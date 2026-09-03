Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, dacă ai muncit toată viața cu salariul minim pe economie

Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, dacă ai muncit toată viața cu salariul minim pe economie
Ce pensie vei primi, dacă ai muncit toată viața cu salariul minim pe economie
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Ai lucrat pe salariul minim și acum vrei să știi ce bani îți intră în buzunar după pensionare? Calculul poate să surprindă! Nu ultimul salariu îți stabilește pensia și nici nu există o sumă standard pentru toți cei care au muncit pe minim. Am luat un caz concret și am făcut socoteala: cât poate încasa un om cu 30 de ani de contribuții, după ce se aplică formula actuală.

Pentru mulți români, întrebarea este una cât se poate de serioasă: după o viață de muncă, cu salarii mici și contribuții plătite lună de lună, cât rămâne efectiv la pensie?Răspunsul nu se găsește însă printr-un simplu calcul în care ultimul salariu este înmulțit cu un anumit procent. Sistemul funcționează diferit, iar fiecare an de muncă poate schimba rezultatul final.

Ce pensie vei primi dacă ai muncit toată viața cu salariul minim pe economie

Să luăm cazul unui om care ajunge la pensie după 30 de ani de vechime contributivă și care, în cea mai mare parte a carierei, a avut salariul minim pe economie. Atenție însă: vorbim despre un exemplu orientativ, nu despre o decizie oficială de pensionare. Pentru calculul exact sunt necesare veniturile înregistrate pentru fiecare lună și fiecare perioadă de contribuție.

Ce pensie vei primi, dacă ai muncit toată viața cu salariul minim pe economie

Ce pensie vei primi, dacă ai muncit toată viața cu salariul minim pe economie

În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei, iar salariul minim brut pe economie a ajuns, de la 1 iulie, la 4.325 de lei. Asta nu înseamnă însă că un pensionar care a avut salariul minim primește automat o anumită sumă. Pentru fiecare perioadă se analizează raportul dintre venitul pentru care s-au plătit contribuțiile și câștigul salarial mediu brut relevant.

Cu alte cuvinte, salariul minim de astăzi nu poate fi pus într-un calcul și aplicat retroactiv tuturor celor 30 de ani. În fiecare lună se stabilește un punctaj în funcție de venitul realizat și de câștigul salarial mediu brut utilizat pentru perioada respectivă.

Punctajele obținute pe parcursul lunilor sunt apoi cumulate pentru stabilirea punctajului anual. La final, toate punctajele anuale formează baza calculului pensiei. Dar aici apare partea care poate schimba serios suma finală. Pentru anii de contribuție care trec de pragul de 25 de ani, se acordă și puncte de stabilitate. Iar omul din exemplul nostru are 30 de ani de vechime. Asta înseamnă că beneficiază de puncte suplimentare pentru cei cinci ani care depășesc pragul.

Calculul este simplu

Pentru intervalul cuprins între 25 și 30 de ani, se acordă 0,50 puncte de stabilitate pentru fiecare an.

Calculul este simplu:

  • 5 ani × 0,50 puncte = 2,50 puncte de stabilitate.

La valoarea actuală a punctului de referință, rezultatul este:

  • 2,50 × 81 lei = 202,50 lei.

Așadar, numai punctele de stabilitate aferente acestor cinci ani reprezintă, în exemplul nostru, 202,50 lei, sumă care se adaugă la pensia rezultată din punctajul acumulat prin contribuții. Să presupunem, strict orientativ, că persoana a lucrat în principal pe salariul minim și că, după raportarea veniturilor la câștigurile salariale medii din anii respectivi, a strâns aproximativ 15 puncte din activitatea contributivă.

La acestea se adaugă cele 2,50 puncte de stabilitate. Rezultatul:

  • 15 + 2,50 = 17,50 puncte.

Iar pensia rezultată, folosind valoarea de 81 de lei pentru punctul de referință, ar fi:

  • 17,50 × 81 lei = 1.417,50 lei.

Așadar, într-un asemenea scenariu pur orientativ, rezultatul ar fi de aproximativ 1.417 lei. Dar atenție! Această sumă nu reprezintă pensia garantată pentru orice român care a muncit 30 de ani pe salariul minim. Este doar un exemplu matematic care arată cum funcționează mecanismul.

Dacă punctajul acumulat din venituri este mai mic, pensia calculată va fi mai mică. Dacă omul a avut perioade în care a câștigat mai mult decât salariul minim, punctajul poate crește, iar odată cu el și pensia.

Ce se întâmplă dacă pensia este sub 1.281 de lei

Aici intră în scenă indemnizația socială pentru pensionari. Pentru pensionarii ale căror venituri din pensii și indemnizații cumulate sunt sub 1.281 de lei, statul poate acorda diferența până la acest prag, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Spre exemplu, dacă pensia calculată este de 1.100 de lei, diferența până la 1.281 de lei este de 181 de lei. Dacă rezultatul este de 1.250 de lei, completarea ar fi de 31 de lei.

În schimb, în scenariul nostru, dacă pensia calculată ajunge la 1.417,50 lei, aceasta depășește pragul de 1.281 de lei și nu mai este necesară completarea până la acel nivel.

Aici este una dintre cele mai importante explicații. Faptul că două persoane au avut „salariul minim” nu înseamnă că au acumulat automat același punctaj. Salariul minim din anii ’90 nu avea aceeași valoare și nici aceeași raportare la salariul mediu ca salariul minim din anii 2000 sau din anii 2010. De aceea, pentru fiecare perioadă se face raportul corespunzător.

Un român care a lucrat aproape permanent pe salariul minim poate avea un anumit punctaj. Un altul, care a avut tot salariul minim în cea mai mare parte a carierei, dar câțiva ani cu venituri mai mari, poate ajunge la o pensie diferită.

Contează și momentul în care au fost realizate veniturile, dar și perioadele exacte pentru care au fost plătite contribuțiile. Istoricul profesional complet este esențial pentru stabilirea sumei. Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se aplică regulile specifice acelor ani privind veniturile care intră în calcul.

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