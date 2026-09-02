Tânăra care și-a căutat iubirea la Antena 1 ascundea un trecut controversat! EX-concurent de la „Mireasa” spune adevărul despre videochat

A lăsat videochatul în urmă, fără să facă averi din această activitate! Iolanda Mihai, fosta concurentă de la „Mireasa”, s-a reorientat profesional și vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre ceea ce face astăzi, despre experiența din cadrul emisiunii și despre felul în care privește acum lucrurile, la ceva timp după ieșirea din competiție.

Iolanda a avut un parcurs cu suișuri și coborâșuri în sezonul 12. După intrarea în competiție, trecutul ei a revenit rapid în prim-plan, mai ales după ce în casă s-a aflat și Liviu, un fost iubit. Situația a generat momente tensionate, iar ulterior Iolanda și-a îndreptat atenția către Alexandru. Între cei doi s-a conturat o relație, cu apropieri și despărțiri, care a ținut atenția celor din jur. Povestea nu a continuat și în afara competiției. Iolanda a părăsit competiția în urma unei încălcări a regulamentului.

Iolanda: „Prima oară când m-am apucat nu am făcut banii”

În spatele poveștii Iolandei se află și un trecut de familie dificil. Tânăra a povestit că a crescut fără sprijinul unei familii și că și-a cunoscut mama și sora abia la 18 ani. A mărturisit că nu are, în prezent, o relație cu familia sa și că a fost nevoită să se descurce singură. Mutarea din provincie în București a venit cu propriile provocări, iar lipsa sprijinului familiei a făcut ca începutul să fie unul dificil. În această perioadă, Iolanda a apelat la videochat.

Trecutul său, relațiile din casă și felul direct în care a ales să își spună punctul de vedere au făcut ca aceasta să ajungă de mai multe ori în centrul atenției.

CANCAN.RO: De ce te-ai dus la „Mireasă”?

Iolanda: Păi, m-am dus pentru experiență, în niciun caz pentru căsătorie. M-am dus pur și simplu pentru experiență, pentru curiozitate.

CANCAN.RO: Și cum a fost experiența ta în casa „Mireasă”?

Iolanda: Pot să spun că acum, gândindu-mă la rece, după ce am vizionat toate episoadele cu mine și așa mai departe, a fost o experiență frumoasă, cu bune și cu rele. O experiență frumoasă pe care nu o regret. A fost acea încercare de relație cu Alexandru, dar a fost o iluzie de moment. Pentru că, în momentul în care am ieșit afară din emisiune, mi-am dat seama că nu erau sentimente reale.

Stând acolo cu toții și fiind contextul de așa natură, cumva, mi-a creat iluzia că este bine. Bine, nici el nu a fost o persoană foarte statornică și nu s-a implicat în relația respectivă. Dacă ar fi fost o persoană ca mine, implicată și care să își dorească cu adevărat ceva, cu siguranță poate lucrurile ar fi stat diferit și când eram afară.

CANCAN.RO: Când ați ieșit afară, voi nu ați mai vorbit, nu ați mai continuat nimic?

Iolanda: Am mai ținut legătura, dar nu la modul de relație. Într-adevăr, am mai vorbit pe rețelele de socializare, dar foarte puțin. Nu ne-am înțeles.

CANCAN.RO: Ai făcut videochat.

Iolanda: Da, s-a dezvăluit și în cadrul emisiunii că am făcut content pentru adulți, mai exact videochat. Eu mi-am asumat lucrul acesta. Nu m-a deranjat nimic.

CANCAN.RO: Asta voiam să zic. Te-a deranjat vreo secundă acest lucru?

Iolanda: Nu, nu m-a deranjat absolut deloc. Chiar eu am vrut să recunosc chestia asta la casting și am spus-o și în emisiune, doar că mi-a fost frică că nu mă vor primi, pentru că eu am fost în trecut la casting la o altă emisiune și, tocmai din cauza faptului că am făcut videochat, nu am fost primită. Și atunci, rămânând cu refuzul de la castingul anterior, cumva nu am recunoscut, dar eu nu aveam nimic de ascuns. Industria asta este pur și simplu ceva online. Nu știu cum să explic chestia asta. Nu se întâmplă nimic în afara monitorului dacă nu vrei. Dar ideea este că membrii sunt din America. Modelele de videochat din România nu fac content pentru România, ci pentru ei. Și dacă ar vrea să se vadă fizic cu cei cu care discută online, le-ar fi mai greu. Eu nu am vrut niciodată chestia asta, pentru că mi se pare că de asta se și numește videochat. Ceea ce e online, acolo trebuie să rămână, online.

CANCAN.RO: Când ai luat tu decizia să faci videochat?

Iolanda: În 2019. În 2019 am văzut un reportaj la televizor, la un post, despre chestia asta și mi-a stârnit curiozitatea. Am mers la un interviu și atunci am luat decizia. Dar vreau să precizez faptul că eu am făcut o perioadă atunci, în 2019, după care am lucrat în domeniul cazinourilor. Eu nu am făcut din prima bani din videochat și nu am persistat în chestia asta. Adică eu am lucrat undeva la vreo trei ani de zile în domeniul cazinourilor.

CANCAN.RO: Și videochat cât ai făcut, mai exact?

Iolanda: Am făcut foarte puțin. Dacă stau să adun toată perioada în care am făcut, să zicem că ar veni undeva la un an, un an și trei luni maximum. Cu totul adunat. Se fac bani din așa ceva, doar că eu, personal, pot să spun că nu am făcut banii pe care mi-am propus să îi fac, pentru că nici nu mi-a plăcut. Nu am avut răbdare. Am făcut chestia asta strict pentru bani. Adică nu aveam nicio plăcere să stau acolo. Nu aveam răbdare, nu mi-a plăcut. Și consider că, în momentul în care practici o meserie, indiferent de natura ei, trebuie să îți placă meseria respectivă. Și atunci, la mine nu a funcționat. Adică mi-am făcut banii să trăiesc viața liniștită, dar atât.

Iolanda: „Am văzut un reportaj la televizor despre videochat și mi-a stârnit curiozitatea.”

CANCAN.RO: Cât a fost cea mai mare sumă pe care ai făcut-o, dacă poți să-mi spui?

Iolanda: Aș prefera ca sumele să rămână confidențiale.

CANCAN.RO: Ai zis că ai făcut asta pentru că ai avut niște nevoi, nu?

Iolanda: Da. Ca fiecare om, fiecare persoană care vine din provincie și se mută în București, e destul de greu la început, mai ales dacă nu ai sprijinul familiei. Și atunci trebuie să recurgi cumva la anumite metode. Și eu pe asta am găsit-o cea mai potrivită la momentul respectiv.

CANCAN.RO: Ți-a oferit un trai decent?

Iolanda: Da. Deci nu vorbim de sume din alea de case. Pentru că, cum spuneam, eu îmi făceam banii doar să plec în vacanțe, doar să îmi permit niște lucruri pe care mi le-am dorit la un moment dat. Eu am făcut videochat prima oară câteva luni când am venit în București, după care m-am dus la casino și apoi m-am reapucat. Am făcut ceva bani de vacanțe, pentru că prima oară când m-am apucat nu am făcut banii.

CANCAN.RO: Am înțeles. Și după un an de zile te-ai lăsat?

Iolanda: Da.

CANCAN.RO: Și unde te-ai reangajat? Adică este greu după asta să te reangajezi în alt domeniu?

Iolanda: Nu. De ce să fie greu? Nu e ca și cum ai fi făcut pușcărie și ai avea vreun cazier după tine și nu te angajează nimeni? Nu este greu. Acum depinde și ce preferi tu și ce îți dorești tu să faci. Mie, personal, mi-a fost ușor. Adică n-am avut probleme cu integrarea într-un loc de muncă.

Iolanda: „Am avut și eu anumite clinciuri”

CANCAN.RO: Și acum lucrezi?

Iolanda: Acum da. M-am angajat ca marketing specialist la un casino online, pentru că cele fizice nu prea mai există. În România, probabil că videochatul a fost perceput greșit în trecut. Dar acum, fiind vremurile care sunt, consider că am evoluat foarte mult în gândire, nu doar noi, cei mai tineri, ci și generațiile de dinaintea noastră. Pot să spun că, după emisiunea Mireasă, mă așteptam să primesc hate pe tema asta. Dar am rămas surprinsă să constat că oamenii chiar au reacționat OK. Într-adevăr, au fost și păreri contra, desigur, dar oamenii chiar nu au luat-o într-un mod rău. Eu am avut parte de hate pentru ceea ce am făcut eu în emisiune. Toată situația care a fost cu denigrarea pe care am adus-o persoanei de acolo și așa mai departe. Ceea ce pot să spun este că îmi pare rău pentru treaba asta pe care am făcut-o și am realizat cât de mult am greșit. Am nimerit cumva în același sezon cu fostul meu iubit.

CANCAN.RO: Ținea cineva cu tine în casă?

Iolanda: Eu m-am înțeles cu toată lumea. Nu am avut probleme. M-am uitat puțin la sezonul 14 și nu-mi vine să cred că există atât de multă ceartă încă din prima săptămână. Am avut și eu anumite clinciuri. Au fost, să zic așa, între ghilimele, scandaluri, dar m-am înțeles bine cu toată lumea și, după ce am ieșit din emisiune, am rămas în legătură cu foștii concurenți.

CANCAN.RO: Cu cine ai avut cele mai mari clinciuri?

Iolanda: Au fost, la un moment dat, cu o fată, Ștefania, după care cu o colegă, Nicoleta, din cauza persoanei cu care eu eram într-o interacțiune atunci, în emisiune. Au fost așa niște tensiuni.

CANCAN.RO: Ai o relație acum?

Iolanda: Nu. Sunt singură, îmi fac viața frumoasă vara asta, nu caut să găsesc pe cineva. Consider că, dacă e să fie, toate vin natural la momentul potrivit. Nu forțez absolut nimic.

CANCAN.RO: Și dacă ar fi să dai un sfat fetelor care vor să se apuce de videochat și OnlyFans?

Iolanda: Cred că sunt în măsură eu să ofer sfaturi, având în vedere că nu sunt un exemplu, și anume mă refer că nu am făcut cine știe ce sume de bani. Deci n-aș putea. Aș putea doar să le spun să aibă răbdare, ceea ce eu nu am avut. Și asta-i virtutea în domeniul ăsta: răbdarea.

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