Andreea Popescu caută bărbatul care să-i facă față! Bruneta știe exact ce își dorește de la următorul partener + Ce spune despre al patrulea copil

Andreea Popescu a bifat o apariție publică la un eveniment monden acolo unde nu s-a ferit să discute despre numeroasele subiecte care au făcut înconjurul presei de la noi. După ce a vorbit despre relația ei cu Dan Alexa și și-a asumat totul pentru prima oară, dar și despre legătura dintre ea și tatăl copiilor ei, creatoarea de conținut a continuat seria dezvăluirilor exclusive. A vorbit despre actuala ei activitate profesională care îi rotunjește veniturile, despre faptul că și-a luat recent permisul de conducere, iar acum vrea să își cumpere un bolid cu mulți cai putere pe care este sigură că il va stăpâni. În ultima perioadă, toate schimbările au determinat-o să fie mai puternică și într-o energie masculină mai pregnantă, astfel că este conștientă că bărbatul care va intra în viața ei trebuie să se ridice la înălțimea așteptărilor. Și, dacă va fi cazul, vedeta nu ar spune nu nici unui copil în viitor. Despre toate acestea a vorbit în interviul exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO.

Andreea Popescu Cojoc, căci bruneta a păstrat și numele fostului soț, a fost prezentă la un eveniment acolo unde privirile au fost ațintite asupra ei. Vedeta a făcut o serie de dezvăluiri incendiare care au stârnit interesul publicului recent și nici de această dată nu s-a sfiit să răspundă întrebărilor despre viața ei. De la carieră și independența financiară, până la dorințele sale încă neîmplinite, fosta dansatoare a Deliei a spus totul fără perdea.

Andreea Popescu, dezvăluiri exclusive după ce a devenit o femeie singură: „Nu vreau să intru în energie masculină”

CANCAN.RO: Andreea, ce faci în primul rând? Cum ești? Văd că ești foarte bine.

Andreea Popescu: Când am văzut că ești de la CANCAN, am zis: „Cum să fug mai repede?”

CANCAN.RO: Are dreptate, dar după și-a dat seama că până la urmă ea e sinceră și asumată și directă.

Andreea Popescu: V-ați găsit asumată a României aici. Lăsând gluma la o parte, știu ce ați văzut ieri. Știu ce-ai făcut aseară.

CANCAN.RO: A bubuit telefonul astăzi?

Andreea Popescu: Îți dai seama. Îți dai seama că mi-a bubuit telefonul, dar e ok. Ce pot să-ți zic mai mult decât ce a fost?!

CANCAN.RO: Ai avut o sinceritate debordantă și a fost foarte important pentru că mie mi s-a părut și am citit și comentariile că oamenii au rezonat cu tine. Le-a plăcut latura asta sensibilă și sinceră. Adică poate am greșit, poate n-am greșit. Asta sunt.

Andreea Popescu: Știi de ce foarte multe femei au înțeles cumva și, în primul rând, au rezonat? Sunt foarte multe femei din comunitatea mea care s-au regăsit cumva în povestea asta. Dar și pentru că să iasă o femeie public să-și asume niște responsabilități și niște greșeli, este ceva nou, dar așa sunt eu. De multe ori poate e bine, poate nu e bine, așa am simțit la momentul respectiv și sper că n-am supărat pe nimeni și n-am făcut rău nimănui. Asta este gândul care cumva mă apasă puțin.

CANCAN.RO: Ai stat foarte multe luni, nu ai spus nimic, s-a vorbit peste tot despre tine. Ai decis să ieși acum pentru că ai vrut să te așezi un pic, să înțelegi un pic ce se întâmplă în viața ta și să spui până la urmă totul cu subiect și predicat? Sau care a fost motivul?

Andreea Popescu: Nu, nu a fost nicio strategie, niciun gând. Pur și simplu a fost ceva inopinat, dar pot să zic că trebuia să trec printr-un proces de transformare și acum cumva sunt mai bine. A fost pur și simplu o chestie negândită, nu am anticipat nimic, s-a întâmplat pur și simplu. Am acceptat invitația la podcast și n-am avut nimic pregătit de acasă să zic: O să spun asta, nu o să spun asta. Pur și simplu am mers, cum am simțit în momentul acela.

CANCAN.RO: E important că nu regreți nimic, că ești la fel și astăzi când ne întâlnim. Ai revăzut ce ai vorbit?

Andreea Popescu: Da, da, da, normal. Aveam emoții foarte mari, dar a ieșit decent. Nici nu mai știam ce am zis, nu mai știam ce am răspuns, nu mai știam nimic, uitasem. Cu toate că am filmat acum puțin timp, efectiv uitasem tot.

CANCAN.RO: Îți priesc schimbările din viața ta?

Andreea Popescu: Mă adaptez, mă reconstruiesc în fiecare zi, mă focusez pe muncă. Am parte de o agenție fantastică care real are grijă de mine în momentele acestea. Managerul meu care mereu a fost alături de mine și m-a implicat în cât mai multe proiecte. Și da, am o echipă faină, am fete mișto, vreau să mă dezvolt pe plan profesional. Sper să nu ajung prea masculină din punctul acesta de vedere, să fie greu unui bărbat să stea cu mine. Pentru că atunci când femeia intră în energia aia prea masculină și le face pe toate și ajunge să câștige, e un pic cam greu.

CANCAN.RO: E intimidant, nu?

Andreea Popescu: Da, și cumva ajungi să te descurci singură, să rezolvi absolut tot singură, să fii un fel de bărbat, știi? Dar vom vedea ce o să fie. Mă reconstruiesc în fiecare zi.

„Am fost judecată, dar consider că fericirea este în doi”

CANCAN.RO: Ți-ai luat și permisul.

Andreea Popescu: Mi-am luat și permisul, îmi iau și mașină. Îmi iau un jeep.

CANCAN.RO: Ce mașină?

Andreea Popescu: Un Mercedes GLC vreau să-mi iau.

CANCAN.RO: Păi tu așa micuță conduci, ditamai mașina?

Andreea Popescu: Da, îmi plac mașinile puternice, mă reprezintă. Nu neapărat că sunt eu, nu asta am vrut să insinuez, dar îmi plac mașinile strong, mă reprezintă, nu știu de ce. Cât mai mari, cât mai puternice, cu cât mai mulți cai.

CANCAN.RO: E viața ta pe viteză acum?

Andreea Popescu: Este și pe viteză, și așezată, mă bucur de copii când sunt copiii la mine, mă bucur de job-urile pe care le am, mă dezvolt foarte mult pe plan profesional, deci viața este dinamică, foarte dinamică.

CANCAN.RO: Ziceai că ești deschisă pe viitor unei relații, dar că nu e prioritatea ta în momentul de față?

Andreea Popescu: Când va fi să fie, va fi. Am fost judecată un pic pentru că am spus că fericirea este în doi, dar eu consider că fericirea este în doi. Nu că nu aș putea să fiu fericită și singură, dar nu vreau să fiu fericită singură. De ce să aleg singurătatea? Nu, îmi place când viața este trăită în doi.

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru următoarea perioadă?

Andreea Popescu: Nu știu, habar nu am. Nu știu ce planuri am.

CANCAN.RO: Nu-ți mai faci planuri, nu?

Andreea Popescu: Nu, nu, pe plan sentimental nu, deloc. Copii am, nu mă mai grăbește nimeni.

CANCAN.RO: Ți-ai mai dori?

Andreea Popescu: Măi, eu zic că nu, eu zic că nu, am 42 de ani. Am 3 copii, sunt bine așa cum sunt. Poate dacă aș întâlni bărbatul care să fie ce trebuie, da, dacă nu, am deja trei copii.

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