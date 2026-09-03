Ce a pățit un turist turc, în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: „Am fost expus unui furt!”

Ce a pățit un turist turc, în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: "Am fost expus unui furt!"
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Un turist turc pe nume Ahmet a ajuns în atenția publicului după ce a lăsat o recenzie extrem de dură la adresa Hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov, unde a stat două nopți.

Bărbatul a rezervat o cameră „confort cu terasă”, însă experiența sa a fost departe de așteptări. La finalul sejurului, a acordat nota minimă – 1 – și a publicat pe Booking un mesaj cu impact puternic.

„Am fost expus unui furt!”

În recenzie, Ahmet a scris:

„Nu voi mai merge. Mâncarea a fost foarte proastă, am fost expus unui furt, nu mi-a plăcut”..

Recenzia un turist care s-a cazat la hotelul Simonei Halep. Foto: Booking.com

Acuzațiile turistului sunt grave, mai ales partea referitoare la faptul că ar fi fost expus unui furt. Ahmet nu oferă detalii suplimentare despre incident, nu menționează ce obiecte ar fi dispărut și nici în ce context s-ar fi produs presupusul furt. Totuși, simpla formulare ridică semne de întrebare privind securitatea hotelului și modul în care sunt gestionate situațiile neprevăzute.

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Ce a pățit un turist turc, în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov este cunoscut pentru poziționarea sa premium, pentru camerele moderne și pentru faptul că poartă numele uneia dintre cele mai cunoscute sportive din România. Majoritatea recenziilor sunt pozitive, turiștii apreciind confortul, liniștea și priveliștea. Tocmai de aceea, comentariul lui Ahmet contrastează puternic cu imaginea generală și atrage atenția asupra importanței feedbackului online.

În industria turismului, recenziile negative pot avea un impact major, mai ales când provin de la turiști străini și sunt publicate pe platforme internaționale. Un singur mesaj, precum cel al lui Ahmet, poate influența percepția altor vizitatori și poate genera discuții despre standardele hotelului. Deocamdată, nu există un răspuns oficial din partea reprezentanților unității de cazare, iar situația rămâne neclară.

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Ce a descoperit un turist după ce s-a cazat la hotelul Simonei Halep. I-a lăsat și un mesaj pe internet

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