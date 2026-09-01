Fosta iubită a lui Hugh Hefner e însărcinată! Karissa Shannon lasă în urmă nebuniile de la Playboy Mansion

Karissa Shannon, una dintre gemenele care au devenit celebre după ce au locuit la Playboy Mansion și au apărut în reality-show-ul The Girls Next Door, se pregătește pentru un capitol cu totul diferit al vieții sale. Fosta iubită a lui Hugh Hefner este însărcinată la 36 de ani și așteaptă primul său copil alături de partenerul cu care are o relație de mai bine de un an. Vestea vine după o schimbare radicală de viață pentru Karissa și sora ei geamănă, Kristina: cele două au părăsit Hollywoodul, s-au mutat în Michigan și au vorbit deschis despre experiențele traumatizante trăite în perioada Playboy, dar și despre încercarea lor de a-și reconstrui viața departe de lumina reflectoarelor.

Karissa Shannon este însărcinată în două luni

Karissa Shannon se pregătește să devină mamă pentru prima dată. Fosta vedetă din The Girls Next Door este însărcinată și așteaptă primul copil împreună cu iubitul ei, cu care are o relație de peste un an, informație confirmată de ea pentru TMZ.

Karissa, care a avut o relație cu Hugh Hefner în perioada în care locuia la Playboy Mansion, între 2008 și 2010, alături de sora sa geamănă, Kristina Shannon, a dezvăluit că este însărcinată în două luni.

Recent, a făcut și prima ecografie, pentru a „confirma că totul este sănătos și normal”.

În prezent, Karissa are 36 de ani, locuiește în Michigan și speră să înceapă o carieră în domeniul imobiliar.

Viața de la Playboy Mansion le-a schimbat profund pe cele două surori

Karissa și Kristina Shannon au vorbit anterior despre decizia luată împreună de a părăsi Hollywoodul după perioada petrecută la Playboy Mansion și după participarea la ultimul sezon al emisiunii The Girls Next Door.

Cele două au mărturisit că experiența le-a afectat profund.

„Ne-a distrus cu adevărat ceea ce eram”, declara Karissa pentru People în aprilie 2025.

Ea a povestit și că credința creștină a celor două surori nu era privită cu ochi buni în perioada în care locuiau în celebrul conac al lui Hugh Hefner.

„Faptul că noi credeam în Iisus a devenit o mare problemă, iar pierderea acestui lucru a reprezentat o traumă foarte mare cu care a trebuit să ne confruntăm”, spunea Karissa.

Au vândut tot și au fugit de viața din Los Angeles

La un moment dat, gemenele au decis că trebuie să rupă legătura cu viața pe care o duceau și să plece din Los Angeles.

„Kristina și cu mine am decis să ne mutăm. Nu știam unde să mergem, așa că am hotărât să ne întoarcem acolo unde ne-am născut și să plecăm din L.A. Am vândut salonul de înfrumusețare pe care îl aveam atunci și am spus: «Hai să plecăm naibii de aici și să trăim o viață simplă. Hai să începem să ne vindecăm»”, a povestit Karissa.

După o scurtă perioadă petrecută în Las Vegas, cele două surori au ajuns în Ann Arbor, Michigan.

Acolo, spune Karissa, au avut în sfârșit posibilitatea „să descoperim cine suntem și pur și simplu să fim egoiste, să încercăm să trăim normal”.

De la petrecerile Playboy la o viață complet diferită

Schimbarea a fost una majoră pentru cele două femei care deveniseră cunoscute publicului tocmai datorită stilului de viață extravagant asociat cu Playboy Mansion.

„Simt că atunci ne-am maturizat cu adevărat”, explica Karissa.

Kristina recunoștea că personalitatea lor jucăușă nu a dispărut, însă prioritățile sunt acum cu totul altele.

„Suntem în continuare gemenele jucăușe care au făcut Playboy, dar acum ne preocupă alte lucruri. Suntem foarte preocupate de produsele organice. Tot ceea ce mâncăm, toate alimentele noastre sunt organice. Toată apa noastră este alcalină, lenjeriile noastre sunt organice.”

Au vorbit și despre partea întunecată a perioadei Playboy

Karissa și Kristina au susținut că au fost victimele unor acte de „bullying” din partea unora dintre colegele lor din The Girls Next Door.

Cu toate acestea, cele două nu privesc întreaga experiență Playboy exclusiv în termeni negativi și recunosc că au existat și momente frumoase.

„Spunem întotdeauna că Playboy va face parte pentru totdeauna din viețile noastre”, explica Karissa. „Eram fane Playboy și încă suntem fane Playboy. Chiar dacă, în cele din urmă, experiența a devenit foarte traumatizantă pentru noi, au existat și foarte multe momente frumoase.”

Un nou început pentru fosta iubită a lui Hugh Hefner

La mai bine de un deceniu și jumătate după perioada care a făcut-o celebră, viața Karissei Shannon arată radical diferit. Playboy Mansion, reality-show-urile și petrecerile de la Hollywood au rămas în trecut, iar fosta iubită a lui Hugh Hefner trăiește acum în Michigan și își dorește să intre în domeniul imobiliar.

Iar cea mai importantă schimbare este deja pe drum: la 36 de ani, Karissa așteaptă primul său copil și se pregătește să devină mamă.

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