Park” au ironizat și compania Paramount

Parker și Stone nu s-au oprit însă la Donald Trump, Apple și Google. În același mesaj, cei doi au făcut o aluzie și la compania care deține Comedy Central, postul care difuzează „South Park”.

„Vrem să mulțumim în mod special companiei noastre-mamă Paramount – o capitulare în fața Skydance”, au transmis cei doi.

Formularea reprezintă o nouă înțepătură la adresa Paramount și a fuziunii cu Skydance, subiect pe care creatorii „South Park” l-au ironizat și în trecut.

Relația lor cu Paramount continuă însă din punct de vedere comercial. În 2025, compania a anunțat prelungirea cu cinci ani a parteneriatului cu Parker și Stone, acord care include și drepturile de streaming pentru sezoanele anterioare ale serialului pe Paramount+.

Anunțul privind noul nume vine cu aproximativ o săptămână înainte de premiera sezonului 29 și la scurt timp după ce „South Park” a câștigat premiul Emmy pentru cel mai bun program de animație.

Donald Trump, ținta repetată a serialului „South Park”

Nu este prima dată când Parker și Stone îl transformă pe președintele american în ținta satirei lor. După victoria recentă la Emmy, contul oficial al serialului a publicat o imagine animată în care Trump apărea cu pantalonii coborâți, înconjurat de personaje din „South Park”, alături de mesajul „You finally got your Emmy” („În sfârșit ai primit Emmy-ul tău”, n. red.).

Gluma făcea trimitere la relația complicată a lui Trump cu premiile Emmy. Președintele american a criticat în trecut ceremonia după ce emisiunea sa „The Apprentice” nu a câștigat premiul pentru care fusese nominalizată.

Trump a devenit o țintă recurentă și în episoadele recente ale „South Park”. Serialul l-a prezentat inclusiv într-o relație cu Satana, iar Casa Albă a criticat producția după apariția unuia dintre episoade.

Sursa foto: Profimedia

De unde a pornit ideea

Noua ironie are însă ca punct de plecare seria de redenumiri promovate de președintele american. După revenirea la Casa Albă, Trump a semnat un ordin executiv pentru ca Golful Mexic să fie numit „Golful Americii” în documentele și hărțile oficiale ale guvernului federal.

Mai recent, Trump a anunțat că Lacul Ontario va fi numit „Lacul America” în Statele Unite. Apple și Google au modificat ulterior denumirea afișată utilizatorilor americani, gestul care i-a determinat pe Parker și Stone să anunțe propria „redenumire”.

Trump a sugerat și schimbarea numelui statului New Mexico în „New America”, deși nu a fost clar dacă propunerea a fost una serioasă. Numele său a fost adăugat și celui al Kennedy Center, o decizie care a provocat controverse.

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