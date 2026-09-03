Prognoza meteo azi, 3 septembrie 2026. Sudul și estul o încasează de la vreme! Furtuni, grindină și peste 30 l/mp în numai câteva ore

Vremea devine instabilă joi, 3 septembrie, în mai multe regiuni ale țării, iar după-amiaza și seara vor aduce averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină. Cele mai expuse vor fi sudul și estul României, precum și zona montană, unde în numai una-trei ore se pot acumula local 10–15 l/mp și izolat peste 20–30 l/mp. Vântul va prinde putere în timpul ploilor și va atinge în general 40–50 km/h. În vest, vremea va fi mult mai liniștită și foarte caldă, maximele ajungând până la 34 de grade în sudul Banatului. Bucureștiul intră și el în zona instabilității, cu averse și furtuni mai ales după-amiaza și seara.

Vremea în România

Intervalul următor aduce o țară împărțită între căldura de început de toamnă și episoadele de instabilitate atmosferică.

În regiunile sudice și estice, precum și în zona montană, norii se vor înmulți temporar, iar după-amiaza și seara vor apărea pe alocuri averse torențiale și descărcări electrice. În extremitatea sudică a României, astfel de fenomene vor fi posibile și în a doua parte a nopții.

Ploile pot fi intense pe perioade scurte. În intervale de una până la trei ore se vor acumula 10–15 l/mp, iar izolat cantitățile de apă vor depăși 20–30 l/mp. Pe suprafețe restrânse va cădea și grindină.

Vântul va fi în general slab și moderat, dar în timpul ploilor vor apărea intensificări de scurtă durată, cu viteze de 40–50 km/h.

Diferențele termice vor fi importante. Maximele vor porni de la numai 23 de grade în estul Transilvaniei și vor ajunge până la 34 de grade în sudul Banatului. Noaptea, temperaturile vor coborî până la 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral se vor menține în jurul valorii de 20 de grade. Izolat, dimineața și noaptea, va apărea ceața.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

Vestul țării va avea parte de una dintre cele mai liniștite zile din punct de vedere atmosferic. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru averse și furtuni va rămâne redusă.

În Banat va fi și cel mai cald. În partea sudică a regiunii, temperaturile maxime vor putea ajunge la 33–34 de grade, astfel că începutul lunii septembrie va semăna în continuare cu o zi autentică de vară.

În Crișana și nord-vest, maximele se vor situa în general în jurul valorilor de 28–32 de grade, iar nopțile vor deveni ceva mai răcoroase.

Vremea în sud și sud-est

Sudul României intră în zona în care atmosfera devine mult mai agitată. După orele prânzului, norii se vor dezvolta rapid și vor apărea local averse torențiale și descărcări electrice.

În timpul furtunilor, vântul poate avea rafale de 40–50 km/h, iar izolat există condiții pentru grindină. În numai una-trei ore se pot strânge 10–15 l/mp și, pe suprafețe mici, peste 20–30 l/mp.

Instabilitatea nu dispare complet după lăsarea întunericului. În extremitatea sudică a țării, aversele și descărcările electrice sunt posibile și în a doua parte a nopții.

Temperaturile maxime vor rămâne ridicate, în general în jurul valorilor de 28–32 de grade.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va trece de la căldură la episoade de instabilitate atmosferică. În timpul după-amiezii și al serii vor exista perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice.

Local, ploile pot deveni torențiale, iar izolat sunt posibile acumulări de peste 20–30 l/mp și căderi de grindină.

În sud-vest temperaturile vor rămâne ridicate, cu maxime în general de 30–33 de grade, iar spre Banat se va ajunge chiar la 34 de grade.

Vremea în est și nord-est

Moldova și estul țării vor avea o zi schimbătoare. Perioadele cu soare vor alterna cu înnorări accentuate, iar după-amiaza și seara vor apărea pe alocuri averse torențiale și furtuni.

În timpul ploilor, rafalele vor putea atinge 40–50 km/h, iar izolat este posibilă grindina. Temperaturile vor rămâne plăcute spre ridicate pentru începutul lunii septembrie, cu maxime în general de 25–30 de grade.

Pe timpul nopții, valorile termice vor scădea simțitor, mai ales către zonele deluroase și depresionare.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania vremea va fi mai răcoroasă decât în vest și sud-vest. În estul regiunii, maximele vor coborî până la aproximativ 23 de grade, cele mai scăzute valori diurne prognozate la nivel național.

Zona montană va fi însă una dintre principalele regiuni vizate de instabilitate. După-amiaza și seara vor apărea averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar pe suprafețe mici poate cădea grindină.

Ploile vor avea local caracter torențial, iar în intervale scurte cantitățile de apă pot depăși 20–30 l/mp.

Noaptea va fi rece în depresiunile Carpaților Orientali, unde minimele pot coborî până la numai 9 grade. Izolat se va forma ceață.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Dobrogea se va afla la rândul său sub influența instabilității atmosferice. Vor exista perioade cu înnorări, iar local sunt posibile averse și descărcări electrice, în special după-amiaza și seara.

Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 27–30 de grade, iar apropierea mării va menține nopțile mult mai calde decât în restul țării.

Pe litoral, minima va fi în jurul valorii de 20 de grade, cea mai ridicată temperatură nocturnă indicată de prognoză.

Vremea în București

Capitala va avea o zi caldă, dar instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări, averse și descărcări electrice îndeosebi după-amiaza și seara.

Ploile pot reveni și în a doua parte a nopții, iar cantitățile de apă vor fi în general de 2–5 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul ploilor poate avea intensificări de scurtă durată, cu rafale de 35–50 km/h.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 14 și 17 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, vremea va fi în general plăcută, cu o maximă estimată la 26–28 de grade și o minimă de aproximativ 11–13 grade. Probabilitatea pentru fenomene de instabilitate va fi mai redusă decât în sud și est.

La Timișoara va fi foarte cald pentru începutul lunii septembrie. Maxima va urca spre 32–34 de grade, iar minima se va situa în jurul valorilor de 16–18 grade.

La Iași, atmosfera va fi mai instabilă, cu posibilitatea apariției averselor și descărcărilor electrice. Temperaturile se vor situa în jurul valorilor de 27–29 de grade ziua și 14–16 grade noaptea.

La Craiova, va fi cald, cu o maximă de aproximativ 31–33 de grade, în timp ce minima va coborî spre 16–18 grade. După-amiaza și seara sunt posibile averse și furtuni.

La Constanța, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27–29 de grade, iar noaptea va rămâne caldă, cu o minimă de aproximativ 19–20 de grade. Sunt posibile perioade de instabilitate atmosferică.

La Brașov va fi considerabil mai răcoare. Maxima se va situa în jurul valorilor de 23–25 de grade, iar minima poate coborî spre 9–11 grade. În zona montană din apropiere vor exista condiții pentru averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

CITEȘTE ȘI: Vremea se schimbă radical în România. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni

Localitățile din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie 2026. Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor EaseWeather