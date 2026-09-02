De ce timpul pare să treacă mai repede pe măsură ce îmbătrânești

Senzația că anii trec din ce în ce mai repede este una pe care mulți oameni o au pe măsură ce înaintează în vârstă. Zilele au în continuare 24 de ore, însă atunci când privim în urmă, un an sau chiar un deceniu poate părea mult mai scurt decât perioade similare din tinerețe. Cercetătorii încearcă de mult timp să afle de ce apare această senzație.

Un studiu publicat în 2026 în revista Memory & Cognition aduce o explicație nouă. Cercetătorii au analizat 120 de persoane cu vârste cuprinse între 20 și 91 de ani și au confirmat că participanții mai în vârstă aveau tendința să perceapă ultimii zece ani ca fiind trecuți mai repede.

Memoria ar putea avea un rol important

Una dintre explicațiile vehiculate de mult timp este legată de numărul experiențelor noi pe care le acumulăm.

În copilărie și tinerețe avem numeroase premiere: prima zi de școală, primele vacanțe, primul loc de muncă sau primele relații. Odată cu înaintarea în vârstă, viața poate deveni mai previzibilă, iar multe zile ajung să semene între ele.

Cercetări anterioare au arătat că perioadele dominate de rutină pot părea mai scurte atunci când ne amintim ulterior de ele.

Noul studiu arată însă că explicația este mai complicată. Cercetătorii nu au găsit o legătură semnificativă între senzația că timpul a trecut mai repede și numărul sau importanța amintirilor autobiografice. Participanții mai în vârstă aveau, de fapt, amintiri pe care le descriau drept mai vii și mai semnificative.

Capacitatea de a forma amintiri noi ar putea conta

În schimb, cercetătorii au identificat o asociere cu funcționarea cognitivă și, în special, cu abilitatea de a înregistra și recupera informații noi.

Pe măsură ce această capacitate scade odată cu vârsta, pot fi înregistrate mai puține detalii distincte ale experiențelor. Atunci când privim retrospectiv o perioadă, densitatea mai redusă a informațiilor păstrate în memorie ar putea contribui la impresia că timpul a trecut foarte repede. Autorii subliniază însă că sunt necesare cercetări suplimentare pentru stabilirea mecanismelor exacte.

Un an nu pare neapărat mai scurt la 60 de ani

Există însă o nuanță importantă. Ideea că fiecare zi sau lună trece literalmente mai repede pentru o persoană în vârstă este prea simplă.

Cercetările au găsit diferențe relativ mici între persoanele tinere și cele în vârstă atunci când sunt întrebate despre trecerea timpului în prezent sau despre intervale scurte. Diferența devine mai evidentă atunci când oamenii privesc retrospectiv perioade lungi, cum ar fi ultimii zece ani.

Cu alte cuvinte, nu este neapărat vorba despre faptul că o zi de marți trece mai repede la 60 de ani decât la 20. Senzația de accelerare apare mai ales atunci când privim în urmă și evaluăm perioade mari din propria viață.

Iar cercetările recente sugerează că explicația nu ține de un singur mecanism. Memoria, rutina, atenția, experiențele personale și modul în care creierul înregistrează informațiile pot contribui împreună la felul în care percepem trecerea anilor.

CITEȘTE ȘI:

De ce îți verifici telefonul fără să ai notificări. Explicația psihologilor

De ce simțim nevoia să revedem aceleași filme și seriale. Explicația psihologilor