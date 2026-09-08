Jaf de proporții la Muzeul Renoir din Franța. Hoții au furat opere de artă în valoare de 9 milioane de euro

Jaf de proporții la Muzeul Renoir din Franța. Hoții au furat opere de artă în valoare de 9 milioane de euro
Galerie Foto 5
Jaf la Muzeul Renoir din Franța / Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Jaf de proporții la Muzeul Renoir din Franța. Muzeul Auguste Renoir din Cagnes-sur-Mer, pe Riviera Franceză, a fost spart în noaptea de luni spre marți, iar doi hoți au reușit să fure patru opere de artă, estimate la aproximativ 9 milioane de euro.

Cei doi hoți au pătruns în muzeu după ce au spart un geam de mari dimensiuni. Alarma s-a declanșat la ora 5:48, iar polițiștii au ajuns la fața locului aproximativ cinci minute mai târziu. Hoții apucaseră însă să fugă cu operele.

Unul dintre tablouri a fost abandonat în timpul fugii, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere îi arată pe suspecți în timp ce taie lucrările pentru a le putea lua. Anchetatorii au găsit în grădina muzeului două genți, despre care verifică dacă au fost folosite în timpul jafului.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Sursa foto: Shutterstock

Jaf de proporții în Franța

Printre lucrările dispărute se numără „Madame Pichon”, „Madame Colonna Romano”, „Coco citind” și „Tânără la fântână”. Muzeul se află pe domeniul Les Collettes, fosta reședință a pictorului Pierre-Auguste Renoir, și adăpostește opere, sculpturi, mobilier, obiecte personale și documente legate de viața artistului.

Ancheta a fost preluată de structura franceză specializată în criminalitate organizată și infracțiuni grave. Polițiștii încearcă acum să îi identifice pe cei doi suspecți și să recupereze operele dispărute.

Jaful readuce în atenție problema securității muzeelor din Franța. În mai 2026, o comisie parlamentară a formulat 40 de recomandări pentru îmbunătățirea protecției instituțiilor culturale, după seria de furturi care a culminat cu jaful spectaculos de la Luvru.

În octombrie 2025, hoții au furat de la Luvru opt bijuterii ale Coroanei Franței, estimate la aproximativ 88 de milioane de euro.

Franța nu este singura țară care s-a confruntat cu furturi spectaculoase din muzee. În ianuarie 2025, în Olanda, coiful dacic de la Coțofenești și trei brățări de aur au fost furate de la Muzeul Drents, în urma unei explozii. O parte dintre piesele sustrase au fost recuperate în 2026 și readuse în România.

CITEȘTE ȘI: Alina Marymar, păgubită cu peste 2.000 de lei. Ce s-ar fi întâmplat într-un mall din București

Ce a pățit un turist turc, în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: „Am fost expus unui furt!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Toamnă caniculară în România! ANM a emis cod galben de căldură în 10 județe
Toamnă caniculară în România! ANM a emis cod galben de căldură în 10 județe
Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților
Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților
Un pasager s-a răzgândit în timpul zborului și le-a spus stewardeselor că vrea să se întoarcă acasă! Ce s-a întâmplat cu bărbatul
Un pasager s-a răzgândit în timpul zborului și le-a spus stewardeselor că vrea să se întoarcă acasă! Ce s-a întâmplat cu bărbatul
El este George, fotograful care a murit în accidentul din Gorj. O fetiță a rămas orfană
El este George, fotograful care a murit în accidentul din Gorj. O fetiță a rămas orfană
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Încep dilemele la Dinamo după cu FCSB!
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Încep dilemele la Dinamo după cu FCSB!
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE
Gandul.ro
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții
Adevarul
Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
Digi24
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
Cine este Luca Niculescu, posibilul favorit al lui Nicușor Dan pentru funcția de premier
Mediafax
Cine este Luca Niculescu, posibilul favorit al lui Nicușor Dan pentru funcția de premier
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport.ro
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Tragedia trăită de Oana Tomoiaga în ziua nunții ei. Întâmplarea care i-a umbrit fericirea concurentei de la „Asia Express”
Click.ro
Tragedia trăită de Oana Tomoiaga în ziua nunții ei. Întâmplarea care i-a umbrit fericirea concurentei de la „Asia Express”
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria Mică 2026: Cele mai frumoase urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 8 septembrie
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria Mică 2026: Cele mai frumoase urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 8 septembrie
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
O mini-turbină eoliană de 1 kg oferă curent când nu este soare
go4it.ro
O mini-turbină eoliană de 1 kg oferă curent când nu este soare
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE
Gandul.ro
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Mediafax Italia
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Mediafax Spania
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.