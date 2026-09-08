Jaf de proporții la Muzeul Renoir din Franța. Hoții au furat opere de artă în valoare de 9 milioane de euro

Jaf de proporții la Muzeul Renoir din Franța. Muzeul Auguste Renoir din Cagnes-sur-Mer, pe Riviera Franceză, a fost spart în noaptea de luni spre marți, iar doi hoți au reușit să fure patru opere de artă, estimate la aproximativ 9 milioane de euro.

Cei doi hoți au pătruns în muzeu după ce au spart un geam de mari dimensiuni. Alarma s-a declanșat la ora 5:48, iar polițiștii au ajuns la fața locului aproximativ cinci minute mai târziu. Hoții apucaseră însă să fugă cu operele.

Unul dintre tablouri a fost abandonat în timpul fugii, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere îi arată pe suspecți în timp ce taie lucrările pentru a le putea lua. Anchetatorii au găsit în grădina muzeului două genți, despre care verifică dacă au fost folosite în timpul jafului.

Jaf de proporții în Franța

Printre lucrările dispărute se numără „Madame Pichon”, „Madame Colonna Romano”, „Coco citind” și „Tânără la fântână”. Muzeul se află pe domeniul Les Collettes, fosta reședință a pictorului Pierre-Auguste Renoir, și adăpostește opere, sculpturi, mobilier, obiecte personale și documente legate de viața artistului.

Ancheta a fost preluată de structura franceză specializată în criminalitate organizată și infracțiuni grave. Polițiștii încearcă acum să îi identifice pe cei doi suspecți și să recupereze operele dispărute.

Jaful readuce în atenție problema securității muzeelor din Franța. În mai 2026, o comisie parlamentară a formulat 40 de recomandări pentru îmbunătățirea protecției instituțiilor culturale, după seria de furturi care a culminat cu jaful spectaculos de la Luvru.

În octombrie 2025, hoții au furat de la Luvru opt bijuterii ale Coroanei Franței, estimate la aproximativ 88 de milioane de euro.

Franța nu este singura țară care s-a confruntat cu furturi spectaculoase din muzee. În ianuarie 2025, în Olanda, coiful dacic de la Coțofenești și trei brățări de aur au fost furate de la Muzeul Drents, în urma unei explozii. O parte dintre piesele sustrase au fost recuperate în 2026 și readuse în România.

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