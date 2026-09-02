Preotul din Vaslui care a lăsat însărcinată o enoriașă, acuzat de furt! Ar fi golit visteria bisericii

Scandalul în care este implicat un preot din județul Vaslui ia o nouă turnură. După ce a fost înlăturat din cler pentru că a recunoscut că este tatăl unor gemeni născuți de o enoriașă căsătorită, Florin Crețu este acum vizat și de o anchetă privind banii unei biserici din comuna Poienești. Fostul preot paroh ar fi încasat în avans o sumă de bani pentru arendarea unor terenuri care aparțin lăcașului de cult, însă banii nu s-ar fi regăsit ulterior în fondurile bisericii.

Florin Crețu a slujit timp de aproximativ 20 de ani în comunitatea din Poienești, însă situația sa s-a schimbat radical după izbucnirea scandalului. Episcopia Hușilor a decis destituirea acestuia începând cu 24 august, iar fostul preot a solicitat retragerea din activitatea clericală. Soțul unei enoriașe, plecat o perioadă la muncă în străinătate, s-a întors în țară și a aflat că femeia avea doi copii gemeni. Preotul a recunoscut ulterior că este tatăl copiilor, iar în urma anchetei bisericești a fost exclus din rândul clerului.

Decizia eparhială presupune pierderea statutului de cleric. Astfel, acesta nu mai poate oficia slujbe, nu mai are dreptul să poarte veșminte clericale și nu mai poate intra în Sfântul Altar în calitate de preot.

Preotul este acuzat de furt

Potrivit informațiilor apărute ulterior, problemele nu s-ar fi limitat la viața personală și la încălcarea normelor bisericești. Fostul paroh ar fi primit de la un localnic, în avans, banii pentru arendarea a două hectare de teren aflate în proprietatea bisericii. Suma achitată nu ar fi fost identificată însă în fondurile rămase după plecarea sa, iar situația a atras atenția asupra modului în care au fost gestionate veniturile parohiei.

Noul preot care a preluat parohia ar fi descoperit lipsurile financiare, iar cazul este verificat în prezent. Nu este clar, deocamdată, care este valoarea exactă a sumei și ce destinație ar fi avut banii încasați.

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