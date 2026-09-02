Adevăratul motiv al scandalului în care a fost implicat Leo de la Kuweit! Fiica lui Dan Bursuc, mărul discordiei

Schimbare de situație în cazul altercației dintre Lele și Leo de la Kuweit, de acum câteva zile, de la Buzău. Scandalul ar fi pornit, de fapt, din cauza unei domnișoare, amanta lui Leo de la Kuweit, iar incidentul s-a lăsat cu victime. CANCAN.RO are, în exclusivitate, declarațiile mamei victimei și dezvăluie adevăratul motiv din spatele celor întâmplate.

Vă reamintim că, în seara de 22 august, în timp ce cei doi maneliști aveau concert la un cunoscut hotel din Buzău, la fața locului au ajuns, la un moment dat, numeroase echipaje de poliție. Primele informații indicau că ar fi avut loc o altercație între membrii formației lui Leo și cei ai lui Lele, însă, potrivit noilor declarații, în spatele scandalului s-ar afla o poveste mult mai complicată, cu iz de romantism.

Adriana, fiica lui Dan Bursuc, în centrul unui conflict violent! Ce s-a întâmplat între Leo de la Kuweit și fostul ei iubit

Se pare că disputa s-ar fi purtat pentru Adriana, fata lui Dan Bursuc, fosta iubită a saxofonistului din formația lui Lele și actuala parteneră a lui Leo de la Kuweit. Mai bine spus, amanta acestuia, întrucât Leo, din câte se știe, este căsătorit. Un mic amănunt care adaugă și mai multă sare și piper poveștii. Adriana ar fi ajuns la hotel pentru a-și vizita actualul iubit și ar fi dat nas în nas cu fostul partener, un tânăr de 31 de ani, pe nume Edi. Acesta nu s-ar fi putut abține și i-ar fi adresat câteva cuvinte nu tocmai frumoase. Ulterior, Adriana, i-ar fi povestit lui Leo cele întâmplate. Potrivit declarației mamei lui Edi, Leo nu ar fi trecut cu vederea cele întâmplate. Acesta ar fi mers în camera tânărului, însoțit de alți trei bărbați, printre care și tatăl său, iar acolo ar fi izbucnit o bătaie în urma căreia Edi a fost grav rănit.

Acum, Edi este spitalizat și așteaptă să fie operat, după ce s-a ales cu mâna ruptă, dar și cu mai multe traume în urma incidentului. Mama lui a trebuit să vină de urgență în țară și să stea alături de fiul ei în spital. Lucrurile s-au complicat și mai mult după ce Edi și-a pierdut actele în timpul incidentului. Din acest motiv, tânărul nu a putut fi operat până acum, întrucât nu avea asigurare medicală.

Mama victimei: Băiatul meu, pe care îl cheamă Edi, acum zece ani de zile a fost împreună, în concubinaj, cu fata lui Dan Bursuc, Adriana. Acum, Adriana, în prezent, este cu Leo de la Kuweit, fiind amanta lui Leo de la Kuweit. Omul are și nevastă acasă. Ea a venit la hotel după Leo, Edi fiind și el acolo, pentru că erau toți în același hotel. Nu știu ce a vorbit cu ea. I-a zis ceva de genul: „Ce-ai făcut? Ai ajuns prin hoteluri acum?” Nu știu exact care a fost discuția. Și Adriana s-a dus și i-a spus lui Leo. Oricum, s-au luat din cauza Adrianei.

CANCAN: Leo s-a dus să-l bată pentru că l-a văzut stând de vorbă cu Adriana?

Mama victimei: Da, cam așa ceva. Ea se ducea la Leo. Băiatul meu, Edi, a văzut-o afară și i-a vorbit mai urât, cred. Nu știu, nici urât măcar nu i-a vorbit. I-a zis: „Ce faci în halul ăsta?”, fiind fosta lui iubită și-a permis să o întrebe. Au stat șapte ani de zile în casă. Ei au trăit amândoi, Adriana cu Edi. Adriana avea 15 ani când a fost împreună cu Edi.

CANCAN: Și presupuneți că Adriana s-a dus și i-a spus lui Leo?

Mama victimei: Da, ea s-a dus și i-a spus, da. Adriana spune că i-a spus un șofer, dar nu cred. Edi era într-o cameră de hotel. Au venit patru inși, Leo cu tatăl lui și încă doi-trei băieți. Din formație sau care umblă cu șervețelele pe acolo, de îi șterge pe față de transpirație. Și s-au dus și l-au luat la omor, doamnă, patru inși, și au vrut să-i spargă capul. Au vrut să dea cu pahare în el. Noroc că s-a băgat un băiat din formație, un coleg de-al lui Edi. I-au rupt mâna. Noi suntem la spital acum. După toate astea, mai vorbesc și urât. Am mesaje foarte urâte din partea lor. Am deschis dosar. Avem și avocat, tot ce trebuie. Așa nu o să o las. Au ieșit și au dat declarații aiurea. Măcar nu a spus adevărul. Sau, dacă nu adevărul, măcar tăcea. Băiatul meu este într-o stare psihică foarte proastă. Deci, de o săptămână îl țin pe pastile, inclusiv pe pastile de somn. Se trezește noaptea din somn, țipă. A rămas cu traume. Oricum, acum, după ce rezolvăm cu mâna, o să mergem mai departe.

Mama lui Edi:”El cântă la saxofon. Deci, a fost premeditată treaba”

Facem niște teste de psihologie, psihiatrie. Nu știu ce să mai fac cu el. Vă dați seama, i-a rupt mâna. Doamne, i-a dat în mână. El cântă la saxofon. Deci, a fost premeditată treaba. Și a fost în grup, vă dați seama, patru persoane. Și dulăi. Patru persoane pe unul singur, că l-au nenorocit. Vă dați seama ce putere au avut, i-au rupt osul. El are putere mare, băiatul ăsta, Leo. Leo de la Kuweit i-a zis: „Eu am bani, am putere foarte mare, nu aveți ce să-mi faceți.” Nu direct a zis asta, ci prin alți oameni. Edi a fost foarte speriat. L-a dus la spitalul de la Buzău atunci. Acolo este ceva rău. Eu eram plecată în Austria. Am venit a doua zi seara, am ajuns acasă, că am venit cu o mașină din Austria, vă dați seama, disperată. Edi și-a pierdut și toate actele. N-am putut să-l operez până nu i-am rezolvat actele. I-am scos buletinul și am făcut asigurare medicală. Când am ajuns la Buzău, am fost la privat. Mi-au cerut 6.000 de euro. Nu îmi permit să dau 6.000 de euro. Am așteptat, cu durerile alea. A stat așa câteva zile până am rezolvat toate.

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