Cel mai mare regret al lui Maurice Munteanu, divulgat la Asia Express: „Mă omoară”

Ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii” a venit cu momente tensionate, misiuni solicitante și situații care i-au pus pe concurenți în dificultate. Dincolo însă de competiție, episodul 2 al sezonului 9 a avut și o latură emoționantă. Maurice Munteanu a avut parte de o experiență care i-a trezit amintiri și sentimente puternice, după ce a ajuns, alături de ceilalți concurenți, într-o școală din Uzbekistan.

După ce au traversat bazarul și au încercat să găsească toate obiectele de pe lista primită, echipele au pornit către următoarea destinație. Fără să știe exact ce îi așteaptă, concurenții au ajuns într-o școală din Uzbekistan, unde au primit o misiune complet diferită față de cele cu care fuseseră obișnuiți până în acel moment.

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Vedetele au trebuit să intre în rolul unor adevărați actori și să mimeze mai multe animale în fața elevilor. Copiii trebuiau să recunoască animalele și să le spună denumirile în limba uzbekă. Proba a presupus atât creativitate, cât și multă spontaneitate, iar atmosfera s-a schimbat rapid, competiția fiind înlocuită pentru câteva minute de joacă și voie bună.

Maurice Munteanu s-a implicat imediat în activitate. În loc să trateze misiunea strict ca pe o probă din cadrul competiției, acesta s-a lăsat prins de energia copiilor și a încercat să îi distreze prin gesturile și interpretările sale. Interacțiunea cu elevii a avut un efect puternic asupra lui, iar momentul a scos la iveală o latură mult mai sensibilă a concurentului.

„Văzând copiii, care erau adorabili, am vrut să intru într-un joc din ăsta al copilăriei. Poate am fost penibil, poate nu am fost, nici nu știu cum am fost. Pe mine copiii mă omoară, mă ucid. Este unul din regretele mele supreme că nu am copii”, a spus Maurice.

Prezența celor mici pare să fi avut o semnificație aparte pentru Maurice Munteanu. Deși în cadrul emisiunii este cunoscut pentru spontaneitate, umor și replici savuroase, întâlnirea cu elevii din Uzbekistan l-a făcut să vorbească despre un subiect personal pe care nu îl abordează frecvent în spațiul public.

Concurentul a recunoscut că întâlnirile cu copiii îl afectează emoțional și că astfel de momente îi amintesc de unul dintre marile sale regrete personale: faptul că nu are copii.

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