Cristina Petre a plătit scump ca să fie „chit” cu EX-ul! Ce datorie i-a achitat lui Andrei Rotaru

Cristina Petre, fostă Rotaru, pare să fi ajuns, într-un final, la capătul unui capitol care i-a consumat ani la rând emoții și multe șanse oferite fostului soț, Andrei Rotaru. După o perioadă lungă de suferință, fosta concurentă de la Insula Iubirii a tras linie și a decis să lase definitiv trecutul care a consumat-o mult timp. Divorțul este încheiat, iar Cristina își reconstruiește viața cu terapie, sport și timp petrecut alături de familia ei. Șatena a spus chiar că a preferat să-i plătească fostului soț o datorie și i-a cumpărat o mașină pentru a fi chit din toate punctele de vedere. După mult timp în care Andrei a vorbit doar despre ea, Cristina face exact opusul. Evită orice eveniment în care ar putea să apară și el, atitudine demnă de un om care vrea să lase trecutul în urmă definitiv și să privească spre viitor cu optimism. Despre toate aceste lucruri, dar și despre ajutorul specializat la care a apelat pentru a-și reconstrui viața, ne-a vorbit Cristina Petre în interviul exclusiv CANCAN.RO.

Cristina Petre a fost prezentă la petrecerea Viva, acolo unde a venit însoțită de prietenele ei alături de care a creat legături pe Insula Iubirii: Bianca și Iustina. Zâmbitoare și cu o încredere din ce în ce mai mare în ea, șatena a vorbit despre schimbările din ultima perioadă. Fosta soție a lui Andrei Rotaru ne-a dezvăluit că și-a recăpătat liniștea, că a reluat anumite activități din trecut și că, pe viitor, este deschisă inclusiv unei noi relații. Cu toate că fostul ei soț a dezamăgit-o atât de tare încât încearcă să-l evite cât mai mult, Cristina crede în continuare în iubire.

Cristina Petre a uitat definitiv de Andrei Rotaru și spune că: „O să se încheie orice speranță și pentru el”

CANCAN.RO: Cristina, arăți foarte bine! Ești bronzată, ești zâmbitoare și am văzut că ai socializat cu lumea, dar spune-mi tu cum te simți?

Cristina Petre: Da, sunt zâmbitoare. Am venit direct de la mare la eveniment și mă bucur de compania prietenilor. De ce să nu fiu bine?

CANCAN.RO: Trăiești printr-o perioadă bună din viața ta, în sfârșit, nu?

Cristina Petre: Da, mulțumesc lui Dumnezeu. Lucrurile au început să se așeze și pentru mine, așa că da. Pot spune că da. A fost o perioadă dificilă din toate punctele de vedere și încărcată emoțional. Eu sunt și eu o persoană emotivă. Am pus foarte mult suflet în fosta mea relație și am suferit. Pot să spun că chiar am suferit, dar gata, a venit momentul să las în spate trecutul, să las unde este locul, așa că astăzi sunt bine.

CANCAN.RO: Crezi că el va face la fel?

Cristina Petre: E cazul să o facă. Trebuie să o facă, atâta timp cât eu nu o să-i mai dau curs, o să se încheie orice speranță și pentru el. Eu îi doresc un munte de bine pe această cale și atâta timp cât nu o să mai dau curs și o să mă limitez doar la a-i ura bine, cred că o să înțeleagă că nu mai este nimic de spus între noi și în povestea noastră.

CANCAN.RO: S-a finalizat divorțul, s-au finalizat toate aspectele, împărțirea bunilor. Mai aveți ceva de împărțit?

Cristina Petre: Absolut nimic, nimic, totul s-a încheiat.

CANCAN.RO: Și cum s-a întâmplat? Spune-ne așa, pe scurt.

Cristina Petre: Pe scurt, după Insula Iubirii am divorțat, eu i-am mai dat o șansă, cum știe toată lumea, după șansa respectivă eu am rămas cu casa, el a rămas cu o mașină, i-am plătit și o datorie, suntem chit. Copii nu avem, rate la bănci nu aveam, slavă Domnului, așa că nimic nu ne mai leagă.

CANCAN.RO: Ai plătit acea datorie pentru că te simțeai datoare ca să rămâneți chit sau de ce ai ales să faci asta?

Cristina Petre: Nu mă simțeam datoare, mi-am dorit să fie ceva echitabil între noi.

CANCAN.RO: Despre ce datorie e vorba, poți să ne spui?

Cristina Petre: Da, când el a locuit în chirie atunci după divorț, a rămas cu o datorie, eu am dorit să-i cumpăr și o mașină, să-i plătesc și acea datorie ca să fie echitabil. Eu aveam să rămân cu casa, era pe numele meu, pentru că noi nu mai aveam același nume după divorț și atunci mi s-a părut corect să fie așa.

CANCAN.RO: Deci casa când ați luat-o era pe numele amândurora, ulterior a rămas doar pe numele tău?

Cristina Petre: Am construit-o pe terenul mamei mele și atunci el avea să nu mai intre la drepturi după divorț și m-am gândit eu să mă recompensez cumva ulterior.

Ce spune șatena despre declarațiile lui Andrei Rotaru: „Familia mea este afectată!”

CANCAN.RO: Ce zice mama ta? Pentru că știu că ea a fost foarte aproape de tine.

Cristina Petre: Ar avea multe de spus, e mai vocală decât mine, eu sunt mai tăcută. Ce să zic, e mult mai liniștită, se bucură că mă vede mai stabilă emoțional în sfârșit. N-are decât motive de bucurie pentru că își vede fata mai liniștită și mai așezată emoțional. Nu mai vrea să mai intre foarte mult în polemici, deși se mai simte deranjată pe alocuri pentru că el tot iese și mai divulgă aspecte care nu au fost spuse. Bineînțeles că mama e activă pe rețelele de socializare, pe pagina ei și cam atât.

CANCAN.RO: Vă deranjează că el în continuare continuă să spună niște lucruri, poate ușor cu mantă, poate nu așa direct, dar totuși aruncă niște lucruri intime din trecutul și din căsnicia voastră?

Cristina Petre: Pe mine personal nu pentru că s-au spus atât de mulți și atât de rele la momentul insulei încât acum sunt apă de ploaie. În schimb familia mea e normal să fie afectată, ei n-au fost implicați în chestiile astea publice niciodată și acum pentru ei e prea mult, adică spălarea asta de rufe în public nu-i avantajează, nu-i caracterizează. Totuși au o vârstă și vor să trăiască o viață liniștită, nu să se scoată la suprafață după atâta timp. Adică nu mai e cazul, e cazul să ne liniștim fiecare ce-a văzut de drum. Sunt puțin deranjați, ce-i drept.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să dai timp înapoi, ai mai participa la emisiunea la care v-ați cunoscut în primul rând?

Cristina Petre: Da, nu aș schimba nimic din trecutul meu, da. Eu am iubit relația mea, fosta mea relație și toate chestiile prin care am trecut m-au format omul care sunt astăzi.

CANCAN.RO: Până când ai iubit-o? Că a existat un punct când nu ai mai iubit-o?

Cristina Petre: Până în momentul în care am decis să pun punctul final, până acum 5 luni.

CANCAN.RO: Ai dat atât de multe șanse, treaba asta s-a văzut și pe parcursul șederii voastre la Insula Iubirii, adică și acolo se vedea că îl iubești în continuare și ai trecut peste niște lucruri. Nu regreți nimic ?

Cristina Petre: Nu, am făcut ce am simțit la momentul respectiv. Trebuia să dau și șansa aia pentru care am tot fost criticată și judecată pentru că așa a simțit sufletul meu și am vrut să epuizez fiecare șansă, fiecare încercare ca să nu rămân cu regrete, cu întrebări, cu un „De ce?” și „Cum ar fi fost dacă?”

CANCAN.RO: Să nu te mai întorci niciodată. Dar treaba asta nu ți-a pierdut mult timp, nu simți că ai pierdut 10-11 ani?

Cristina Petre: Nu, pentru că au fost și ani frumoși, au fost momente și bune. Pe lângă alea mai puțin bune au fost și momentele bune, pe trecut e lângă omul iubit.

A făcut terapie și pe viitor nu exclude o nouă relație: „Mă bucur de liniște”

CANCAN.RO: Ești deschisă pe viitor unei relații?

Cristina Petre: Pe viitor cu siguranță, momentan nu. Mă bucur de liniștea mea pentru că mi-am redobândit-o și-mi place.

CANCAN.RO: Ce te face fericită în momentul de față, Cristina?

Cristina Petre: Absolut orice, lucrurile mici, natura, prietenii, soarele, toamna asta târzie, animaluțul meu de companie, familia mea frumoasă, faptul că m-am reapucat de sport, mâncarea delicioasă, totul.

CANCAN.RO: Te-ai reapucat de sport după cât timp?

Cristina Petre: După 5 sau 6 luni de pauză, aproximativ. Pentru mine e mult atâta pauză.

CANCAN.RO: De ce ai luat atât de mult pauză?

Cristina Petre: Pentru că am trecut printr-o perioadă dificilă și nu mă mai regăseam. Adică, ca să zic, am vegetat în pat. Mi-am dat voie să jelesc, să trec prin perioada aia de doliu, ca să pot să fiu omul care sunt astăzi.

CANCAN.RO: Ai apelat la ajutor specializat, la psiholog, nu?

Cristina Petre: Da, da. Și în continuare fac terapie.

CANCAN.RO: Ce ai învățat cel mai mult în lunile astea în care ai făcut terapie?

Cristina Petre: Să lucrez la rădăcini, să mă ascult mai mult pe mine, nevoile mele, să mă prioritizez, cam astea. Să mă pun pe primul loc.

CANCAN.RO: Cum o vezi tu pe Cristina anul viitor?

Cristina Petre: Mai înfloritoare.

CANCAN.RO: Vrei să lucrezi la partea profesională, la partea personală mai mult?

Cristina Petre: Pe toate aspectele vreau, dar în primul rând la psihicul meu. Să nu mai fiu atât de sensibilă, de emotivă și, ți-am spus, să mă iubesc mai mult, să mă prioritizez mai mult. Am început să bucur de viață.

CANCAN.RO: Încerci să eviți orice contact cu Andrei, inclusiv dacă, nu știu, ar fi invitat undeva la un eveniment, ai prefera să eviți să vii?

Cristina Petre: Da, da, bineînțeles. Înaintea unor eveniment, eu vorbesc cu cine îmi oferă invitația și întreb dacă este și el invitat. În cazul în care este, prefer să spun eu pas. Nu i-ar face nici lui bine în momentul de față să mă vadă. Eu sunt mai bine, mai așezată, dar la cum îl văd pe el, nu cred că i-ar pica bine o întâlnire față-n față cu mine în aceste momente.

CANCAN.RO: Dar crezi că o fi vreo strategie și de-a lui ca să încerce oarecum să te aducă înapoi sau nu?

Cristina Petre: Nu aș vrea să vorbesc în numele lui. Poate să fie manipulare, poate să fie sentimente reale. Nu pot să-mi dau seama ce trece prin căpșorul lui, dar nu vreau să-mi dau cu părerea.

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