Tensiuni la Asia Express 2026! Maurice Munteanu și Valerie Lungu și-au aruncat cuvinte grele

Tensiuni la Asia Express 2026! Maurice Munteanu și Valerie Lungu și-au aruncat cuvinte grele
Maurice Munteanu / Sursa foto: Antena 1
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Ediția din 9 septembrie a emisiunii Asia Express a readus în prim-plan neînțelegerile dintre Maurice Munteanu și Valerie Lungu. În fața Irinei Fodor și a concurenților, Maurice a vorbit despre perioada de dinaintea plecării în competiție și a oferit propria versiune cu privire la motivele care au dus la apariția tensiunilor dintre el și Valerie.

Concurenții au avut parte de un nou moment important pe Drumul Mătăsii. Cele nouă echipe s-au prezentat în fața Irinei Fodor, unde au aflat rezultatul pentru prima imunitate. Tot atunci, fiecare echipă a trebuit să își exprime opțiunea în privința celor care urmau să ajungă în cursa pentru ultima șansă.

Maurice Munteanu a fost ultimul concurent care a făcut nominalizarea, însă intervenția sa a schimbat rapid atmosfera din careu. În loc să fie doar un simplu vot, momentul a scos din nou la iveală neînțelegerile dintre el și Valerie Lungu, cei doi având o relație marcată de tensiuni.

Motivul pentru care cei doi concurenți au ajuns la dispute

Criticul de modă a povestit că neînțelegerile dintre el și Valerie Lungu ar fi apărut încă înainte de startul oficial. Potrivit spuselor sale, în prima seară ar fi auzit-o pe concurentă discutând despre el. Acel episod ar fi reprezentat punctul de plecare al conflictului dintre cei doi.

„În primul rând, vreau să fac un anunț, ca să nu creadă publicul telespectator că am parti-pri-uri sau că am ieșiri nervoase nejustificate. Trebuie să încep prin a clarifica faptul că am ajuns în această competiție cu o stare foarte bună, depășindu-mi frica de avion – eu nu mai zburasem în ultimii șapte ani deloc – și, ajuns aici cu o energie bună, alături de splendida mea prietenă bună, Connie, încă din prima seară, după o troncăneală infinită pe care am trăit-o cu toții, cu bagaje, cu nervi, cu draci, cu praf, cu bune, cu rele, cu turbulențe, cu nu știu ce, întorcându-mă către terasă ca să iau o sticlă cu apă, am auzit o duduie cum mă bârfea înfiorător!”, a spus Maurice Munteanu, potrivit Observatornews.

Sursa foto: Antena 1

În continuarea explicațiilor sale, criticul de modă a precizat că, înainte de acel episod, Valerie Lungu nu se afla deloc în atenția lui și nu avusese vreun motiv să intre în conflict cu ea.

„Despre această duduie eu nu mai știam nimic, chiar uitasem cu desăvârșire că există. Vreau să clarific treaba asta, ca să înțeleagă publicul telespectator că nu sunt nebun. Mie, chestiunile acestea, care țin de micism, mi se par extrem de nedrepte.”

Ulterior, Maurice Munteanu a admis că, după toate cele întâmplate, decizia pe care a luat-o în timpul votului era una ușor de anticipat.

„În mod normal, mi se pare foarte clar cu cine aș fi votat, respectiv cu Lungu, repet, despre care nu mai știam că există, până în acea seară în care mă bârfea înfiorător în fața unor oameni care, poate, nici nu mă cunoșteau, căci de aici, practic, a plecat acest nimic, acest… Nici măcar conflict. Această asociere nu s-ar fi întâmplat nicicum, pentru că nu avea cum, facem parte din lumi complet diferite. A trebuit să clarific acest lucru”, a mai spus el.

Ulterior, în cadrul testimonialului, Valerie Lungu a oferit propria perspectivă asupra situației și a vorbit despre interacțiunea cu Maurice Munteanu.

„Niciodată nu am ascuns faptul că nu mă înțeleg cu Maurice, noi chiar nu ne înțelegem. Nu că nu ne înțelegem, dar el nu mă place și nu m-a plăcut niciodată. Noi ne-am cunoscut la un show unde el era jurat și eu eram concurentă și cumva el era, ca nivel, deasupra mea, și putea să facă ce voia cu mine. De atunci știam că nu îi place de mine”, a mărturisit Valerie.

Sursa foto: Antena 1

Maurice Munteanu și-a cerut scuze pentru reacția sa

De cealaltă parte, Maurice Munteanu a negat că ar fi urmărit vreodată să o discrediteze pe Valerie Lungu sau să o facă să pară într-un mod nefavorabil în fața celorlalți. Criticul de modă a recunoscut că reacția sa a fost una nepotrivită și a ales să își ceară scuze.

„Eu nu mi-am făcut niciodată un scop din Valeria, nu a fost niciodată intenția mea de-a o îngropa pe Valeria, dimpotrivă, am fost tot timpul foarte atent să nu jignesc. Sigur, maniera mea de a glumi, de foarte multe ori, e percepută foarte diferit, în funcție de nivelul fiecăruia, educația fiecăruia…”

Maurice Munteanu a vorbit și despre aspectul care l-a afectat cel mai mult în toată această situație.

„Și pentru faptul că am izbucnit așa îmi cer scuze, dar m-a deranjat foarte tare faptul că nici măcar nu începuse competiția și ea a simțit nevoia să îți facă știute aceste păreri, care nici măcar nu sunt fondate, despre mine! Și nici măcar spuse într-o manieră diplomată”, a spus criticul de modă.

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