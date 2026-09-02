Reacția ilară a lui Teo Trandafir, după ce Ilinca Vandici a anunțat în direct că este însărcinată: ”Emisiune mai facem?”

Ilinca Vandici a făcut un anunț emoționant în direct, după ce a dezvăluit că este însărcinată cu primul copil alături de partenerul său, Bogdan Boitor. Vestea a luat-o prin surprindere pe Teo Trandafir, colega sa de platou, care a avut o reacție spontană și plină de bucurie când a aflat că urmează devină mamă pentru a doua oară.

Ilinca Vandici are un motiv important de bucurie. Prezentatoarea în vârstă de 40 de ani a anunțat în direct că este însărcinată și urmează să devină mamă pentru a doua oară. Bebelușul este primul copil al vedetei și al partenerului său, Bogdan Boitor, cu care formează un cuplu de mai bine de doi ani.

Vestea a fost dezvăluită chiar în cadrul emisiunii „Follow us”, unde Ilinca Vandici prezintă alături de Teo Trandafir. Totul a pornit de la poftele alimentare ale prezentatoarei, care au atras atenția colegei sale. Aceasta a profitat de moment pentru a împărtăși cu telespectatorii vestea pe care a ținut-o până acum pentru ea.

Teo Trandafir: „Ce ai tu atâtea pofte? Poftă de măr, poftă de covrigel, acum m-a căpiat cu dulceața de vișine. Ce zâmbești așa?” Ilinca Vandici: „Am să spun ceva… Sunt însărcinată! Nu e glumă”, a spus Ilinca Vandici. Teo Trandafir: „Ce se spune la chestia asta?! Să ne dea Dumnezeu sănătate, bucurii și bomboane la copii. (…) Yuhuuu! Ce îți aduc? (…) Puteai să-mi spui și mie dinainte, ca să nu-mi cadă placa. Emisiune mai facem?! Copil văd că făcurăm.”

Ce schimbări au apărut pentru Ilinca Vandici

Prezentatoarea a povestit că această sarcină este diferită de prima. Are nevoie să mănânce mai des, în cantități mici, și spune că în această perioadă preferă mai ales alimentele sărate, legumele și fructele. Printre poftele sale se numără și vișinele, în timp ce dorința pentru dulciuri este mai redusă.

Ilinca Vandici a mărturisit și că se confruntă cu o stare accentuată de somnolență și și-ar dori să doarmă cât mai mult, spre deosebire de sarcina anterioară, în urmă cu șase ani.

„Trebuie să mănânc des și puțin. Mi-e poftă de…. da, și de vișine, de ce nu? De dulce mai puțin, de sărat mai mult… Pe lângă sărat, legume și fructe. La Zian nu am avut simptome de genul acesta. Aș dormi toată ziua dacă s-ar putea ar fi minunat. Am vrut să anunț vestea aceasta minunată aici, la emisiune, nu știu cât sunteți de curioși, dar am vrut să se știe de la mine”, a mai spus prezentatoarea de la Kanal D, în direct în timpul ediției „Follow us” de pe 1 septembrie.

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