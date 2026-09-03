Copiii lui Harry și Meghan intră direct în liga bogaților! Școala cu piscină, teatru, caiac și meniu gourmet

Copiii lui Harry și Meghan intră direct în liga bogaților! Școala cu piscină, teatru, caiac și meniu gourmet
Copiii Prințului sunt la o școală de lux, sursa-colaj CANCAN.RO
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Prințul Harry și Meghan Markle au ales o școală privată exclusivistă din Marea Britanie pentru cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Instituția, al cărei nume nu a fost făcut public din motive de protejare a intimității copiilor, costă peste 35.000 de dolari pe an și oferă facilități care ar putea face invidios un club de lux: piscină interioară, sală de fitness, terenuri de sport, acces la râu pentru caiac și plimbări cu barca, studiouri de artă, laboratoare și chiar un restaurant cu preparate sofisticate. Alegerea vine odată cu revenirea familiei Sussex în Marea Britanie, după șase ani petrecuți în California, Harry și Meghan dorind, potrivit surselor Page Six, ca Archie și Lilibet să fie mai aproape de Regele Charles al III-lea și de rudele lor din Familia Regală.

Archie și Lilibet merg la o școală de peste 35.000 de dolari pe an

Cei doi copii ai Prințului Harry și ai lui Meghan Markle vor urma cursurile unei prestigioase școli pregătitoare private din Marea Britanie, unde taxa anuală depășește 35.000 de dolari, dezvăluie în exclusivitate Page Six. Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, de 5 ani, vor avea la dispoziție o serie impresionantă de facilități moderne.

Campusul dispune de o piscină interioară, un centru de fitness, terenuri întinse acoperite cu iarbă și mai multe terenuri sportive cu suprafață artificială AstroTurf. Școala are chiar și acces la un râu, astfel încât elevii pot participa la activități precum plimbările cu barca și caiacul.

Piscină, laboratoare, teatru și centru pentru arte

Dotările nu se opresc aici. Campusul are studiouri de artă, o sală special amenajată pentru cursuri de gătit și mai multe laboratoare de științe. Există, de asemenea, un teatru de mari dimensiuni și un centru dedicat muzicii și artelor spectacolului, dotat cu săli pentru studiu individual, săli de clasă, spații pentru repetiții și o sală pentru recitaluri. Complexul dispune și de o grădină.

În privința meselor, lucrurile sunt la același nivel. Elevii au acces la o sală de mese gourmet, unde sunt servite micul dejun, prânzul și cina. Meniurile includ preparate variate și elaborate, printre care falafel și spată de miel gătită lent.

Page Six a decis să nu publice numele instituției pentru a proteja intimitatea copiilor. Publicația a precizat că i-a contactat pe reprezentanții lui Meghan Markle și ai Prințului Harry pentru comentarii.

Părinții, avertizați să nu fotografieze elevii

Înainte de prima zi de școală a copiilor, părinții elevilor unei școli exclusiviste din Marea Britanie au primit o scrisoare prin care au fost avertizați să nu facă fotografii sau înregistrări video cu elevii. Potrivit informațiilor publicației, Archie și Lilibet ar urma să înceapă școala chiar în această săptămână.

În același timp, vărul lor, Prințul George, în vârstă de 13 ani, va începe în septembrie cursurile la Eton College, celebrul internat la care au studiat atât Prințul William, cât și Prințul Harry.

Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie după șase ani

Decizia privind școala copiilor vine după o schimbare importantă în viața familiei Sussex. Page Six a relatat anterior că Meghan Markle și Prințul Harry se întorc în Marea Britanie pentru „o perioadă îndelungată”, după ce au locuit timp de șase ani în California.

Cei doi au renunțat la rolurile lor de membri activi ai Familiei Regale în 2020 și s-au mutat ulterior în Statele Unite. Surse citate de publicație susțin că Ducele și Ducesa de Sussex au decis să revină în Anglia pentru a fi mai aproape de Regele Charles al III-lea, diagnosticat în 2024 cu o formă de cancer care nu a fost făcută publică.

Un alt motiv important ar fi dorința ca Archie și Lilibet să poată construi relații cu membrii familiei lor regale.

Sussex-ii și-ar căuta casă în Cotswolds

Page Six a relatat în exclusivitate și că Harry și Meghan s-ar fi orientat spre Cotswolds, una dintre cele mai exclusiviste regiuni rurale ale Angliei. Alegerea ar fi semnificativă și din punct de vedere familial. Tot în această zonă se află Highgrove House, reședința de la țară a Regelui Charles al III-lea și a Reginei Camilla.

Harry și Meghan și-ar fi părăsit discret, săptămâna trecută, proprietatea din Montecito, California, evaluată la aproximativ 14 milioane de dolari. Pentru mutarea peste Atlantic, cei doi ar fi cheltuit o sumă de ordinul sutelor de mii de dolari pentru închirierea unui avion privat.

Familia a aterizat miercurea trecută, la ora prânzului, pe aeroportul din Birmingham.

Un miliardar britanic i-ar fi ajutat cu mutarea

Surse citate de Page Six susțin că Meghan, în vârstă de 45 de ani, fondatoarea brandului As Ever, și Harry, în vârstă de 41 de ani, ar fi apelat și la ajutorul financiar al miliardarului britanic Ian Wace, cofondator și director executiv al Marshall Wace LLP. Averea acestuia este estimată la aproximativ 1,2 miliarde de dolari.

Potrivit publicației, nu există însă indicii că Wace ar suporta toate cheltuielile familiei Sussex pe durata șederii în Marea Britanie.

Harry și Meghan ar urma să locuiască în Anglia pentru „o perioadă îndelungată”, ceea ce explică și decizia de a-i înscrie pe Archie și Lilibet la o școală britanică.

Întoarcerea nu rezolvă însă conflictul cu Prințul William

Revenirea familiei în Marea Britanie se produce într-un moment delicat pentru relațiile dintre Harry și restul Familiei Regale. Potrivit Page Six, deși Regele Charles și fiul său mai mic ar fi făcut pași către o reconciliere, relația dintre Harry și Prințul William ar rămâne tensionată.

Harry s-a îndepărtat atât de tatăl său, cât și de fratele său după retragerea din viața regală în 2020 și după seria de declarații publice făcute ulterior despre Familia Regală. Ducele de Sussex a vorbit despre experiențele sale în interviuri, inclusiv în celebrul dialog acordat de el și Meghan lui Oprah Winfrey, dar și în volumul său autobiografic, „Spare”.

În ciuda întoarcerii în Marea Britanie, Harry, Meghan și copiii lor nu au avut încă nicio apariție publică oficială de la mutare.

Pentru moment, însă, prioritatea pare să fie instalarea familiei și începutul unui nou capitol pentru Archie și Lilibet: școala în Marea Britanie, aproape de rudele lor regale și într-un campus unde, pentru peste 35.000 de dolari pe an, au la dispoziție de la laboratoare și studiouri de artă până la piscină, caiac și miel gătit lent.

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