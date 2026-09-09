Fosta parteneră a lui Elon Musk susține că a refuzat 40 de milioane de dolari ca să nu vorbească despre el. Cum a reacționat miliardarul

Fosta parteneră a lui Elon Musk susține că a refuzat 40 de milioane de dolari ca să nu vorbească despre el. Cum a reacționat miliardarul
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Sursa foto: Profimedia
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Ashley St. Clair, fosta parteneră a lui Elon Musk și mama unuia dintre copiii săi, susține că a refuzat o ofertă de 40 de milioane de dolari pentru a păstra tăcerea în privința miliardarului. Tânăra a făcut dezvăluirea la Festivalul de Film de la Veneția, unde a fost prezentat în premieră „Musk”, un nou documentar despre fondatorul SpaceX. Musk a reacționat ulterior și neagă că o asemenea ofertă ar fi existat.

Ashley St. Clair, dezvăluiri despre Elon Musk

Ashley St. Clair, în vârstă de 28 de ani, apare în documentarul realizat de regizorul Alex Gibney și vorbește despre relația sa cu Elon Musk, despre caracterul acestuia și despre acordul de confidențialitate pe care susține că a refuzat să-l semneze, potrivit The Independent.

În timpul conferinței de presă organizate marți, 8 septembrie, la Veneția, St. Clair a fost întrebată de ce a acceptat să participe la film și să vorbească public despre miliardar.

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„Mi s-a oferit posibilitatea de a nu vorbi pentru 40 de milioane de dolari”, a declarat aceasta.

St. Clair susține că oferta era legată de un acord de confidențialitate care trebuia semnat pentru a-i garanta sprijinul financiar pentru copil.

De ce a refuzat 40 de milioane de dolari

Fosta parteneră a lui Musk spune că valoarea presupusei oferte a determinat-o să se întrebe de ce era atât de important ca ea să nu vorbească.

„Când ți se oferă așa ceva, începi să te întrebi ce înseamnă libertatea ta de exprimare și cât valorează. De ce vor să-mi ofere atâția bani ca să nu vorbesc?”, a spus St. Clair.

Aceasta susține că, în cele din urmă, a ales să refuze acordul deoarece nu voia să le ofere copiilor săi exemplul că siguranța financiară este mai importantă decât posibilitatea de a spune adevărul.

„El are, în general, relații complicate, dar cea mai complicată relație a lui este cea cu adevărul”, a afirmat Ashley St. Clair.

Tânăra a explicat că își dorește să le transmită copiilor săi că nu ar trebui să aleagă confortul material în detrimentul exprimării adevărului.

Femeia îl acuză pe Musk că provoacă „diviziune deliberată”

Sursa foto: Profimedia

Criticile acesteia nu se opresc la relația personală cu Elon Musk. Documentarul analizează și preluarea Twitter, devenit ulterior X, precum și modul în care platforma s-a schimbat sub conducerea miliardarului.

St. Clair susține că Musk contribuie intenționat la accentuarea conflictelor din societate și avertizează asupra consecințelor pe care le-ar putea avea influența sa.

„Provoacă o diviziune deliberată care ar putea fi catastrofală dacă nu este reglementată sau ținută sub control”, a declarat aceasta.

Ashley St. Clair a fost anterior cunoscută drept comentatoare conservatoare. Ea a dezvăluit public în 2025 că are un copil cu Elon Musk, un băiat pe nume Romulus.

În acest an, St. Clair a deschis și un proces împotriva companiei xAI a lui Musk, susținând că chatbotul Grok le-ar fi permis utilizatorilor să genereze imagini deepfake cu caracter sexual în care apărea fără consimțământul său.

Elon Musk a refuzat să participe la documentar

„Musk”, regizat de Alex Gibney, are o durată de aproape patru ore și urmărește atât viața personală a miliardarului, cât și ascensiunea sa în Silicon Valley, preluarea X, activitatea sa politică și perioada în care a fost implicat în administrația președintelui Donald Trump.

Printre persoanele intervievate se numără prima soție a lui Musk, Justine Musk, cofondatorul Tesla Martin Eberhard, jurnalista Kara Swisher și jurnalista de tehnologie Zoë Schiffer. Regizorul a încercat să obțină și participarea lui Elon Musk, însă acesta a refuzat să acorde un interviu.

În lipsa sa, realizatorii au recurs la o soluție neobișnuită: au creat un avatar al lui Musk cu ajutorul inteligenței artificiale, folosind declarații reale făcute de acesta de-a lungul timpului pentru a simula un interviu. Echipa filmului a consultat avocați înainte de a utiliza această tehnică.

Sursa foto: Profimedia

Musk neagă că i-ar fi oferit 40 de milioane de dolari

Elon Musk a reacționat miercuri, 9 septembrie, la afirmațiile fostei sale partenere și a negat categoric că Ashley St. Clair ar fi primit o asemenea ofertă. Miliardarul a răspuns unei postări publicate de TMZ pe X, în care erau prezentate declarațiile făcute de aceasta la Festivalul de Film de la Veneția.

„Nu i s-a oferit niciodată așa ceva și are un istoric de afirmații false”, a transmis Elon Musk.

Documentarul urmează să ajungă în cinematografe în luna octombrie. Musk a criticat anterior proiectul lui Gibney și l-a descris drept un „hit piece”, expresie folosită pentru un material realizat cu scopul de a discredita o persoană.

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