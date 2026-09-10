Makaveli explică de ce trupul lui Costeluș de la Clejani nu a putut fi ridicat marți de la INML: „Au zis că sunt obosiți”

Scandalul de la INML izbucnit după moartea lui Costeluș de la Clejani continuă să provoace reacții, iar Makaveli vine acum cu propria versiune. Creatorul de conținut a povestit la Dan Capatos Show cum ar fi decurs lucrurile. El susține că familia fusese anunțată anterior despre ridicarea trupului. Cât despre celelalte acuzații pe care aceștia le-au primit, Makaveli spune că ar fi doar minciuni. Vezi totul în exclusivitate pe CANCAN.ro!

Makaveli, despre scandalul de marți de la INML

Makaveli spune că familia lui Costeluș ar fi primit informații despre momentul în care trupul putea fi ridicat. Potrivit acestuia, planul inițial s-ar fi schimbat în ultimul moment. Astfel, familia lui Costeluș s-a prezentat la INML marți dimineață, unde s-au lovit însă de un refuz din partea insituției. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eram în apel și eu cu ei până să vină aici. Inițial trebuia să-l dea luni. Au zis că-l dau luni, după care au sunat și au zis: «Domnule, nu se mai poate luni, că abia vine de la spital marți. Marți dimineață veniți». Era un angajat de la Medicină Legală. De asta a și spus toată lumea pe internet că ei au făcut anunțul încă de duminică. Când au ajuns marți acolo, cei de la INML au făcut o schemă de-a lor. Eu am ajuns după ce au plecat ei. Mi-au zis: «Du-te tu, că știi să vorbești». Și am văzut comportamentul, na, cum sunt ei în instituții. Dar care e motivul pentru care n-au vrut? Au zis că sunt obosiți. Dacă sunteți obosiți, închideți, pune lacătul pe ușă. Fă-ți un cazinou aici, fă-ți o sală de jocuri și hai să mergem acasă. Acum, nu contest că sunt obosiți. Dar dacă nu ești în stare să fii manager sau să ai grijă de instituție, închide-o, câte familii amărâte nu sunt? Câte familii care poate nu sunt cunoscute și n-au oportunitatea asta sunt?”

Influencerul este revoltat pe cei de la INML

Makaveli a vorbit și despre relația dintre cetățeni și reprezentanții instituției. El susține că respectarea regulilor trebuie să fie reciprocă, indiferent de poziția ocupată.

„În momentul când te duci și îi prinzi cu ceva sau când te duci și ei au nereguli, își fac o victimizare și cheamă Poliția. Ca și cum, vezi Doamne, noi ar trebui să băgăm gunoiul sub preș și să ne facem că nu vedem. Bă, dacă tu ai pretenția la noi să fim legali și să ne comportăm civilizat, în același timp trebuie s-o faci și tu corect. Tu nu poți să-mi ceri mie anumite documente și să am o conduită frumoasă, în poziția în care tu, directorul de instituție, nu o ai.”

Makaveli a relatat și alte situații pe care spune că le-ar fi observat în timpul incidentului. El a criticat inclusiv felul în care angajații ar fi nerespectat regulile instituției.

„Toată lumea era nervoasă. Și tu trebuie să te conformezi. Nu e normal ca doamna de la ghișeu să iasă să fumeze în fața noastră. Se arunce chiștocul în fața noastră. Am chemat și pe domnul de la pază, care completa cu buletinele oamenilor fișe. Bă, nu e punctul tău de lucru aici. Adică și tu, ca director, dacă tot ai pretenții, că-i avem pe filmări, fii și tu legal. Că voi vă dați cei mai cinstiți, cei mai corecți oameni din România. Dar știm cu toții ce se întâmplă prin spitale, ce se întâmplă prin instituții. Și cu ce ne mai ferim? Când ei iau un post de director sau de conducere, nu le mai ajungi la nas cu batista. Se văd dumnezei. Dar trebuie să vină, la un moment dat, și Poliția să se ia puțin de ei.”

Makaveli susține că Poliția a fost de partea lor

Un alt punct important al declarațiilor sale este intervenția forțelor de ordine. Makaveli spune că a discutat cu polițiștii ajunși la fața locului și susține că aceștia au înțeles situația.

„Poliția a fost foarte, foarte ok. Oamenii foarte umani. Chiar am discutat și cu cei de la Poliție. Și ei văd situația. Când ajung la fața locului, își dau și ei seama cine bântuie și cine spune vrute și nevrute. Ei au mers cu mine. Cei de la INML au spus la Poliție că de asta au chemat-o, că aveau săbii și topoare cei din familie. Dar de ce ar veni cineva cu bâta să ridice o persoană? (…) E o lipsă de empatie. Noi nu avem 20 de facultăți ca voi. Noi putem să mai greșim, pentru că noi nu suntem atât de intelectuali. Dar la voi există o pretenție.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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