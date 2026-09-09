Imagini sfâșietoare de la priveghiul lui Costeluș de la Clejani. Biju a cântat melodii de jale, în timp ce familia era în lacrimi

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Costeluș de la Clejani a murit pe 5 septembrie, la doar 44 de ani. Miercuri, 9 septembrie, trupul neînsuflețit a fost ridicat de la INML, iar familia și apropiații s-au pregătit de priveghi. Printre cei care i-au adus un ultim omagiu se numără Costel Biju.

Costeluș de la Clejani a devenit cunoscut publicului datorită activității sale din mediul online. Problemele de sănătate au început în urmă cu ceva timp, atunci când medicii au descoperit o infecție la picior. Inițial, el a suferit o primă intervenție chirurgicală, însă starea sa s-a agravat. Acesta s-a stins din viață pe patul de spital.

Familia tiktokerului s-a confruntat cu probleme legate de preluarea trupului neînsuflețit, dar în final, miercuri, 9 septembrie, aceștia l-au dus acasă în Clejani. Acolo, cei care l-au cunoscut și apreciat pe Costeluș i-au adus un ultim omagiu. Printre ei se numără Costel Biju, care a cântat chiar la căpătâiul bărbatului. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA VIDEO A ARTICOLULUI

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Jale la priveghiul lui Costeluș de la Clejani

Costel Biju cântă la priveghul lui Costeluș de la Clejani

Costel Biju cântă la priveghul lui Costeluș de la Clejani

Miercuri, 9 septembrie, apropiații și cei care l-au apreciat pe Costeluș de la Clejani s-au dus să îi aprindă o lumânare și să îi aducă un ultim omagiu. Costel Biju a fost și el prezent la priveghi, acolo unde a cântat piese de jale.

Vizibil emoționat și îndurerat, artistul abia își stăpânește lacrimile. De asemenea, din imagini se poate observa mulțimea de oameni care au ajuns să îl omagieze pe tiktoker. Nae, fratele lui Costeluș de la Clejani, i-a oferit o sumă de bani considerabilă lui Biju, pentru dedicații.

Ce a apărut la priveghiul lui Costeluș de la Clejani

Familia lui Costeluș de la Clejani se pregătește acum de înmormântare. Aceștia sunt îngenunchiați de durere, unul dintre frații tiktokerului s-a prăbușit în fața mașinii mortuare atunci când a fost adus acasă. Bărbatul urmează să fie condus pe ultimul drum într-un sicriu alb. De asemenea, și crucea este tot albă.

Un alt detaliu a atras atenția la priveghiul lui Costeluș. Melodiile de jale răsunau încă de la primele ore acasă la tiktoker. Casa s-a umplut de flori și coroane aduse de cei care și-au exprimat regretul. Mai mult decât atât, un tablou imens, cu flori naturale, albe și roșii, pe care scrie „Dumnezeu să îl ierte! Costeluș de la Clejani”, a fost amplasat chiar în curte.

Priveghiul și înmormântarea au fost amânate din cauza investigațiilor amănunțite dispuse de INML. Familia lui Costeluș a încercat de mai multe ori să preia trupul neînsuflețit, însă spiritele s-au încins și a fost nevoie de intervenția autorităților. Cu toate acestea, nu este un caz singular. În urma verificărilor, mai multe persoane se confruntă cu întârzieri, pe fondul blocajelor din sistemul de medicină legală.

VEZI ȘI: Momente grele la INML. Trupul lui Costeluș de la Clejani a fost ridicat de familie

Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților

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